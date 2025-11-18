logo

Lịch thi đấu Sea Games 33 Lịch thi đấu
Sea Games 33

Diễn ra
Huy chương vàng
Khai mạc
Bế mạc

12/2025

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Sự kiện

Lễ khai mạc / bế mạc

KM

BM

-

Thể thao

dưới nước

Bơi nghệ thuật

2

1

3

 Nhảy cầu

1

1

2

4

 Bơi ngoài trời

2

1

3

 Bơi trong nhà

6

7

6

6

6

7

38

 Polo nước

2

2

 Bắn cung

Cung tổng hợp

5

5

Cung 1 dây

5

5

 Điền kinh

8

8

11

10

10

47

 Cầu lông

2

5

7

Bóng chày

bóng mềm

Bóng chày

1

1

 Baseball5

1

1

 Bóng mềm

1

1

2

Bóng rổ

Bóng rổ 5x5

2

2

 Bóng rổ 3x3

2

2

Bi-a

 Billiards

1

1

2

 Snooker

1

1

1

3

Snooker 6 bi đỏ

1

1

1

1

1

5

 Bowling

1

1

1

1

2

6

 Boxing

17

17

Canoeing

rowing

Canoe

cự ly ngắn

4

3

3

8

Canoe

vượt chướng

ngại vật

2

2

4

Rowing

truyền thống

4

4

8

Rowing

ven biển

2

2

Đua

thuyền rồng

3

3

6

 Cờ

1

1

2

1

3

8

 Cricket

.

1

1

2

4

Xe đạp

Địa hình BMX

1

1

2

Địa hình

2

1

3

Đường trường

2

2

2

1

7

Lòng chảo

2

3

5

Cưỡi

ngựa

Cưỡi ngựa

nghệ thuật

1

1

2

Ba môn

phối hợp

cưỡi ngựa

2

2

Cưỡi ngựa

vượt chướng ngại vật

2

2

Đánh bóng

trên lưng ngựa (Polo)

1

1

2

Thể thao điện tử

2

2

1

1

6

Thể thao

mạo hiểm

Đua mô tô nước

1

5

6

Trượt ván

2

2

4

Leo núi

thể thao

2

2

2

6

 Trượt nước

1

1

Lướt ván kéo

3

3

 Đấu kiếm

3

3

3

3

12

Bóng sàn

(Floorball)

2

2

Bóng đá

futsal

 Bóng đá

1

1

2

 Futsal

1

1

2

 Golf

4

4

Thể dục

 Thể dục nhịp điệu (Aerobic)

2

2

Thể dục dụng cụ (Artistic)

5

5

10

Thể dục nghệ thuật (Rhythmic)

1

3

4

 Bóng ném

2

2

Khúc

côn cầu

Khúc côn cầu trên cỏ

2

2

Khúc côn cầu 5 người

2

2

Khúc côn cầu trong nhà

2

2

Khúc côn cầu trên băng

1

1

2

Trượt

băng

Trượt băng nghệ thuật

2

2

Trượt băng tốc độ cự ly ngắn

1

6

7

 Judo

2

4

5

1

12

 Ju-jitsu

Nhu thuật đối kháng

4

3

7

Đối kháng

4

4

Song đấu

2

2

2

1

7

 Kabaddi

2

2

2

6

 Karate

4

5

4

2

15

 Kickboxing

Đối kháng trên võ đài (Ring)

5

5

Đối kháng trên thảm (Tatami)

3

3

 5 môn phối hợp

2

2

2

6

 Muaythai

18

18

 Bóng lưới (Netball)

1

1

Pencak

silat

Đối kháng

10

10

Biểu diễn

3

3

Bi sắt

2

2

2

1

2

2

11

Bóng bầu dục 7 người

2

2

Đua thuyền

Đua thuyền buồm

8

8

Lướt ván diều

2

2

Lướt ván buồm

4

4

Cầu mây

4

2

3

2

11

 Bắn súng

Súng ngắn

súng trường

1

2

4

1

4

4

16

Bắn

đĩa bay

2

1

1

2

6

Bắn súng ứng dụng

8

8

 Bóng quần (Squash)

2

2

4

 Bóng bàn

2

3

2

7

 Taekwondo

6

4

5

5

20

 Tennis

2

2

3

7

 Teqball (chơi bóng bàn bằng chân)

5

5

3 môn

phối hợp

3 môn

phối hợp

3

2

5

2 môn phối hợp

(bơi, chạy)

3

3

2 môn phối hợp

(chạy, đạp xe)

3

3

Bóng

chuyền

Trong nhà

1

1

2

Bãi biển

2

2

Cử tạ

3

3

3

3

2

14

Bóng gỗ

2

2

2

6

Vật

Vật tự do

4

4

8

Vật cổ điển

4

4

 Wushu

4

2

8

14

Các nội dung

trao huy chương 

trong ngày

0

0

0

0

0

0

0

32

54

57

64

56

54

45

54

52

105

1

574

Tổng huy chương

0

0

0

0

0

0

0

32

86

143

207

263

317

362

416

468

573

574

Môn biểu diễn (không tính huy chương chính thức)

Thể thao hàng

không

Dù lượn

3

3

Dù lượn

có động cơ

1

1

Đĩa bay

Golf đĩa

2

2

Đĩa bay

đối kháng

1

1

Kéo co

5

5

MMA

6

6

