Loạt ‘bom tấn’ được mong chờ nhất 2022

Marry Me

Death on the Nile

The Batman

Turning Red

Morbius

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Top Gun: Maverick

Jurassic World Dominion





Minions: The Rise of Gru

Thor: Love and Thunder

Black Adam

Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One)

Black Panther: Wakanda Forever

Aquaman and the Lost Kingdom

Avatar 2

Ngoài những siêu phẩm kể trên, phòng vé toàn cầu 2022 cũng chứng kiến sự xuất hiện của hàng loạt siêu phẩm đáng chú ý khác như: The Lost City, Sonic the Hedgehog 2, The Northman, Lightyear, Elvis, Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore, The Flash…