Lừa huy động vốn rồi chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng

Ngày 22.12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã hoàn tất điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND tỉnh đề nghị truy tố 2 bị can Trần Thị Thơ (57 tuổi) và Trần Thị Tùng (55 tuổi, em ruột Thơ, cùng ngụ KP.1, P.1, TP.Tây Ninh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, tổng cộng trên 36,3 tỉ đồng đã bị Thơ cùng sự góp sức của Tùng bằng cách lừa huy động vốn rồi chiếm đoạt tiền của nhiều cá nhân, tổ chức.

Trước đó, từ ngày 17.6.2020 đến 30.10.2020, cơ quan CSĐT Công an Tây Ninh tiếp nhận 40 đơn của người dân tố giác bà Tùng, Giám đốc Công ty TNHH tinh bột sắn Dương Minh Châu (thuộc H.Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) và bà Thơ, đại diện công ty mua củ mì và vay tiền của người dân. Ngày 14.10.2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Thơ và Tùng.

Quá trình điều tra xác định, Công ty TNHH tinh bột sắn Dương Minh Châu được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh từ ngày 17.8.2010 với tổng vốn góp là 10 tỉ đồng. Trong đó bà Trần Thị Thu Sương góp 7 tỉ đồng, giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc công ty; ông Nguyễn Văn Thành góp 2,7 tỉ đồng, bà Hà Thị Niệp 300 triệu đồng.

Ngày 20.8.2010, bà Niệp chuyển nhượng phần vốn góp 300 triệu đồng cho bà Sương; ông Thành chuyển nhượng phần vốn góp 2,7 tỉ đồng cho bà Tùng. Ngày 28.3.2016, công ty này xây dựng nhà máy sản xuất tinh bột sắn nâng công suất 250 tấn bột/ngày với tổng giá trị 90 tỉ đồng. Trong đó bà Sương góp 65 tỉ đồng, tiếp tục giữ chức Chủ tịch hội đồng thành viên kiêm Giám đốc công ty và bà Tùng góp 25 tỉ đồng.





Ngày 4.1.2018, bà Sương bán cổ phần cho bà Thơ 64 tỉ đồng và chuyển giao chức danh Giám đốc công ty cho bà Thơ.

Công ty do bà Thơ điều hành đã nợ 490,9 tỉ đồng

Sau khi tiếp nhận chức danh giám đốc, bà Thơ đã điều hành hoạt động kinh doanh của công ty dẫn đến thua lỗ và nợ tiền của nhiều tổ chức, cá nhân. Tổng cộng, công ty do bà Thơ điều hành đã nợ 490,9 tỉ đồng. Trong đó, công ty đã nợ tiền thuế trên 34 tỉ đồng, nợ BHXH trên 459 triệu đồng, nợ ngân hàng trên 100 tỉ đồng, nợ mua củ mì tươi nhưng không trả tiền của 46 tổ chức, cá nhân với số tiền trên 75 tỉ đồng. Công ty này cũng nợ tiền vay của 19 tổ chức, cá nhân trên 233 tỉ đồng; nợ tiền mua vật tư 6,5 tỉ đồng… Ngoài ra, bà Thơ còn phải thi hành 9 bản án, quyết định của toà án với tổng cộng 76,5 tỉ đồng.

Thời gian này, có nhiều người đến công ty gây áp lực để đòi nợ. Mặc dù bà Thơ mất khả năng thanh toán, chi trả các khoản nợ nhưng vẫn muốn tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh nên chuyển giao chức danh giám đốc cho em ruột là bà Tùng. Tuy nhiên, thực chất công ty vẫn do bà Thơ điều hành và tiếp tục huy động vốn, mua củ mì của nhiều người rồi chiếm đoạt 36,3 tỉ đồng.

Đối với Trần Thị Tùng, cơ quan CSĐT xác định, mặc dù không trực tiếp chiếm đoạt tiền của người khác, nhưng hành vi của Tùng đã giúp sức và là đồng phạm, tạo điều kiện để Trần Thị Thơ tiếp tục huy động vốn và chiếm đoạt tiền của nhiều người.