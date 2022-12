Lời cảnh báo đúng lúc cho tuyển Việt Nam

Kiểm soát bóng 68%, dứt điểm 18 lần và hưởng 9 quả phạt góc, tuyển Việt Nam đã có trận đấu áp đảo gần như tuyệt đối trước đội Singapore. Tuy nhiên, trên khía cạnh bàn thắng, các học trò của HLV Park Hang-seo lại không làm tốt hơn đối thủ.

Ép sân đối thủ và bỏ lỡ nhiều cơ hội không phải hình ảnh điển hình và thường xuyên diễn ra ở đội tuyển dưới thời của thầy Park, vốn quen chơi ở thế rình rập và đánh bại đối thủ bằng sự hơn phân ở một số tình huống cụ thể. Tuy nhiên, tuyển Việt Nam vẫn phải chấp nhận rằng trận đấu gặp đội Singapore đã diễn ra không đúng như kế hoạch. Bởi không đội bóng nào chấp nhận thế trận vượt trội cùng số tình huống ăn bàn tạo ra lên đến hai chữ số, mà không thể rời sân với một chiến thắng.

Trở lại với cuộc so tài, HLV Park Hang-seo có lý do để thay đội hình. Với mật độ 3 ngày/trận kéo dài từ nay đến hết giải (dù đội có lọt vào vòng nào), cùng cách biệt hiệu số an toàn, tuyển Việt Nam cần toan tính lực lượng để phục vụ chiến lược đường dài, thay vì dùng một đội hình chơi dàn trải.

Với cặp Văn Thanh - Hồng Duy ở biên, Tuấn Anh ở tuyến giữa cùng bộ ba Văn Quyết, Tuấn Hải, Ngọc Quang, tuyển Việt Nam trên lý thuyết vẫn mạnh hơn đội Singapore.

Tuyển Việt Nam tràn lên tấn công từ những phút đầu và kiểm soát bóng tương đối nhuyễn. Dù vậy, cũng giống nửa đầu hiệp 1 trận gặp đội Malaysia ở sân Mỹ Đình, cầm bóng nhiều không đồng nghĩa nắm chắc phần thắng. BLV Ngô Quang Tùng khẳng định tuyển Việt Nam thiếu tốc độ để buộc đội Singapore lộ sơ hở.

Tốc độ trong lối chơi không đến từ khả năng bứt tốc, tạt bóng hay xử lý, mà phụ thuộc và độ nhuần nhuyễn. Trong lần đầu đá chính ở một giải chính thức, hàng công với Tuấn Hải, Văn Quyết và Ngọc Quang có rất ít pha đập nhả một chạm, hay phối hợp ăn ý với hai biên để tạo ra sức ép xô lệch hàng thủ lùi sâu của đội chủ nhà khỏi vị trí phòng ngự.

Miếng đánh chủ đạo của tuyển Việt Nam là những đường chuyền dọc biên và tạt bổng vào vòng cấm, nhưng trong bối cảnh vắng một chuyên gia không chiến như Tiến Linh hay mẫu giỏi săn lùng khoảng trống như Văn Đức, phương án tấn công này không có tác dụng.

Sự xuất hiện đồng loạt của Quang Hải, Hoàng Đức, Văn Đức và Tiến Linh trong hiệp 2 như một tuyên ngôn ngầm của thầy Park, rằng phương án một (sử dụng nhiều cầu thủ dự bị để thắng đội Singapore) đã không thành công.





Với Quang Hải, những pha đập nhả trung lộ của tuyển Việt Nam đa dạng và khó lường hơn. Tuy nhiên, với một Singapore đã lùi sâu phòng ngự triệt để và không ngại đá rắn trên mặt sân cỏ nhân tạo sở trường, tuyển Việt Nam dù cầm bóng vượt trội, nhưng cũng không tạo ra nhịp tấn công đủ dồn dập và hiệu quả để đối thủ mắc sai lầm.

Sự bế tắc ở một số thời điểm của tuyển Việt Nam không phải bây giờ mới xuất hiện. Ở trận gặp đội Lào và Malaysia, đội bóng của thầy Park đều tìm bàn khai thông bế tắc nhờ bóng bổng, khi Tiến Linh tận dụng sự khôn ngoan trong không chiến để ghi bàn.

Nhưng, sẽ rất mạo hiểm nếu tuyển Việt Nam chờ đợi và phụ thuộc vào bóng bổng. Bởi đối với các đội chơi phòng ngự co cụm và dựa vào sức mạnh cơ bắp như đội Singapore hay Indonesia, bóng bổng là con đường nhanh nhất, nhưng chưa chắc hiệu quả nhất để đưa bóng tới cầu môn.

90 phút khó khăn trên sân Singapore là cơ hội để HLV Park Hang-seo nhìn nhận lại khả năng tấn công của đội nhà. Không phải ngẫu nhiên, cứ đến trận thứ ba tại các kỳ AFF Cup, tuyển Việt Nam luôn hòa với tỷ số 0-0. Khi trình độ các đội tuyển Đông Nam Á ngày càng xích lại, một đội vô địch không nhất thiết phải thắng tất cả các trận.

Vấn đề của những đội như Việt Nam là chiến lược đua tranh đường dài, nơi vòng bảng là cơ hội tập dượt tốt để thầy trò ông Park nhìn thấy nhược điểm, rồi sửa chữa để hoàn thiện cho vòng bán kết, nơi sai lầm sẽ không còn cơ hội để khắc phục.

Tuyển Việt Nam đã có thêm bài học ở trận đấu tối 30.12. Để khoan phá những hàng thủ kiểu đội Singapore, Quang Hải cùng đồng đội cần nhanh, mạnh và sắc bén hơn nữa. Đồng thời, HLV Park Hang-seo cũng có thước đo để đánh giá lại năng lực của nhiều cầu thủ mà bấy lâu nay ông chưa có nhiều cơ hội quan sát khả năng thực chiến.

Nhìn trên khía cạnh này, tuyển Việt Nam có lẽ vẫn được nhiều hơn mất. Toàn đội cần tập trung vào trận cuối với 3 điểm trước tuyển Myanmar để giữ ngôi đầu bảng B AFF Cup 2022.