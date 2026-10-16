Long Châu được Forbes Việt Nam vinh danh trong Top 50 Doanh nghiệp dẫn đầu về ESG 2026

Lần đầu tiên được thực hiện, danh sách "Top 50 Doanh nghiệp dẫn đầu về ESG Việt Nam" ghi nhận những doanh nghiệp đang từng bước tích hợp các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị vào hoạt động cốt lõi, qua đó tạo lợi thế cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng dài hạn. Bộ đánh giá khắt khe bao gồm 66 chỉ số, được tổng hợp thành 4 nhóm: Môi trường (35%), Xã hội (25%), Quản trị (25%) và Tài chính & Tuân thủ (15%).

Long Châu được Forbes Việt Nam vinh danh trong “Top 50 Doanh nghiệp dẫn đầu về ESG Việt Nam 2026” ẢNH: HOÀNG KHÁNH

Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu là đại diện duy nhất của ngành dược phẩm và bán lẻ y tế Việt Nam có tên trong danh sách. Với doanh nghiệp, phát triển bền vững không chỉ nằm ở việc tối ưu hoạt động kinh doanh, mà còn gắn liền với sứ mệnh "Vì một Việt Nam khỏe mạnh", lấy con người làm trung tâm.

Phát triển xanh từ những thay đổi trong vận hành

Xuyên suốt quá trình hoạt động, đơn vị nhận thức sâu sắc sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cộng đồng phải gắn liền với trách nhiệm bảo vệ môi trường.

Xác định đây là trụ cột trọng tâm trong định hướng phát triển bền vững, doanh nghiệp từng bước thực hành ESG theo các Khung quản trị quốc tế về phát triển bền vững, thực hiện giám sát định kỳ để thúc đẩy cải tiến thông qua các giải pháp toàn diện. Long Châu chú trọng quản lý chất thải, sử dụng tài nguyên hợp lý và kiểm soát tác động đến môi trường, đẩy mạnh số hóa nhằm giảm thiểu phát thải và tiết kiệm nhiên liệu.

Triển khai thu gom, xử lý và tái chế đúng cách vỏ nhựa bút tiêm insulin và thiết bị xịt hen, COPD đã qua sử dụng ẢNH: NGÔ LỘC

Đáng chú ý, hệ thống đã hợp tác với đối tác dược phẩm triển khai thu gom, xử lý và tái chế đúng cách hơn 478.000 vỏ nhựa bút tiêm insulin và thiết bị xịt hen, COPD đã qua sử dụng, khuyến khích cộng đồng chung tay giảm thiểu rác thải nhựa. Đây là bước đi tiên phong trong ngành bán lẻ dược phẩm, trong đó các nhà thuốc đóng vai trò "trạm xanh".

Song song, Long Châu từng bước thúc đẩy các giải pháp vận hành xanh, hợp tác với các đối tác vận chuyển bằng xe điện (với tỷ trọng gần 30%).

Lấy sức khỏe cộng đồng làm trọng tâm

Ông Ngô Quốc Bảo - Giám đốc cấp cao Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu chia sẻ: "Với Long Châu, phát triển bền vững cần được thể hiện qua cách doanh nghiệp vận hành mỗi ngày, từ việc nâng cao tiêu chuẩn quản trị, xây dựng chuỗi cung ứng có trách nhiệm đến mở rộng cơ hội tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tiên tiến, chất lượng đến gần hơn, sát hơn cho người dân. Chúng tôi xem ESG không chỉ là một tiêu chuẩn, một giải thưởng mà là một hành trình cải tiến liên tục, đòi hỏi sự đồng hành của đội ngũ nhân sự, đối tác và toàn bộ hệ thống".

Đồng hành triển khai nhiều chương trình truyền thông giáo dục sức khỏe, hỗ trợ y tế cho cộng đồng ẢNH: HOÀNG KHÁNH

Thông qua mạng lưới gần 3.000 nhà thuốc, hơn 240 trung tâm tiêm chủng phủ khắp cả nước, hệ thống nỗ lực đưa các sản phẩm, dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng đến gần người dân hơn. Đồng thời, với dự án "Long Châu sẻ chia", Long Châu đã và đang phối hợp cùng các cơ quan y tế, bệnh viện và đối tác triển khai hàng ngàn chương trình truyền thông giáo dục sức khỏe, hỗ trợ y tế: cung cấp thuốc, vật tư y tế cho các khu vực chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, sơ cấp cứu cộng đồng, khám bệnh và tầm soát miễn phí...

Long Châu nỗ lực đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ẢNH: NGÔ LỘC

Hệ thống cũng chú trọng nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ hơn 22.000 chuyên viên y tế thông qua các chương trình đào tạo liên tục với các chuyên gia đầu ngành. Gần nhất, Long Châu và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã ký kết hợp tác chiến lược, cùng 16 đơn vị dược phẩm đa quốc gia khởi động chương trình dài hạn "Bác sĩ ngay đây, An tâm từ đây" giúp người dân dễ dàng gặp gỡ bác sĩ ngay tại nhà thuốc. Đây là bước tiến góp phần hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ.

Song song, đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào chăm sóc sức khỏe, hướng đến thu hẹp khoảng cách tiếp cận y tế, đưa các giải pháp chăm sóc sức khỏe hiện đại đến gần hơn với người dân hơn.

Từng bước chuẩn hóa quản trị theo các tiêu chuẩn phát triển bền vững

Cùng với môi trường và xã hội, quản trị là nền tảng giúp các cam kết phát triển bền vững được triển khai nhất quán trong hệ thống quy mô lớn. Long Châu chú trọng chuẩn hóa quy trình vận hành, tuân thủ các quy định chuyên ngành, minh bạch nguồn gốc sản phẩm và nâng cao trách nhiệm trong quan hệ với đối tác, nhà cung cấp. Bên cạnh đó, việc tích hợp các thực hành bền vững vào quản lý chuỗi cung ứng và hoạt động nội bộ cũng góp phần nâng cao khả năng kiểm soát, nhận diện rủi ro và thích ứng với những yêu cầu của thị trường.

Long Châu được EcoVadis trao Huy hiệu Committed (Committed Badge), ghi nhận những nỗ lực cải tiến trong thực hành phát triển bền vững ẢNH: ECOVADIS

Trong thời gian tới, doanh nghiệp kiên định với mục tiêu phát triển có trách nhiệm, lấy sức khỏe người dân làm trọng tâm và chung tay xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe hiện đại, an toàn và bền vững.

"Thắng lớn" tại các giải thưởng Forbes

Trước đó, Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail) được Forbes Việt Nam vinh danh trong "Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2026". Đây là lần thứ ba doanh nghiệp được Forbes xướng tên, đồng thời đánh dấu năm thứ hai liên tiếp góp mặt trong danh sách này. Giải thưởng ghi nhận những nỗ lực duy trì tăng trưởng ở hai lĩnh vực cốt lõi là chăm sóc sức khỏe và bán lẻ công nghệ.