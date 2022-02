Lực bán chốt lời tăng, vàng SJC ‘bay’ 700.000 đồng/lượng

Lực bán vàng miếng SJC trên thị trường vào trưa 25.2 gia tăng khiến các đơn vị thay đổi giá, giảm khá nhanh. Từ mức 66,95 - 66,97 triệu đồng/lượng vàng, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm mạnh giá bán ra còn 66,3 triệu đồng/lượng, mua vào với giá còn 65,3 triệu đồng/lượng. Giá bán vàng của Tập đoàn Doji xuống mức 66,2 - 66,25 triệu đồng/lượng, chiều mua vào còn 65 - 65,25 triệu đồng/lượng… Mức chênh lệch giữa giá mua và bán vàng của các đơn vị kinh doanh đẩy lên cao, Công ty SJC lên 1 triệu đồng/lượng; Tập đoàn Doji duy trì mức giãn cách 1,2 triệu đồng/lượng...

Trong khi đó, giá vàng nhẫn cùng chất lượng 4 số 9 trên thị trường giảm 400.000 - 500.000 đồng/lượng, nhẫn trơn vàng rồng Thăng Long Bảo Tín Minh Châu còn 54,56 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra 55,4 triệu đồng/lượng; Mi Hồng còn 54,4 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra 54,85 triệu đồng/lượng…





Kim loại quý trong nước biến động ngược chiều so với đà tăng trên thị trường quốc tế, thêm 6 USD/ounce so với cuối giờ sáng 25.2, lên 1.919 USD/ounce. So với mức giá đỉnh lập được hồi tháng 8.2020, vàng quốc tế hiện nay đang thấp hơn khoảng 150 USD/ounce (tương đương 4,1 triệu đồng/lượng), nhưng giá SJC tăng lên gần 9 triệu đồng/lượng. Vàng quốc tế biến động khó lường trước những thông tin căng thẳng từ Nga - Ukraine, do đó giới chuyên gia cho rằng nhà đầu tư hạn chế giao dịch thời điểm này nhằm tránh rủi ro.