Liên tục ‘làm mới’ sản phẩm, Honda Việt Nam quyết mở rộng thị phần ô tô

Honda Việt Nam vừa khép lại năm tài chính 2022 (tính từ tháng 4.2021 đến 3.2022) với nhiều kết quả khả quan. Theo đó, bất chấp những ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch Covid-19 cùng tình trạng gián đoạn nguồn cung ứng linh kiện, kết thúc năm tài chính vừa qua, hãng xe Nhật Bản vẫn duy trì vị thế thống trị ở mảng xe máy với hơn 2 triệu xe đến tay khách hàng, chiếm khoảng 80% thị phần cả nước.

Trong khi đó, ở lĩnh vực kinh doanh ô tô, dù liên tiếp đối mặt với cảnh khan hàng kéo dài, các đại lý ô tô Honda cũng hoàn tất năm tài chính 2021 - 2022 với doanh số khá ấn tượng, đạt hơn 24.000 xe. Tiếp tục là một trong những thương hiệu ô tô được khách hàng Việt Nam ưa chuộng nhất.

Hướng đến năm tài chính 2023, bên cạnh việc tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu ở mảng xe máy, Honda Việt Nam cũng đang cho thấy quyết tâm “tăng tốc” và mở rộng thị phần ô tô với nhiều kế hoạch mới. Trong đó, đáng chú ý nhất là việc liên tục mở rộng danh mục sản phẩm, nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu thị hiếu khách hàng.

Bằng chứng là sau khi liên tiếp trình làng Honda Accord bản mới và Honda Civic thế hệ thứ 11. Giữa tháng 6.2022, hãng xe Nhật Bản tiếp tục tung ra thêm một mẫu xe rất được nhiều người chờ đợi: Honda HR-V thế hệ thứ 2.

So với bản tiền nhiệm, Honda HR-V mới phân phối với hai phiên bản L và RS nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Xe sở hữu nhiều điểm nâng cấp, cải tiến đáng giá. Trong đó, ấn tượng nhất phải kể đến thiết kế kiểu coupe SUV đậm chất thể thao, cùng kích thước và không gian bên trong xe được cơi nới đáng kể.

Bên cạnh đó, HR-V mới cũng sở hữu lợi thế cạnh tranh với khả năng vận hành khác biệt, vốn được coi là bản sắc thương hiệu của các mẫu ô tô Honda. Cụ thể, khác với thế hệ cũ sử dụng động cơ DOHC 1.8 lít, mẫu xe B-SUB mới nhà Honda trang bị động cơ tăng áp 1.5L VTEC Turbo, sản sinh công suất cực đại lên đến 174 mã lực tại vòng tua 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại lên đến 240 Nm tại dải vòng tua 1.700 - 4.500 vòng/phút.





Với động cơ cùng công nghệ mới nhất của Honda, HR-V mới không chỉ là mẫu xe vận hành êm ái, nhẹ nhàng trên phố, mà còn mang đến cho khách hàng cảm giác lái phấn khích khi sở hữu khả năng tăng tốc nhanh gấp 1,5 lần so với thế hệ trước đó. Ngoài ra, chế độ lái thể thao giúp động cơ phản hồi nhanh và gần như không còn độ trễ chân ga.

Đặc biệt, giống với hai mẫu xe “đàn anh” vừa trình làng trước đó, Honda HR-V mới cũng đã được trang bị hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda Sensing. Hệ thống an toàn cao cấp này có 6 tính năng nổi bật, gồm phanh giảm thiểu va chạm (CMBS), đèn pha thích ứng tự động (AHB), kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF), giảm thiểu chệch làn đường (RDM), hỗ trợ giữ làn đường (LKAS), thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN).

Bên cạnh đó, mẫu B-SUB này cũng được hãng xe Nhật Bản trang bị các tính năng an toàn như hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA), hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA), hỗ trợ đổ đèo... giúp bảo vệ hành khách trên xe cũng như người đi đường ở cấp độ cao nhất.

Chưa hết, như đã đề cập, Honda HR-V hoàn toàn mới là mẫu xe Honda thứ 2 tại Việt Nam trang bị hệ thống kết nối viễn thông Honda Connect. Hệ thống bao gồm 1 thiết bị gắn trong xe, theo dõi toàn bộ các dữ liệu của xe, cho phép ghi nhận, lưu trữ và truyền dữ liệu ra bên ngoài thông qua sóng di động. Chỉ cần cài đặt ứng dụng Honda Connect trên điện thoại thông minh, chủ xe có thể kết nối và quản lý Honda HR-V trong tầm tay, ở bất kỳ đâu và bất kỳ thời điểm nào.

Đáng chú ý, ngoài HR-V, trong năm tài chính 2023, với mục tiêu mở rộng thị phần ô tô, Honda Việt Nam dự kiến tiếp tục làm mới danh mục sản phẩm với những mẫu xe mới chất lượng và phù hợp với nhu cầu, thị hiếu của khách Việt. Bên cạnh đó, hãng xe Nhật Bản cũng mở rộng mạng lưới đại lý, tăng cường chất lượng dịch vụ, đồng thời tiếp tục triển khai chiến dịch lái thử xe “Feel The Performance” trên toàn quốc, giúp khách hàng có thêm cơ hội trải nghiệm khả năng vận hành của các dòng xe ô tô của Honda.