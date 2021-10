Long An tuyệt đối không để người dân tự ý về quê bằng xe máy

Tối 6.10, ông Phạm Tấn Hòa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An, cho biết ông vừa ký ban hành công văn về việc “Vận động người lao động ở lại làm việc trên địa bàn tỉnh Long An” trong thời gian địa phương vẫn đang áp dụng Chỉ thị 15 của Thủ tướng để phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, UBND tỉnh Long An chỉ đạo các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị, thành, các xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan tiến hành củng cố các tổ Covid-19 cộng đồng, phát huy vai trò của các trưởng ấp/khu phố trong việc động viên người dân chủ động khai báo y tế, tạm vắng, tạm trú khi về từ vùng dịch để có các biện pháp hiệu quả cách ly tại nhà; Phối hợp với các tổ chức hội, đoàn, mặt trận tổ quốc để vận động người dân, hỗ trợ kịp thời bằng các túi an sinh…để người dân an tâm ở lại Long An làm việc và được tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Trường hợp người dân vẫn kiên trì muốn về quê thì UBND cấp xã nơi cư trú lập danh sách cụ thể rồi báo về UBND cấp huyện, Sở LĐ-TB-XH Long An để có kế hoạch đưa từng đoàn về quê nhằm kiểm soát tốt dịch Covid-19. Tuyệt đối không để người dân tự về quê bằng phương tiện cá nhân, đặc biệt là xe gắn máy.





Theo ông Hòa, từ ngày 30.9 đến nay, người lao động ở các tỉnh, nhiều nhất là khu vực miền Tây, đã tự phát về quê hơn 3.000 người và hiện đang có xu hướng giảm. Việc di chuyển của người dân như vậy là không tuân thủ nghiêm các công điện của Thủ tướng Chính phủ trong giãn cách xã hội và tình trạng này đã gây ra không ít khó khăn cho các tỉnh miền Tây trong công tác kiếm soát dịch Covid-19. Song song đó, việc người dân về quê đã khiến cho thị trường lao động ở tỉnh Long An gặp khó trong khi địa phương đang triển khai quyết liệt kế hoạch phục hồi sản xuất kinh doanh của hơn 13.400 doanh nghiệp ở địa phương.