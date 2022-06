Lưu ý lịch cúp nước tại TP.HCM trong 2 ngày 18 và 19.6

Ngày 14.6, Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (SAWACO) cho biết, từ 21 giờ ngày 18.6 đến 5 giờ ngày 19.6, TP.Thủ Đức và nhiều quận, huyện sẽ bị cúp nước hoặc nước yếu do thực hiện thay mới van tại Nhà máy nước Thủ Đức để vận hành an toàn nhà máy nước. Đồng thời kết hợp bảo trì, bảo dưỡng hệ thống cấp nước nhằm đảm bảo cung cấp nước sạch an toàn, liên tục phục vụ người dân thành phố.

Theo đó, các khu vực thuộc địa bàn phục vụ của Công ty CP cấp nước Thủ Đức, Công ty CP cấp nước Bến Thành, Công ty CP cấp nước Gia Định, Công ty CP cấp nước Phú Hòa Tân, Công ty CP cấp nước Tân Hòa, Công ty CP cấp nước Chợ Lớn, Công ty CP cấp nước Nhà Bè và Xí nghiệp cấp nước sinh hoạt nông thôn sẽ cúp nước hoặc nước yếu 2 ngày 18 và 19.6.

TP.Thủ Đức và 12 quận cúp nước cuối tuần này

SAWACO cho biết, trong thời gian Nhà máy nước Thủ Đức thay mới van, toàn bộ Q.1, Q.3, Q.4, Q.5, Q.10 và Q.Phú Nhuận sẽ bị cúp nước.

Quận Bình Thạnh cúp nước tại các phường 1, 2, 3, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25; Q.Tân Bình cúp nước tại các phường 1, 3, 4, 5, 12; Q.6 cúp nước tại các phường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12; Q.7 cúp nước tại P.Tân Thuận Đông (Khu chế xuất Tân Thuận); Q.8 cúp nước tại các phường 9, 10, 11, 12, 13; Q.11 cúp nước tại các phường 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.





TP.Thủ Đức cúp nước tại các phường Linh Xuân, Linh Trung, Linh Chiểu, Trường Thọ, Linh Tây, Linh Đông, Thảo Điền, An Phú, Bình Trưng Tây, Bình Trưng Đông, Cát Lái, Thạnh Mỹ Lợi, Hiệp Phú, Tăng Nhơn Phú A, Tăng Nhơn Phú B, Phước Long B, Tân Phú, Long Bình, Long Thạnh Mỹ, Trường Thạnh, Long Phước, Long Trường, Phú Hữu.

Q.Tân Bình và H.Bình Chánh nước yếu

Đồng thời, SAWACO cho biết thêm, từ 21 giờ ngày 18.6 - 5 giờ ngày 19.6, khu vực Sân bay Tân Sơn Nhất (P.2, Q.Tân Bình); xã Bình Hưng và xã Phong Phú (H.Bình Chánh) sẽ bị nước yếu.

Liên quan lịch cúp nước tại TP.HCM cuối tuần này, SAWACO cho biết, thời gian trên là dự kiến, có thể một số nơi xa nguồn sẽ chậm hơn. SAWACO đã có phương án tăng cường cấp nước bằng xe bồn tại các khu vực trọng yếu; điều tiết hỗ trợ từ mạng truyền tải, đồng thời chủ động phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh xảy ra trên mạng lưới cấp nước...