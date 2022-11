Mã chứng khoán 'trùng' với kỳ lân công nghệ, công ty du lịch làm ăn ra sao?

Công ty cổ phần VNG vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc đăng ký cổ phiếu và đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM. Cụ thể, ngày 28.11 tới đây, VNG sẽ chốt danh sách cổ đông để làm thủ tục đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch tại UPCoM.

Sau 28.11, VNG sẽ dừng mọi thủ tục chuyển nhượng cổ phiếu cho đến ngày cổ phiếu được chính thức giao dịch trên sàn UPCoM. VNG vốn được biết đến là công ty công nghệ đang sở hữu mạng Zalo và ví điện tử Zalopay, nhà phát hành nhiều game nổi tiếng tại Việt Nam như PUBG Mobile VN, Liên minh Huyền thoại: Tốc chiến và Mobile Legends... với tổng tài sản cuối quý 3/2022 đạt 9.200 tỉ đồng. Tại thời điểm 30.9.2022, vốn cổ phần của VNG hơn 358 tỉ đồng, tương ứng có hơn 35,8 triệu cổ phần.

Dù vậy, hiện nay mã chứng khoán của công ty trên UPCoM của Công ty cổ phần VNG là gì chưa được công bố. Trong khi đó, cổ phiếu VNG đang giao dịch trên sàn HOSE là của Công ty CP Du lịch Thành Thành Công với giá 7.930 đồng. Công ty có vốn điều lệ hơn 972,7 tỉ đồng, tương đương có hơn 97,27 triệu cổ phiếu đang niêm yết trên HOSE.





Báo cáo lợi nhuận sau thuế quý 3/2022 của công ty du lịch này giảm 33% so với cùng kỳ năm trước, còn 975 triệu đồng dù trong kỳ lợi nhuận trước thuế tăng vọt gần 442% khi lượng khách tăng cao. Tổng cộng trong 9 tháng năm 2022, du lịch Thành Thành Công đạt tổng doanh thu hơn 451 tỉ đồng, gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 3,12 tỉ đồng, tăng 67% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, vốn được ví là "kỳ lân công nghệ" của Việt Nam, đầu năm 2019, Công ty cổ phần VNG đã thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu quỹ với mức giá lên tới hơn 1 triệu đồng cho mỗi cổ phần. Cuối tháng 3.2019, Temasek Holdings - quỹ đầu tư của chính phủ Singapore - chi ra hơn 1,8 triệu đồng cho mỗi cổ phiếu để mua 355.820 cổ phiếu quỹ từ VNG. Trước đó, theo DealStreetAsia, VNG lên kế hoạch niêm yết trên sàn Nasdaq (Mỹ) và từng được ước tính nếu IPO thành công có thể được định giá ở mức 2 - 3 tỉ USD...