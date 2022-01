Lý Nhã Kỳ xuất hiện quyến rũ, tuyên bố 'xanh rờn' về chuyện kết hôn

Tối 15.1.2022, Lý Nhã Kỳ gây chú ý khi đi chiếc xe trị giá 40 tỉ đồng đến dự sự kiện ra mắt bộ sưu tập thời trang Being crazy - Being sexy. Người đẹp diện trang phục nằm trong bộ sưu tập này với thiết kế đơn giản nhưng vẫn tôn lên sự gợi cảm và quyến rũ. Là người từng chọn nhiều thiết kế của các nhà mốt nổi tiếng trong nước và quốc tế, Lý Nhã Kỳ cho biết cô luôn tôn trọng những giá trị sáng tạo mà họ đã gửi gắm qua bộ trang phục của mình.

Trong chương trình, dàn người mẫu đã trình diễn bộ sưu tập Being Crazy - Being Sexy trên nền nhạc đắm say, nồng nàn của nghệ sĩ piano Tuấn Mạnh và nữ nghệ sĩ violin SMI. Bộ sưu tập mang đến thông điệp về việc trải nghiệm những điều mới mẻ, khai phóng chính mình. Đặc biệt, các nhà thiết kế mong muốn truyền cảm hứng cho phụ nữ về tình yêu bản thân, tình yêu cuộc sống để hạnh phúc và thành công mà vẫn đẹp.





Trước thông điệp này, Lý Nhã Kỳ cũng thổ lộ thêm về chuyện tình cảm cũng như ý định kết hôn của mình. Trong một chương trình gần đây, nữ diễn viên từng chia sẻ việc chưa dám mở lòng yêu thương một ai đó là vì sợ họ bị áp lực xã hội. Mời quý vị theo dõi chi tiết video.