Lộ diện thương hiệu ô tô được tìm kiếm nhiều nhất năm 2021

Hàng năm, chuyên trang Compare the Market thuộc Tập đoàn BGL thường công bố danh sách những thương hiệu ô tô được khách hàng tìm kiếm nhiều nhất trên Google. Đây cũng là một trong những cơ sở thể hiện sự quan tâm của người tiêu dùng đối với các thương hiệu ô tô trên thế giới.

Kết quả Compare the Market công bố dựa trên cơ sở phân tích dữ liệu tìm kiếm của Google tại các thị trường ô tô trên toàn cầu. Theo đó, năm 2021 vừa qua Toyota là thương hiệu ô tô được khách hàng toàn cầu tìm kiếm nhiều nhất. Đây là năm thứ 2 liên tiếp, Toyota dẫn đầu sau khi vượt BMW vào năm 2019.

Theo kết quả phân tích của Compare the Market, lượng khách hàng tìm kiếm các mẫu xe cũng như thông tin liên quan đến thương hiệu Toyota chiếm khoảng 31% tại tất cả các quốc gia được khảo sát, giảm 3,8% so với năm 2020. Trong số 154 quốc gia được Compare the Market lấy kết quả phân tích khảo sát, Toyota dẫn đầu về số lượt tiềm kiếm tại 47 quốc gia.





Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về các hãng ô tô hạng sang của Đức. Cụ thể, BMW xếp thứ 2 khi dẫn đầu tại 29 quốc gia trong khi Mercedes-Benz xếp thứ 3 với lượt tìm kiếm dẫn đầu tại 23 quốc gia. So với năm trước, Audi cũng có bước nhảy vọt về lượt tìm kiếm, giúp thương hiệu này tăng 2 bậc xếp hạng của Compare the Market.

Tesla cũng tạo sự chú ý khi lần đầu lọt vào Top 5 thương hiệu ô tô được tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2021. Theo đó, Tesla được tìm kiếm nhiều nhất ở Hong Kong, Israel, Macao, Singapore, Trung Quốc.

Một số hãng xe có lượt tìm kiếm tăng trong năm 2021 là Hyundai, Suzuki trong khi Mitsubishi, Alfa Romeo và Volkswagen lại sụt giảm.