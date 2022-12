'Ma men' say mèm thách công an: 'Đấm tôi đi, tôi muốn thâm mắt, gãy bớt xương'

Sáng 31.12, trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo Công an Q.Hà Đông (Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Võ Thành Lợi (31 tuổi, trú P.Bình Trưng Đông, Q.Thủ Đức, TP.HCM) để làm rõ hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, khoảng 22 giờ 10 ngày 25.12, Tổ công tác Y11/141 làm nhiệm vụ tại khu vực ngã tư Vũ Trọng Khánh - Trần Phú (P.Mộ Lao, Q.Hà Đông) thì phát hiện Lợi đi xe máy có biểu hiện đã sử dụng rượu bia nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Vào khu vực kiểm tra, Lợi không xuất trình giấy tờ và to tiếng, gây sự. Khi tổ trưởng tổ công tác trực tiếp làm việc thì Lợi xuất trình 1 giấy phép lái xe, 1 căn cước công dân mang tên Võ Thành Lợi.

Sau đó, Lợi liên tục nói: “Cho tôi xin cái tên, tôi say rồi, các anh muốn làm gì thì làm”. Thấy Lợi liên tục gây ồn ào, các cán bộ công an đã giải thích, khuyên can nhưng Lợi chống đối, nên phải dùng điện thoại ghi lại làm bằng chứng.





Thấy công an quay video, Lợi hung hăng dùng những lời lẽ xúc phạm, thách thức: “Tôi đang muốn thâm mắt, tôi đang cần gãy bớt xương đi, ông đấm tôi đi” rồi liên tục hét lên: “Đấm tôi đi”. Sau đó, Lợi giật tay và đẩy một cán bộ trong tổ công tác ngã xuống vỉa hè.

Trước hành động hung hăng của Lợi, tổ công tác đã khống chế, bắt giữ Lợi và bàn giao cho Công an Q.Hà Đông xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ.

Qua kiểm tra, Lợi vi phạm nồng độ cồn ở mức rất cao, lên tới 0,798 mg/l khí thở, vượt gần gấp đôi so với mức cao nhất theo Nghị định 100.