Lịch thi đấu, lịch trực tiếp Ngoại hạng Anh hôm nay 26.12: CLB nào sẽ tặng quà?

Trong khi các giải đấu hàng đầu châu Âu khác nghỉ đông thì Ngoại hạng Anh sẽ đá vòng 19 vào hôm nay 26.12 (Lễ tặng quà) với 3 trận bị hoãn (Liverpool vs Leeds United, Wolverhampton vs Watford và Burnley vs Everton).

Tottenham(26 điểm) sẽ tiếp Crystal Palace(20 điểm) tại SVĐ Wembley với niềm vui vừa thắng West Ham 2-1 tại tứ kết Cúp Liên đoàn Anh. Trận bán kết lượt đi với Chelsea sẽ diễn ra vào ngày 6.1.2022 nhưng đoàn quân của HLV Conte sẽ phải đá 3 trận trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh từ giờ đến đó. Đấy là một lịch thi đấu khá dày đặc bởi họ chỉ mới chơi 15 trận ở NHA cho tới thời điểm này. Vì thế, đây là cơ hội cho Son Heung-min và các đồng đội gom điểm để trở lại top 4 nếu thành công.





Cùng giờ (22 giờ), đội đầu bảng Man City(44 điểm) sẽ đón Leicester City (22 điểm) trên sân nhà Etihad với phong độ cực cao. Đoàn quân của HLV Guardiola đã thắng liên tục 7 trận tại Ngoại hạng Anh và đang nhiều hơn nhóm bám đuổi 3 điểm. Ở sân Etihad vào năm ngoái, Man City bất ngờ bại trận 2-5 trước Leicester nhưng họ chơi chặt chẽ hơn trong mùa bóng này, thắng đối phương 1-0 ngay tại King Power hồi tháng 9 năm nay. Với phong độ bất ổn, Leicester City khó đứng vững trong trận đấu này.

Cũng cùng giờ, Arsenal (32 điểm) sẽ củng cố vị trí trong top 4 của mình bằng trận đấu trên sân đội cuối bảng Norwich (10 điểm). Đội chủ nhà là ứng cử viên xuống hạng, đã 5 trận trôi qua Norwich không nếm mùi chiến thắng nên trước một Arsenal dù thi đấu xa nhà nhưng có thành tích tốt gần đây, "kiếm điểm" có lẽ là một mục tiêu khó đối với những chú "chim hoàng yến".

Nhân cơ hội Liverpool bị hoãn thi đấu, Chelsea (38 điểm) sẽ cố gắng tìm trận thắng để bằng điểm với Đoàn quân đỏ trong trận đấu với chủ nhà Aston Villa (22 điểm). Nên nhớ dưới bàn tay của HLV Gerrard, đội chủ nhà chơi rất chặt chẽ và gây khó dễ cho mọi đối thủ. Ngay cả Liverpool và Man City cũng chỉ thắng được họ với cách biệt 1 bàn. Vì thế, HLV Tuchel cần có đấu pháp hợp lý trước huyền thoại của Liverpool bởi họ vừa bị cầm hòa ở cả 2 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh.