Lộ diện nam chính ‘Bạch Tuyết’ bản live-action của Disney

The Hollywood Reporter đưa tin Andrew Burnap đã chính thức gia nhập dàn diễn viên phim điện ảnh Bạch Tuyết và bảy chú lùn bên cạnh Gal Gadot và Rachel Zegler. Theo nguồn tin của tờ báo, Andrew Burnap được giao vai nam chính, tuy nhiên lại không phải vai hoàng tử hay thợ săn. Đây sẽ là một tuyến vai hoàn toàn mới được Disney kiến tạo riêng cho bản phim này. Như vậy, có khả năng cao rằng “Nhà Chuột” sẽ mang đến một cốt truyện hoàn toàn mới lạ, khác xa bản hoạt hình Bạch Tuyết và bảy chú lùn đình đám hồi 1938.

Andrew Burnap là diễn viên người Mỹ sinh năm 1991. Anh có sự nghiệp thành công trong lĩnh vực nhạc kịch. Nam diễn viên từng góp mặt trong nhiều tác phẩm Broadway nổi tiếng như Troilus and Cressida and This Day Forward in New York hay The Legend of Georgie McBride. Mới năm ngoái, Andrew Burnap đã xuất sắc giành được danh hiệu Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải thưởng nhạc kịch danh giá Tony cho vở Inheritance. Với điện ảnh, Andrew Burnap từng tham gia một vài bộ phim độc lập như Spare Room và The Chaperone. Trong năm 2021, nam diễn viên cũng vừa hoàn tất phim Under the Banner of Heaven, đóng cùng Andrew Garfield và sêri We Crash của Apple+.

Khả năng ca hát và vũ đạo của Andrew Burnap được đánh giá là hoàn toàn phù hợp cho dự án Bạch Tuyết phiên bản live-action. Bởi theo định hướng của Disney, câu chuyện mới về nàng Bạch Tuyết sẽ được tái hiện trên màn ảnh rộng theo phong cách phim nhạc kịch. Cũng chính vì vậy, vai Bạch Tuyết mới thuộc về Rachel Zegler - nữ diễn viên trẻ đang lên trong dòng phim nhạc kịch. Mới đây, cô có màn thể hiện xuất sắc trong bộ phim nhạc kịch West side story của “ông hoàng phòng vé” Steven Speilberg. Vai hoàng hậu - mẹ kế độc ác của Bạch Tuyết sẽ do minh tinh Gal Gadot đảm nhận.





Bạch Tuyết và bảy chú lùn phiên bản live-action là một trong những dự án trọng điểm của Disney trong năm nay. Bộ phim sẽ được “cầm trịch” bởi đạo diễn Marc Webb, người từng nhào nặn 500 days of summer và loạt The amazing spiderman. Phần âm nhạc của phim sẽ do hai nhạc sĩ nổi tiếng Benj Pasek và Justin Paul sáng tác. Đây là bộ đôi đứng sau những bản nhạc ấn tượng trong các phim nhạc kịch đình đám La la land và The greatest showman.