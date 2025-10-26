Tôi và Liên Bỉnh Phát một vài lần làm việc hụt với nhau. Cuộc trò chuyện này nảy ra ngay sau khi Liên Bỉnh Phát từ Đài Loan trở về Việt Nam với cúp vàng Kim Chung danh giá trong tay cho giải Nam chính xuất sắc nhất năm 2025 với vai diễn trong phim truyền hình Bác sĩ tha hương, và trở thành diễn viên nước ngoài đầu tiên chiến thắng hạng mục này trong suốt 60 năm lịch sử giải.

Vừa nhận giải tại Kim Chung - một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp, cảm xúc của bạn thế nào? Bạn có kịp lâng lâng trong niềm vui, hay phải nhanh chóng "hạ cánh" để quay lại vai diễn đang thực hiện?

Thật sự khoảnh khắc đó vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi. Cảm giác như có một dòng điện chạy qua, vừa bất ngờ, vừa biết ơn vô cùng. Tôi chỉ dám nói là mình rất may mắn!

Và anh hỏi rất đúng tâm lý người làm nghề, niềm vui thì có, nhưng để kịp lâng lâng thì... không. Ngay sau đêm trao giải, tôi phải nhanh chóng lấy lại sự cân bằng để tập trung trở lại với các dự án đang dang dở.

Anh em mình biết mà, niềm vui lớn bao nhiêu thì trách nhiệm cũng lớn bấy nhiêu. Chiếc cúp là động lực, nhưng công việc đang chờ thì vẫn phải ưu tiên. Tôi tự nhủ cứ giữ sự điềm tĩnh, niềm vui cứ để nó lắng đọng lại trong tim thôi.

Với chiếc cúp chuông vàng trong tay, bạn có cảm thấy mình đã là một phần của cộng đồng nhà làm phim Đài Loan và Hoa ngữ?

Việc chiến thắng giải thưởng lớn như vậy khiến tôi cảm thấy mình đã được chấp nhận và công nhận. Tôi hy vọng với thành quả này, tôi không chỉ là khách mời hay một diễn viên ngoại quốc, mà đã là một người bạn, một đối tác của cộng đồng nhà làm phim Đài Loan và châu Á. Tôi rất trân trọng tình cảm đó.

Liên Bỉnh Phát cùng dàn diễn viên trong "Bác sĩ tha hương" sau lễ trao giải Kim Chung 2025 đêm 18.10. Phim nhận 15 đề cử và thắng 2 giải: Nam diễn viên chính và Nam diễn viên phụ

Khi diễn cùng Trương Quân Ninh (nữ diễn viên chính trong phim Bác sĩ tha hương - BTV), trong trường hợp ngôn ngữ là rào cản, bạn lắng nghe và phản ứng thế nào để vẫn giữ được cảm xúc nhân vật?

Khâu ngôn ngữ quả thật là một thử thách rất lớn. Có những lúc tôi phải thành thật thừa nhận là không thể hiểu hết 100% những gì chị Quân Ninh nói. Cảm giác như mình đang trong một trò chơi "đoán ý đồng đội" vậy! (cười)

Nhưng điều tuyệt vời của diễn xuất là ngôn ngữ cảm xúc. Anh em mình làm nghề đều hiểu điều này. Chúng tôi đã thống nhất là sẽ tập trung vào ánh mắt và sự tương tác. Khi đối diện nhau, tôi gác lại rào cản ngôn ngữ, lắng nghe bằng trái tim, quan sát cử chỉ, ánh mắt và năng lượng mà bạn diễn truyền đến. Khi đó, cảm xúc thật của nhân vật tự nhiên xuất hiện. Mình chỉ cần phản ứng chân thật nhất với cái "hồn" mà chị Quân Ninh đang trao cho, và may mắn thay, điều đó đã tạo nên "phản ứng hóa học" rất tốt trên màn ảnh.

Liên Bỉnh Phát và diễn viên Đài Loan Trương Quân Ninh tại lễ trao giải Kim Chung 2025

Trong quá trình làm việc ở Đài Loan, chắc hẳn có nhiều khác biệt trong văn hóa làm phim. Điều gì khiến bạn ấn tượng hoặc học hỏi được nhiều nhất từ ê kíp quốc tế?

Đó là sự tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ và tinh thần chuyên nghiệp, kỷ luật của họ. Từ việc chuẩn bị bối cảnh, đạo cụ y tế cho đến sự phối hợp của các bộ phận, mọi thứ đều được tính toán rất kỹ lưỡng.

Tôi học được rất nhiều từ sự tôn trọng thời gian và sự tập trung cao độ của cả ê kíp. Dù rào cản ngôn ngữ là thách thức, nhưng thái độ làm việc của họ khiến tôi cảm thấy mình phải cố gắng gấp đôi để không làm chậm trễ tiến độ, để xứng đáng với sự chuyên nghiệp đó.

Trở thành một diễn viên quốc tế có phải là mục tiêu mà bạn đã hướng đến không? Sau giải thưởng Kim Chung, bạn sẽ tiếp tục hành trình đó như thế nào?

Tôi không dám đặt mục tiêu quá lớn là "diễn viên quốc tế" ngay từ đầu. Mục tiêu ban đầu của tôi chỉ là tìm kiếm những kịch bản tốt, không giới hạn bởi địa lý. Khi cơ hội với Bác sĩ tha hương đến, tôi chỉ nghĩ đơn giản là mình được thử sức ở một môi trường chuyên nghiệp và học hỏi.

Giải Kim Chung là một cột mốc, một cánh cửa lớn mở ra. Tôi sẽ tiếp tục hành trình đó bằng cách thận trọng hơn trong việc chọn lọc dự án, ưu tiên chất lượng hơn số lượng. Tôi muốn tìm kiếm những câu chuyện mang tính phổ quát, những vai diễn có thể mang thông điệp ý nghĩa, và quan trọng nhất, tôi muốn trở thành một cầu nối mang những kinh nghiệm quốc tế về đóng góp cho điện ảnh Việt, đồng thời mang những câu chuyện VN đi xa hơn.

Liên Bỉnh Phát nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại lễ trao giải Kim Chung 2025 (tối 18.10 tại Đài Loan). Anh cho biết sẽ dành một phần giải thưởng đóng góp vào Quỹ hỗ trợ lao động nhập cư tại Đài Loan, như một sự chia sẻ đến những người đang nỗ lực mưu sinh nơi xứ người

Trước Bác sĩ tha hương, nhiều người (kể cả tôi) vẫn nghĩ chỉ có Leon Lê (đạo diễn phim Song Lang - BTV) mới "khai thác" được chất của Phát - vừa phong trần, vừa cà rỡn nhẹ nhưng lại đầy sức hút. Bạn nghĩ sao về định kiến này - từ giới làm phim lẫn khán giả?

Nghe anh nói vậy, tôi lại càng phải cảm ơn anh Leon Lê và Song Lang nhiều hơn. Tôi hiểu định kiến đó. Giới làm phim và khán giả thường có xu hướng đóng khung một diễn viên sau vai diễn thành công nhất của họ.

Tôi nghĩ, đó là một định kiến ngọt ngào, vì nó chứng tỏ vai Dũng trong Song Lang quá thành công. Nhưng tôi không sợ bị đóng khung. Tôi xem đó là một thử thách thú vị. Bác sĩ tha hương chính là câu trả lời của tôi: Tôi có thể hợp với nhiều phong cách đạo diễn khác nhau, nhiều thể loại phim khác nhau. Diễn viên là người kể chuyện, và tôi luôn khao khát được thử nghiệm những chất liệu mới, những phong cách làm việc mới để khai phá những góc khuất khác của chính mình.

Nhân vật của Phát trong Quán Kỳ Nam (tác phẩm sắp ra mắt của đạo diễn Leon Lê - BTV) có gì khác với vai trong Song Lang? Làm sao để nét "kiệm lời" không trở thành một mô típ lặp lại trong diễn xuất của bạn?

Vai Dũng trong Song Lang là sự kiệm lời do nội tâm bị dồn nén và sự bất cần của một người nghệ sĩ đang lạc lối, chịu nhiều vết xước. Đó là sự im lặng đầy góc cạnh và phản kháng.

Còn nhân vật trong Quán Kỳ Nam thì khác hoàn toàn, không phải là "kiệm lời", mà là không biết mở lời thế nào trước những cảm xúc lớn. Đó là sự ngập ngừng của tuổi trẻ, của một người đang tập yêu thương, tập đối diện với những rung động đầu tiên…

Để không lặp lại mô típ, tôi phải tập trung vào sự khác biệt trong ánh mắt, hơi thở và ngôn ngữ cơ thể. Những điều này xuất phát từ việc hiểu nhân vật, sống với nhân vật, và nhạy cảm với cuộc đời của nhân vật.

Đóng cặp với những đàn chị như Đỗ Thị Hải Yến (nữ diễn viên chính trong Quán Kỳ Nam - BTV) hay Trương Quân Ninh có làm bạn áp lực không, và làm thế nào để xây dựng tương tác với các chị?

Áp lực thì có, nhưng là áp lực tích cực. Làm việc với chị Đỗ Thị Hải Yến hay chị Trương Quân Ninh luôn là cơ hội để tôi học hỏi. Để xây dựng "phản ứng hóa học" thì thứ nhất là sự tôn trọng: Luôn lắng nghe, quan sát cách các chị làm việc. Thứ hai là sự chân thật: Khi vào vai, tôi gạt bỏ sự ngại ngùng về tuổi tác hay kinh nghiệm. Tôi đối xử với họ bằng cảm xúc thật của nhân vật. Thứ ba là sự chuẩn bị: Tôi luôn cố gắng chuẩn bị kỹ lưỡng để khi lên set quay, mình không bị động và có thể chủ động tung hứng với các chị.

Chỉ cần cả hai bên cùng đặt sự chân thật của nhân vật lên hàng đầu, "phản ứng hóa học" sẽ tự động hình thành.

Liên Bỉnh Phát và Trương Quân Ninh trong phim "Bác sĩ tha hương"

Vai diễn của Phát trong Bẫy tiền, bộ phim sắp ra mắt, có gì đặc biệt? Liệu đó phải là vai diễn thương mại nhất của Phát từ trước đến nay?

Vai diễn của tôi trong Bẫy tiền đúng là có màu sắc thương mại hơn những dự án trước rất nhiều (cười). Đây là một phim hành động, có yếu tố giật gân và đòi hỏi sự thay đổi về thể chất, khác hẳn với sự nội tâm của Song Lang hay Bác sĩ tha hương. Bên cạnh đó, nội dung bộ phim cũng mang tính thời đại, là những vấn đề đang được xã hội quan tâm.

Cái đặc biệt của vai này là nó cho phép tôi "xả van" năng lượng sau những vai diễn đậm chất nội tâm. Tôi được làm những cảnh hành động đã mắt, được thể hiện sự quyết đoán, có phần ngầu hơn. Mong khán giả sẽ đón nhận một Liên Bỉnh Phát "khác hơn"!

Nhưng dù là vai thương mại, tôi vẫn cố gắng tìm kiếm chiều sâu của nhân vật. Không có nhân vật nào là thuần giải trí cả, mỗi người đều có câu chuyện riêng. Tôi muốn khán giả thấy rằng Liên Bỉnh Phát có thể cân bằng giữa yếu tố thương mại và diễn xuất có chiều sâu. Đây là một thử thách mới mà tôi rất hào hứng.

7 năm qua, bên cạnh vai diễn để đời trong Song Lang hay Bác sĩ tha hương, Phát cũng từng có vài vai diễn khiến khán giả ít ấn tượng hơn. Làm sao bạn vượt qua cái bẫy của những vai nhạt để không bị chính mình lặp lại?

Tôi luôn quan niệm, mỗi kịch bản đã chọn tức là đã có quá trình nghiên cứu, tìm hiểu và cân nhắc kỹ lưỡng của cả mình và ê kíp. Thế nên khi phim ra rạp, khán giả có đón nhận ra sao, thì đó cũng là một kinh nghiệm, một bài học quý giá cho mình. Có thể kết quả chưa được như ý, mình cũng không nản lòng, không để bản thân rơi vào trạng thái tiêu cực, mà cứ tiếp tục đến khi nào chinh phục được khán giả bằng những tác phẩm tốt hơn, hoàn thiện hơn. Dù có thế nào, chúng ta cũng phải đi tiếp.

Phát tham gia khá nhiều show truyền hình, thể hiện sự hài hước, ca hát, nhảy múa - một hình ảnh rất khác so với màn ảnh. Nhiều người lo rằng điều đó khiến bạn "phân tán". Bạn tự phân vai cho những bản ngã khác nhau ấy ra sao?

Tôi hiểu sự lo lắng đó. Quả thật, hình ảnh "mầm non giải trí" trong gameshow rất khác với một diễn viên nội tâm. Nhưng tôi không hề bị "phân tán", mà ngược lại, tôi xem đó là một sự cân bằng cần thiết.

Tôi phân vai cho các "bản ngã" này rất rõ ràng. Khi là diễn viên điện ảnh, tôi làm việc nghiêm túc, tập trung, đào sâu, và cống hiến 100% cho cảm xúc nhân vật. Đó là Phát của sự tĩnh lặng và khám phá. Khi là người chơi gameshow, tôi được xả năng lượng, thư giãn, và trở về với con người thật của mình - vui vẻ, hài hước. Đó là nơi tôi nạp lại pin và giữ được sự tươi mới.

Cả hai hình ảnh này đều nuôi dưỡng lẫn nhau. Sự chân thật trong gameshow giúp tôi không bị "kỹ thuật hóa" khi diễn xuất, và sự kỷ luật trên phim trường giúp tôi luôn giữ được giới hạn cần thiết khi tham gia các hoạt động giải trí.

Trong phim "Bác sĩ tha hương", Liên Bỉnh Phát vào vai bác sĩ Phạm Văn Ninh, từ Việt Nam sang Đài Loan chăm sóc mẹ bị tai nạn nguy kịch. Trong thời gian này, Phạm Văn Ninh luôn phải đối mặt với những mâu thuẫn giằng xé giữa lý tưởng nghề nghiệp và thực tế khắc nghiệt nơi đất khách quê người.

Nếu không trở thành diễn viên hay người của công chúng, bạn nghĩ cuộc sống của mình sẽ như thế nào?

Nếu không làm diễn viên, chắc tôi đã trở thành một hướng dẫn viên du lịch hoặc làm một công việc gì đó liên quan đến khám phá. Tôi yêu thích sự di chuyển, yêu thích việc gặp gỡ những con người mới và lắng nghe câu chuyện của họ.

Cuộc sống có lẽ sẽ ít hào nhoáng hơn, nhưng chắc chắn vẫn sẽ đầy ắp những chuyến đi và những trải nghiệm mới lạ. Dù ở vai trò nào, tôi vẫn sẽ là một người tò mò và thích lắng nghe, vì đó là bản chất của tôi.

Phát đến với diễn xuất khá muộn và không qua trường lớp bài bản. Nhìn lại hành trình "tự học" đó, bạn thấy điều gì là quý giá nhất? Nếu được bắt đầu lại, bạn có chọn cách khác hay một con đường khác?

Điều quý giá nhất tôi học được từ hành trình "tự học" chính là sự quan sát và sự chân thật. Cuộc sống chính là trường học lớn nhất của tôi. Tôi học diễn xuất từ việc quan sát những người xung quanh, từ việc lắng nghe câu chuyện của họ và cảm nhận nỗi buồn, niềm vui của họ.

Nếu được bắt đầu lại, tôi nghĩ mình vẫn sẽ chọn con đường này. Tôi sẽ không chọn con đường khác đâu, vì chính những vòng vèo, những va vấp, những ngày làm MC hội chợ, những ngày bị từ chối... đã tạo nên một Liên Bỉnh Phát có đủ sự từng trải để hóa thân vào những vai diễn nội tâm như ngày hôm nay. Mọi thứ đều có lý do của nó.

Liên Bỉnh Phát trong "Quán Kỳ Nam" (khởi chiếu ngày 28.11.2025), phim vừa đạt giải Shooting Star tại Liên hoan phim quốc tế Hawaii

Phát có thường thấy mình cô đơn giữa đám đông?

Tôi nghĩ cô đơn là một phần không thể thiếu của người làm nghệ thuật. Đó là sự cô đơn khi mình phải một mình đào sâu vào cảm xúc của nhân vật, đối diện với những góc khuất, những nỗi buồn không thể sẻ chia. Đôi khi, sau những tràng cười rộn rã trên gameshow hay những khoảnh khắc huy hoàng trên sân khấu, mình vẫn phải quay về với căn phòng trống và tự hỏi: "Mình là ai trong tất cả những vai diễn này?".

Tôi không sợ sự cô đơn đó. Tôi xem nó là không gian cần thiết để lắng nghe bản thân, để nạp lại "chất liệu" cảm xúc và để tự nhắc nhở mình phải luôn giữ sự chân thật. Có sự cô đơn, mình mới có sự đồng cảm sâu sắc với nhân vật, mới có thể mang những cảm xúc thật nhất lên màn ảnh.

Liên Bỉnh Phát trong concert Anh trai vượt ngàn chông gai (tháng 3.2025)

Những vai diễn mà Phát hình dung mình sẽ nhận trong những năm tới?

Tôi hy vọng sẽ có cơ hội thử sức với những vai diễn mang tính thử thách và đột phá cao hơn. Ví dụ như một vai phản diện có chiều sâu, một nhân vật lịch sử, hoặc một vai diễn đòi hỏi sự thay đổi hình thể cực đoan. Tôi muốn thoát khỏi hình ảnh trầm tĩnh và điềm đạm hiện tại. Tôi muốn chứng minh mình có khả năng đảm nhận những nhân vật gai góc, phức tạp, mang nhiều màu sắc tâm lý hơn. Tôi khao khát được làm khó mình.

Rốt cuộc, điện ảnh có ý nghĩa thế nào với bạn - là công việc, đam mê, hay cách để hiểu chính mình?

Với tôi, điện ảnh là sự tổng hòa của cả ba điều đó: Là công việc đòi hỏi sự chuyên nghiệp và kỷ luật cao nhất. Là đam mê vì nó cho phép tôi sống hàng trăm cuộc đời khác nhau. Và quan trọng nhất, nó là cách để tôi hiểu chính mình. Mỗi vai diễn đều là một tấm gương phản chiếu, giúp tôi khám phá những giới hạn, những góc khuất mà mình chưa bao giờ chạm tới.

Điện ảnh không chỉ là nghề, mà là hành trình trưởng thành, là nơi tôi tìm thấy ý nghĩa và sự cân bằng trong cuộc sống.

Tác giả: Đạo diễn TRỊNH ĐÌNH LÊ MINH