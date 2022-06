Loạt trang phục dạ hội ấn tượng tại bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

Top 41 thể hiện sự tự tin, thể hiện trọn thần thái và bản lĩnh của một Vinawoman làm chủ sân khấu và thu hút được ánh nhìn của tất cả khán giả trong phần thi trang phục dạ hội trong đêm thi Bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Đỗ Nhật Hà mở màn cho phần thi trang phục dạ hội của Top 41. Thí sinh chuyển giới đầu tiên của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam có màn trình diễn đặc biệt khi cô xuất hiện cùng vũ đoàn, tự tin thể hiện bản thân và truyền cảm hứng cho cộng đồng qua ca khúc The Stage Of My Life.

Nguyễn Thị Ngọc Châu xuất hiện lộng lẫy trong mẫu đầm dạ hội được đặt tên Ánh sáng hy vọng với thông điệp ánh sáng từ mặt trời soi rọi, tỏa sáng và không bao giờ mất đi. Người đẹp cũng được trao giải thưởng Best Body (vóc dáng đẹp nhất) tại Hoa hậu hoàn vũ.

Nguyễn Thị Hương Ly diện mẫu thiết kế đặc biệt của NTK Trần Hùng. Trang phục lấy cảm hứng từ hình ảnh loài chim Đại Bàng với sự tính toán kỹ càng về phom dáng, thông qua những đường cắt cúp gọn gàng, tôn lên vẻ đẹp quyến rũ của người phụ nữ thời hiện đại. Ngoài việc được đính kết hơn 7000 viên đá swarovski, điểm nhấn của chiếc váy dạ hội này còn ở chất liệu chính là vải da – được làm từ việc ứng dụng giấm ăn hay còn gọi là Scoby, sử dụng hình thức cộng sinh của vi khuẩn và nấm men. Thời trang mang thông điệp bảo vệ môi trường là thông điệp của người đẹp gốc Gia Lai. Hương Ly cũng là thí sinh giành giải thưởng Best Introduction (Tự giới thiệu tốt nhất)

Lê Hoàng Phương diện thiết kế lấy cảm hứng từ san hô của NTK Lê Ngọc Lâm. Là cô gái đến từ miền biển Khánh Hòa, chiếc đầm nói lên tâm huyết của người đẹp và ê kíp. Mẫu thiết kế trên hiện thực còn lộng lẫy và tỏa sáng hơn cả bản vẽ của NTK. Best Catwalk đã được trao cho Hoàng Phương vào cuối đêm thi Bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.





Lê Thảo Nhi diện thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh của một con sâu hóa kén tượng trưng cho quá trình trưởng thành, thay đổi và tiến hóa. “Con sâu trong kén có thể xấu xí, cô đơn nhưng đến một thời điểm nào đó, với đủ sự chăm chỉ, kiên trì và mạnh mẽ chiến đấu, nó sẽ thành một con bướm xinh đẹp, lộng lẫy”, người đẹp doanh nhân chia sẻ. Thảo Nhi cũng là thí sinh giành giải thưởng Best English Skill (kỹ năng tiếng Anh tốt nhất).

Nguyễn Thị Thanh Khoa diện trang phục của NTK Hoàng Hải. Từ nhiều năm qua, người mẫu đang là sinh viên năm cuối khoa Ngôn ngữ Anh là chân dài ưa thích của nhiều nhà thiết kế nổi tiếng. Thanh Khoa có kinh nghiệm dày dặn trong nghề người mẫu nên cùng với Hoàng Phương, Lệ Nam, Ngọc Châu... cô đã có màn trình diễn mãn nhãn, ấn tượng. Thanh Khoa cũng là thí sinh giành giải thưởng phụ Best Interview (trả lời phỏng vấn tốt nhất).

Lệ Nam toả sáng trong thiết kế dạ hội của NTK Lê Thanh Hòa. Thiết kế màu đỏ có điểm nhấn là ngôi sao ngay trung tâm, được đính hàng ngàn hạt swarovski tạo nên hình ảnh vừa táo bạo, vừa gợi cảm. Phom dáng đuôi cá tôn đường cong và chi tiết cầu vai mạnh mẽ gợi lên hình ảnh của nữ chiến binh. Người đẹp Tiền Giagn cũng là thí sinh giành giải thưởng Best Face Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Sau đêm thi Bán kết, Top 41 thí sinh tiếp tục luyện tập và dành thời gian nghỉ ngơi để chờ đợi BTC công bố Top 15 (+1) trong đêm thi Chung kết diễn ra vào tối 25.6.2022 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn - SECC. Nếu lọt vào Top 15, các thí sinh chia sẻ quan điểm và trình diễn bikini để chọn ra Top 10 trình diễn trang phục dạ hội. Top 5 và Top 3 thi ứng xử bằng tiếng Anh để chọn ra người đẹp xứng đáng giành ngôi Hoa hậu Miss Universe Vietnam 2022 và hai Á hậu.

Ảnh: Kiếng Cận Team, Ngô Trần Hải An (Quỷ Cốc Tử)