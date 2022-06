Long An: Bé trai 18 tháng tuổi nghi bị bạo hành tử vong tại nhà trọ

Ngày 2.6, tin từ Công an H.Bến Lức (Long An), lực lượng chức năng đang phong tỏa khu vực nhà trọ, nơi có một bé trai 18 tháng tuổi nghi bị bạo hành dẫn đến tử vong. Thi thể bé tại Bệnh viện đa khoa H.Bến Lức đã khám nghiệm xong, hiện bàn giao cho gia đình đưa về P.2, TP.Tân An làm thủ tục mai táng.

Sáng cùng ngày, anh L.T.N.T (26 tuổi, ngụ TP.Tân An) cho biết, khuya 1.6, anh nhận được tin con mình là bé L.T.P. (18 tháng tuổi) tử vong tại Bệnh viện đa khoa H.Bến Lức. Khi bé được đưa vào bệnh viện cấp cứu thì có nhiều vết chấn thương, máu tụ dưới da, bầm tím tái tay chân...

Theo anh T., anh và chị L.D.T.H (mẹ ruột cháu P.) chung sống với nhau 6 năm và có 2 con chung. Do bất đồng với nhau trong cuộc sống nên cả 2 ly hôn cách đây hơn 1 năm.

Thỏa thuận với nhau, anh T. nuôi con gái lớn, còn chị H. đem bé P. lên H.Bến Lức sinh sống. Chị H. đang làm công nhân cho một công ty trên địa bàn H.Bến Lức. Gần 2 tháng nay, chị H. có quen một thanh niên khoảng 30 tuổi, sau đó họ ở chung nhà trọ như vợ chồng tại ấp 2, xã Mỹ Yên, H.Bến Lức.





“Con tôi tử vong trong tình trạng bị thương, bầm tím cơ thể nên có dấu hiệu bị bạo hành. Tôi rất mong cơ quan chức năng làm rõ vụ việc về cái chết của con trai tôi”, anh T. nói.

Nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an H.Bến Lức nhanh chóng xuống khu nhà trọ xác minh, đồng thời khám nghiệm hiện trường vụ việc. Theo nguồn tin, trong giỏ rác, cơ quan chức năng thu được một số vải, khăn còn dính nhiều máu đã khô nghi liên quan đến cái chết của cháu P.

Công an H.Bến Lức hiện tạm giữ mẹ ruột và cha dượng của bé P. để phục vụ công tác điều tra về nguyên nhân tử vong của bé trai 18 tháng tuổi, nghi bị bạo hành.