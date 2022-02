Loạt nhân vật mới được hé lộ trong ‘Doctor Strange 2’

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (tựa Việt: Phù thủy tối thượng trong đa vũ trụ hỗn loạn) đang là một trong những tựa phim được mong đợi nhất năm 2022. Trailer mới nhất vừa được tung ra hôm 14.2 khiến người hâm mộ phát sốt và đặt ra hàng loạt giả thuyết, âm mưu xoay quanh các siêu anh hùng tới từ đa vũ trụ. Có thể thấy Doctor Strange in the Multiverse of Madness là một trong những phần phim hoành tráng với hệ thống nhân vật đa dạng bậc nhất của vũ trụ điện ảnh Marvel.

Trailer mở đầu với hình ảnh Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) gặp ác mộng về đa vũ trụ. Strange đã làm mọi thứ để bảo vệ thế giới nhưng một lần nữa anh không thể kiểm soát hết mọi thứ. Chính bùa phép của vị Pháp sư Tối thượng trong Spider-Man: No Way Homelà nguyên nhân khiến cả thế giới gặp nguy hiểm bởi hiểm họa đa vũ trụ (multiverse). Cơn ác mộng thật sự bắt đầu khi Strange phải đối mặt với vô số ác nhân cùng nhiều thế lực hùng mạnh chưa từng xuất hiện trước đây.

Cũng vì sự khai mở đa vũ trụ, nhiều phiên bản Doctor Strange cũng sẽ lần đầu tiên được xuất hiện trên màn ảnh rộng với tính cách, số phận và ngoại hình khác nhau. Một phiên bản Strange đã hủy diệt vũ trụ của chính mình nhằm cố gắng hồi sinh bạn gái cũ Christine Palmer (Rachel McAdams). Thế nhưng, bản thân anh lại phải đối diện một thử thách khác khi bị nhóm robot có tạo hình giống Iron Man bắt giữ. Trên các nhóm hội hâm mộ phim Marvel, nhiều người dò đoán phải chăng đây chính là nhóm Illuminati có Professor X (Patrick Stewart) cùng một phiên bản khác của Iron Man lãnh đạo?





Bên cạnh đó, trailer còn có sự xuất hiện đến hai Scarlet Witch/Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen). Một trong số này sở hữu đôi mắt đỏ rực tà ác giống hệt nguồn sức mạnh trong cuốn sách Darkhold bí ẩn từng tiết lộ. Dường như đây sẽ là một trong những phản diện hùng mạnh nhất của bộ phim và là kẻ thù xứng tầm với phiên bản Strange Supreme từng xuất hiện trong What If…?. Nữ siêu anh hùng nhí American Chavez (Xochitl Gomez) cũng chính thức được giới thiệu qua trailer. Cô bé phải đối mặt với một nhân vật bí ẩn dường như là phiên bản khác của Captain Marvel (Brie Larson).

Bên cạnh việc “nhá hàng” hệ thống nhân vật đồ sộ, trailer Doctor Strange 2 còn khiến người xem phải choáng ngợp với những hình ảnh hết sức ảo diệu về đa vũ trụ. Phép thuật của những pha chiến đấu trong trailer cũng tạo nên cảm giác bi tráng, siêu thực chưa từng có ở những bộ phim Marvel trước đây. Doctor Strange in the Multiverse of Madness vẫn còn ẩn chứa rất nhiều tình tiết quan trọng chưa được hé lộ. Tác phẩm được dự báo sẽ thay đổi vũ trụ điện ảnh Marvel mãi mãi thông qua một cuộc chiến hoành tráng bậc nhất trên màn ảnh rộng từ trước đến nay. Doctor Strange in the Multiverse of Madness dự kiến khởi chiếu tháng 5.2022.