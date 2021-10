Liên tục phát hiện xe tải luồng xanh chở hàng lậu trên Quốc lộ 50

Sáng 8.10, đại diện chốt kiểm soát dịch Covid-19 của Tiền Giang tại khu vực trạm thu phí BOT cầu Mỹ Lợi (xã Bình Đông, TX.Gò Công) cho biết vừa bàn giao hàng hóa và giấy tờ xe tải luồng xanh BS 67C-114.15 cho Cục Quản lý thị trường Tiền Giang để tiếp tục xử lý về hành vi chở hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Theo đó, tối 7.10, lực lượng trực chốt tại đây kiểm tra, phát hiện tài xế Đinh Xuân Chiến (34 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM) điều khiển xe tải BS 67C-114.15 lưu thông theo hướng Long An qua cầu Mỹ Lợi về tỉnh Tiền Giang. Trên xe chở 4 màn hình led 55 inch, 1 đầu bơm, 5 tời điện mang nhãn mác nước ngoài, nhưng tài xế không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Tổng giá trị hàng hóa gần 340 triệu đồng.





Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang cho biết thêm, từ ngày 1.10 đến nay, chốt kiểm soát dịch cầu Mỹ Lợi đã phát hiện 3 xe tải luồng xanh khác chở hàng không có hóa đơn, chứng từ kèm theo. Cụ thể là các xe tải BS 51B- 117.61, xe tải 63C-079.34, xe tải 63C-079.34 đã chở hàng hóa gồm 720 cái bạc đạn, 90 đầu xịt rửa xe, 93 tụ điện, 920 lò xe; máy tính xách tay, tân dược với rất nhiều nhãn mác khác nhau, 2.192 vải cây... Tất cả đã được lực lượng công an tại chốt phối hợp với Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang lập biên bản tạm giữ tang vật.

Theo thượng tá Nguyễn Văn Tuấn, Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang, gần đây tần số vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn chứng từ bằng phương tiện xe vận tải luồng xanh từ hướng tỉnh Long An vào tỉnh Tiền Giang thông qua các quốc lộ, tỉnh lộ ngày càng nhiều hơn với thủ đoạn tinh vi. Lực lượng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang có mặt tại các chốt kiểm soát dịch cửa ngõ vào tỉnh luôn hết sức chú ý để ngăn chặn, xử lý kịp thời tình trạng này.