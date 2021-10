Long An đặt mua 500.000 bộ kit test nhanh của Tập đoàn Vingroup

Ngày 4.10, Sở Y tế Long An cho biết đơn vị đã đặt hàng mua từ 500.000 bộ kit test nhanh “Made in Hàn Quốc” từ Tập đoàn Vingroup với giá 50.000 đồng/bộ. Hiện, Long An đang chờ nhận hàng để tiếp tục chống dịch Covid-19.

Trong các đợt mua kit test trước đó, tỉnh Long An đã mua hơn 300.000 bộ kit test nhanh kháng nguyên Covid-19 từ các doanh nghiệp phân phối trong nước (đề nghị không nêu tên doanh nghiệp) với giá 115.000 đồng/bộ. Theo Sở Y tế Long An, giá này có được từ kết quả đàm phán của phía tỉnh với phía doanh nghiệp cung ứng.

Theo BS Huỳnh Hữu Dũng, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Long An (CDC Long An), trong đợt chống dịch Covid-19 tính từ ngày 27.5 đến nay, Tập đoàn Vingroup hỗ trợ cho Long An rất nhiều. Cụ thể, Bệnh viện Vinmec (thuộc Tập đoàn Vingroup) đã xét nghiệm PCR miễn phí cho Long An khoảng 100.000 mẫu; Hỗ trợ hơn 1,6 triệu bộ kit test nhanh kháng nguyên Covid-19 nhập khẩu từ Hàn Quốc. Ngoài ra, Long An đã rất hỗ trợ kit test covid-19 từ nhiều nhà hảo tâm khác,…

Long An thuê tư nhân xét nghiệm PCR giá bao nhiêu?

Theo BS Huỳnh Hữu Dũng, trong hơn 3 tháng qua, Long An tập trung truy vết cộng động với những ngày cao điểm lấy đến 20.000 - 30.00 mẫu bệnh phẩm Covid-19. Trong khi đó, công suất tối đa của 10 máy RT-PCR mà Long An đã mua sắm chỉ có thể chạy khoảng 4.000 mẫu bệnh phẩm/ngày đêm. Do đó, tỉnh Long An đã phải hợp đồng với Viện Pasteur TP.HCM, Bệnh viện Sản nhi Long An, Bệnh viện Xuyên Á,…để chạy mẫu xét nghiệm PCR. Tổng số mẫu mà ngân sách phải trả đến thời điểm này khoảng 500.000 mẫu.





“Liên Bộ Tài chính - Y tế đưa ra giá thuê tư nhân xét nghiệm PCR là 734.000 đồng/mẫu, mẫu đơn, mẫu gộp đều giá này. Tuy nhiên, các đối tác chỉ lấy 616.000 đồng/mẫu vì trừ đi chi phí lấy mẫu, vận chuyển mẫu đến phòng xét nghiệm. Hiện nay, các mẫu cần xét nghiệm PCR của Long An đã về ngưỡng xấp xỉ công suất của 10 máy của tỉnh nên việc thuê tư nhân không còn nhiều”, BS Dũng cho hay.

Theo Sở Y tế Tiền Giang, ngoài các máy RT-PCR được mua từ ngân sách nhà nước đặt tại Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh, CDC Tiền Giang, Khu vực Gò Công, Khu vực Cai Lậy, Sở Y tế có hợp đồng với Khu điều trị theo yêu cầu trực thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Tiền Giang để làm xét nghiệm PCR với giá 734.000 đồng trong suốt quá trình chống dịch. Các mẫu xét nghiệm Sở Y tế Tiền Giang phân phát đến phòng xét nghiệm của Trung tâm này. Về số lượng đã thuê xét nghiệm, Sở Y tế Tiền Giang chưa thông tin. Khu điều trị theo yêu cầu hình thành từ Liên doanh giữa Công ty TNHH Thuận Phú (trụ sở ở H.Châu Thành, Tiền Giang) và Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang. Toàn bộ diện tích xây dựng khu điều trị trên đất công của tỉnh Tiền Giang. Đáng chú ý, Trung tâm điều trị theo yêu cầu này đã được UBND tỉnh Tiền Giang trưng dụng làm khu điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng (ICU) nhưng sau đó UBND tỉnh Tiền Giang hủy bỏ công văn về việc trưng dụng vì không đạt được thỏa thuận với đại diện Công ty Thuận Phú. Trong suốt đợt dịch này, Trung tâm điều trị theo yêu cầu là đơn vị tư nhân hiếm hoi có nhận xét nghiệm PCR theo yêu cầu của người dân, mẫu xét nghiệm PCR nhanh có giá đến gần 1,5 triệu đồng.

Theo Sở Y tế Long An, từ ngày 27.5 đến nay, tỉnh ghi nhận 32.817 ca mắc Covid-19; trong ngày có 89 ca mắc mới. Trong đó, gần 30.000 ca đã được chữa khỏi, xuất viện, tử vong 413 người. TX.Kiến Tường, 2 huyện Bến Lức, Đức Hòa còn ở vùng vàng (nguy cơ), trong khi 12 đơn vị hành chính cấp huyện còn lại đều đang ở trạng thái bình thường mới.