Liveshow nhạc Việt rộn ràng trở lại

Liveshow khắp nơi

Nếu như trước đây, liveshow của các ca sĩ thường chỉ tổ chức ở TP.HCM, Hà Nội thì giờ đây, dày đặc show đã diễn ra ở các tỉnh, TP khác. Trong đó, Đà Lạt hiện là một trong những “điểm nóng” về sự đa dạng các liveshow của ca sĩ nổi tiếng lẫn ca sĩ mới. Mỹ Tâm, Trần Thu Hà, Thanh Lam, Lam Trường, Đan Trường, Đông Nhi, Lân Nhã, Uyên Linh, Văn Mai Hương, Tăng Phúc… đã từng tổ chức show ở Đà Lạt, thu hút khán giả vừa đi du lịch vừa thưởng thức nghệ thuật. Một số điểm diễn nổi tiếng tại xứ sở ngàn hoa có thể kể như Mây Lang Thang, Lululola, Amazing Show… Trong tháng 5 này, tại Đà Lạt có tiếp các show diễn như Chạy trời sao khỏi nắng của Nguyên Hà vào ngày 7.5, Trạm ký gửi nỗi buồn với Lân Nhã, Tăng Phúc, Ali Hoàng Dương ngày 14.5; Liveshow Vĩnh biệt màu xanh của Jimmii Nguyễn và Phương Phương Thảo ngày 20.5... Sắp tới, Lệ Quyên cũng có liveshow ở Trường cao đẳng Sư phạm Đà Lạt, thuộc chuỗi The Show VietNam. Nhà tổ chức Vân Trình sau loạt liveshow Xin chào với các ca sĩ Thịnh Suy, nhóm Chillies cùng nhiều nghệ sĩ indie tại Đà Lạt vào đầu tháng 5 vừa qua, cho biết sẽ tiếp tục tổ chức nhiều show diễn ở Đà Nẵng, Đồng Tháp, Huế…

Trong khi đó, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vừa có liveshow Đêm muôn màu tại Phú Quốc, Noo Phước Thịnh cũng diễn show riêng tại Hà Nội. Tại Hội An đã diễn ra các đêm nhạc Trịnh Công Sơn: Hoian d’Or - Nối miền di sản. Còn Nha Trang thì gần đây nổi lên loạt chương trình Marina Night ở điểm diễn là Bến du thuyền Ana Marina với các liveshow của loạt ca sĩ: Trung Quân Idol, Lê Hiếu, Lân Nhã, Lệ Quyên…; và sẽ tiếp tục với Vicky Nhung (7.5), Văn Mai Hương (14.5), Đức Phúc (21.5), Tăng Phúc (28.5)…

Tại TP.HCM, sân khấu Trống Đồng đã “khoác áo mới” với tên gọi Mây Lang Thang Saigon, đi vào hoạt động trở lại với hàng loạt đêm nhạc được tổ chức từ giữa tháng 4 với liveshow của ca sĩ hải ngoại Như Quỳnh, Mạnh Quỳnh, Phương Mỹ Chi... Các liveshow sắp tới của điểm diễn này đã lên lịch như: Jimmy Nguyễn và Ngọc Phạm vào 7.5, Phương Thanh và Ngũ Cung band vào 8.5, đêm nhạc Trung Quân Idol - Nguyên Hà vào 15.5, nhóm MTV và ban nhạc Chillies vào 21.5, đêm nhạc kỷ niệm 20 năm ca hát của Ưng Hoàng Phúc vào 28.5…Thương hiệu Mây Lang Thang Saigon này còn có thêm loạt chương trình chủ đề The Portrait of Mây tại địa chỉ lầu 5 khách sạn Renaissance Riverside, Q.1 - TP.HCM với nhiều liveshow riêng của các ca sĩ tên tuổi như Mỹ Linh, Mỹ Hạnh, Khánh Du…

Loạt show Hòa nhạc do đạo diễn Thái Huỳnh dàn dựng diễn ra hằng tháng tại Nhà hát VOH Music One, Q.1 (TP.HCM) cũng thu hút khán giả với show mở màn Hòa nhạc cùng chàng trai viết lên cây gặp gỡ Phan Mạnh Quỳnh vào tháng 4, và sẽ tiếp tục với loạt liveshow của các ca sĩ khác như: Vũ, Vũ Cát Tường, Thùy Chi, Mỹ Anh, Hoàng Dũng...

Có thể nói, hiện ngoài các điểm diễn quen thuộc sáng đèn hằng đêm tại các phòng trà như Đồng Dao, Không tên, Vừng ơi mở ra…, sân khấu ca nhạc TP.HCM lúc này còn nổi lên với điểm diễn mới có tên In the Moonlight tại Gem Center, Q.1 với hàng loạt show đã diễn ra, và sắp tới có các đêm nhạc: Những cơn mưa đầu mùa - Ưng Hoàng Phúc và Hà Nhi (7.5), Một đêm trót say - Trung Quân Idol và Thịnh Suy (13.5), Du hành vào vùng ký ức - Chilles và Gigi Hương Giang (14.5), Tình chết trong hững hờ - Lệ Quyên (20.5), Cô gái và cây dương cầm - Nguyên Hà và Phan Mạnh Quỳnh (21.5), Đêm nhạc Đức Trí - Khi giấc mơ về với Phương Thanh, Phương Vy (22.5)…





Thay đổi để hút khán giả hơn

Những sô diễn âm nhạc gần đây đều có chung đặc điểm là quy mô tổ chức trung bình và nhỏ, nhưng được đầu tư chú trọng vào phần âm thanh, ánh sáng. Lượng khán giả của những đêm nhạc này nhiều nhất cũng chỉ 1.000 - 1.200 người và thấp nhất từ 80 - 100 ghế ngồi. Hiện tại, gu thưởng thức của khán giả đã thay đổi nhiều so với trước. Những đêm nhạc hoành tráng về quy mô, “chiêu trò” kỹ thuật kỹ xảo rầm rộ trên sân khấu… đang dần thoái trào, thay vào đó là các buổi diễn với quy mô nhỏ để khán giả có thể hòa mình gần gũi với không gian âm nhạc. Do diễn ra với quy mô nhỏ và giá vé của từng loại show ở từng điểm diễn khác nhau được phân thành nhiều loại phù hợp với nhiều đối tượng, nên các sô diễn này đa số đều bán được vé.

Với sân khấu Trống Đồng TP.HCM, nhà tổ chức Mây Lang Thang đầu tư kinh phí tu bổ, không còn cảnh đìu hiu. Các hàng ghế được rửa sạch, sơn mới, không còn gỉ sét; cổng chính sân khấu được làm mới, sơn phủ màu trắng trẻ trung; các không gian xung quanh sân khấu chính được dọn dẹp sạch sẽ, mang lại hình ảnh chỉn chu… Sự chuyển mình của Trống Đồng được không ít người kỳ vọng đây sẽ là điểm đến nghe nhạc sôi động cho khán giả yêu nhạc đại chúng.

Ca sĩ Phương Thanh chia sẻ: “Nghệ sĩ chúng tôi đang rất hào hứng với sự “bình thường mới” thời điểm này, show diễn tấp nập dù chỉ là liveshow nhỏ nhưng ở đó, nghệ sĩ được hát thật, ban nhạc chơi nhạc thật, còn khán giả được thưởng thức âm nhạc thật”.

Dù vậy, đạo diễn Thái Huân vẫn còn lo ngại: “Dù các liveshow đang được tổ chức rầm rộ, nhưng hiệu quả để thúc đẩy sự phát triển của nhạc Việt lại chưa đủ. Nhiều show phát livestream cho khán giả xem, khiến số đông khán giả vẫn lặp lại thói quen xem miễn phí trên mạng. Nhìn đến đường dài, điều này đáng lo hơn vui”.