Loạt bom tấn trăm triệu USD đổ bộ phòng vé toàn cầu năm 2022

Rất nhiều bom tấn sở hữu vốn đầu tư “siêu khủng”, sẵn sàng đem đến cho khán giả những bữa tiệc thị giác và thính giác choáng ngợp trên màn ảnh rộng.

Moonfall - 150 triệu USD

Khởi động cho loạt bom tấn tại phòng vé năm 2022 là Moonfall (tựa Việt: Trăng rơi) - tác phẩm mới nhất của “ông hoàng thảm họa” Roland Emmerich - người từng tạo ra Independence Day: Resurgence năm 2016. Sở hữu số vốn đầu tư lên tới 150 triệu USD, Moonfall được cho là một trong những phim độc lập có kinh phí cao nhất mọi thời đại.

Lấy ý tưởng về nạn diệt vong khi mặt trăng lệch khỏi quỹ đạo và chuẩn bị va chạm với trái đất, Moonfall một lần nữa nâng tầm quy mô thảm họa qua bàn tay chỉ đạo của Roland Emmerich. Những phân cảnh gây sốc trước thiên nhiên hùng mạnh và kỹ xảo bắt mắt là những gì khán giả có thể trông đợi ở Moonfall. Phim ra rạp từ ngày 18.2.

The Batman - 100 triệu USD

Được vinh danh là tác phẩm đáng mong chờ nhất năm 2022, The Batman của đạo diễn Matt Reeves sẽ là một trong những đối thủ vô cùng đáng gờm trong cuộc chiến phòng vé đầu năm. Theo Deadline, hãng Warner Bros. đã bỏ ra 100 triệu USD cho phim này.

Nhiều khán giả tỏ ra bất ngờ vì theo họ, The Batman xứng đáng có số vốn đầu tư lớn hơn thế nhiều. Tuy nhiên, sau khi thưởng thức 3 trailer, có thể chắc chắn rằng ê-kíp đã sử dụng số vốn này cực kỳ hiệu quả. Một Gotham tăm tối trong bóng đêm tội lỗi, những pha hành động, cận chiến bùng nổ của Batman đều để lại ấn tượng sâu sắc. The Batmanchính thức khởi chiếu vào ngày 4.3.

Top Gun: Maverick - 152 triệu USD

Sự trở lại của Tom Cruise trong bom tấn trị giá 152 triệu USD - Top Gun: Maverick hứa hẹn mang đến cú nổ lớn trên màn ảnh rộng mùa hè năm nay, cụ thể từ ngày 27.5. Phim là phần tiếp theo của Top Gun đình đám thập niên 1980. Người cầm trịch phần phim này là Joseph Kosinski, đạo diễn của bom tấn Oblivion năm 2013.

Jurassic World: Dominion - 165 triệu USD

Để khắc họa một thế giới khủng long hoành tráng trong phần tiếp theo của loạt Jurassic World, hãng Paramount đã mạnh tay chi đậm 165 triệu USD để sản xuất.





Bối cảnh của Jurassic World: Dominion diễn ra tại Canada, Anh và quần đảo Malta. Nhà sản xuất Frank Marshall khẳng định, đây sẽ là phần phim tiền đề cho một thời đại mới, thế giới nơi con người buộc phải hòa hợp với các loài khủng long trên đất liền. Phim khởi chiếu ngày 10.6.

Black Panther: Wakanda Forever - 205 triệu USD

Phần tiếp theo của Black Panther dự kiến ra rạp vào mùa thu 2022 với kinh phí sản xuất ước tính 205 triệu USD, không hề thua kém so với phần đầu tiên thành công rực rỡ.

Dẫu không thể gặp lại cố diễn viên Chadwick Boseman trong vai diễn huyền thoại, khán giả vẫn sẽ được thưởng thức một tác phẩm chất lượng, tôn vinh tinh thần Wakanda.

Avatar 2 - 250 triệu USD

Tựa phim “ngốn tiền” nhất năm 2022 nhiều khả năng được gọi tên Avatar 2 - phần tiếp theo của bộ phim ăn khách nhất mọi thời đại ra mắt vào năm 2009. Phim vẫn do đạo diễn James Cameron chỉ đạo, với những kỹ thuật quay mới hứa hẹn sẽ khiến khán giả choáng ngợp như trong phần đầu tiên.

Bên cạnh đó, năm 2022 còn đón chào rất nhiều bom tấn đến từ các thương hiệu phim đình đám như Aquaman and The Lost Kingdom, Black Adam, The Flash, Mission Impossible 7 hay Doctor Strange in the Multiverse of Madness... Dù chưa xác nhận thông tin về kinh phí, đây đều là những tác phẩm trọng điểm được các hãng phim đầu tư mạnh để mang tới cho khán giả trải nghiệm điện ảnh tuyệt vời sau hơn hai năm ngành công nghiệp giải trí bị đình trệ vì dịch bệnh.