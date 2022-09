Loạt mỹ nam Thái Lan sắp 'đổ bộ' TP.HCM

Tối 4.9, công ty sản xuất phim Vườn sao băng bản Thái (F4 Thailand: Boys Over Flowers) thông báo về tour diễn châu Á sắp tới. Theo đó, chuỗi sự kiện sẽ đi qua nhiều nơi ở châu Á như TP.HCM (Việt Nam), Jakarta (Indonesia), Kuala Lumpur (Malaysia), Manila (Philippines), Seoul (Hàn Quốc), Singapore, Tokyo (Nhật Bản)…

Phía Vườn sao băng bản Thái không chia sẻ cụ thể về sân/nhà hát cũng như thời gian sẽ tổ chức đêm diễn tại mỗi thành phố. Tin TP.HCM bất ngờ có tên trong “bản đồ” đi tour châu Á của dàn sao F4 Thailand: Boys Over Flowers khiến fan Việt phấn khích và không ngừng phỏng đoán về ngày tháng sự kiện diễn ra. Các fanpage liên quan đến Vườn sao băng bản Thái cũng đã bắt đầu lên kế hoạch chào đón thần tượng đến TP.HCM.

F4 Thailand: Boys Over Flowers của GMM, phát sóng từ tháng 12.2021 đến tháng 4.2022. Phim quy tụ dàn sao Thái Lan trẻ trung và xinh đẹp: Bright Vachirawit Chivaaree, Win Metawin Opas-iamkajorn, Dew Jirawat Sutivanichsak, Nani Hirunkit Changkham, Tu Tontawan Tantivejakul …

Đặc biệt, Bright Vachirawit và Win Metawin sở hữu lượng fan đông đảo tại Việt Nam nhờ cơn sốt của 2 phần phim 2gether: The Series và Still together (Still 2gether).





Cách đây vài ngày, êkíp KinnPorsche The Series (tựa Việt: Thiếu gia xã hội đen yêu tôi) cũng xác nhận sẽ đến TP.HCM, cụ thể là tại sân vận động Phú Thọ, vào cuối tháng 10 tới. Hiện, giá vé và độ tuổi khán giả được tham dự sự kiện đang là vấn đề được fan bàn luận sôi nổi. Người hâm mộ Việt Nam cũng đang rất mong ngóng được chứng kiến dàn mỹ nam KinnPorsche The Series biểu diễn tại TP.HCM.

KinnPorsche The Series được xem là một trong những dự án boys' love Thái Lan gây chú ý nhất trong năm nay. Phim có nhiều cảnh hành động gay cấn và ân ái nóng bỏng. Tác phẩm giúp các gương mặt như Mile Phakphum Romsaithong, Apo Nattawin Wattanagitiphat, Bible Wichapas Sumettikul, Build Jakapan Puttha, Jeff Satur… được biết đến nhiều hơn.

Trước Vườn sao băng bản Thái và KinnPorsche The Series, thì nhiều diễn viên xứ chùa vàng như Zee Pruk Panich, NuNew Chawarin Perdpiriyawong, Yin Anan Wong, War Wanarat Ratsameerat… cũng nhận được nhiều sự quan tâm khi tổ chức họp fan, sự kiện tại TP.HCM.