Mắc bệnh 'vùng kín', nam thanh niên 15 lần đốt sùi mào gà không khỏi

Các bác sĩ Trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) vừa tiếp nhận nam bệnh nhân V.N, 30 tuổi, đến khám ngày 8.12, được chẩn đoán sùi mào gà niệu đạo.

Theo Th.S - BS Nguyễn Duy Khánh, bác sĩ điều trị tại Trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, bệnh nhân đến bệnh viện khám trong tình trạng ngứa tái diễn ở vùng niệu đạo. Khám lâm sàng bên ngoài không phát hiện tổn thương. Tuy nhiên, khi nội soi niệu đạo, các bác sĩ phát hiện nhiều u sùi lan dọc niệu đạo từ tiền liệt tuyến, niệu đạo màng, niệu đạo trước bám quanh, chu vi kích thước to nhỏ khác nhau.

Qua khai thác tiền sử, bệnh nhân N. chưa có vợ con, từng quan hệ tình dục một lần duy nhất nhưng rách bao. Trước nhập viện điều trị tại Trung tâm Nam học lần này, bệnh nhân từng 15 lần đốt sùi mào gà ở các phòng da liễu khác.

Tại Trung tâm Nam học, bệnh nhân N. được chỉ định cắt u sùi nội soi bằng dao điện cao tần. Đây là kỹ thuật hiện đại được áp dụng tại Trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức từ những năm 2002. Hiện tại, bệnh nhân đã ổn định và được ra viện.

Theo PGS - TS Nguyễn Quang, Giám đốc Trung tâm Nam học, Chủ tịch Hội Y học giới tính Việt Nam, thương tổn niệu đạo là một trong những tổn thương nặng nhất của sùi mào gà do vị trí khó tiếp cận, tỷ lệ tái phát cao.





Chỉ nội soi niệu đạo mới có thể kiểm soát hết thương tổn bởi niệu đạo của nam giới rất dài không thể đánh giá hết bằng các phương pháp thông thường. Những phương pháp đốt laser hay sử dụng dao điện thông thường khó có cơ hội tiếp xúc, tiếp cận tổn thương.

Thời gian gần đây, bệnh nhân đến bệnh viện do sùi mào gà ngày càng gia tăng, đa phần có nguyên nhân do quan hệ tình dục không an toàn. Trong số hàng trăm bệnh nhân đến khám tại Trung tâm Nam học mỗi ngày, có khoảng 10% là các ca bệnh lý liên quan đến sùi mào gà ở nhiều vị trí như: sinh dục, hậu môn, miệng, hầu họng.

“Bệnh sùi mào gà không chỉ gây khó chịu cho bệnh nhân mà còn có thể dẫn tới nhiều biến chứng khó lường, thậm chí có thể bị ung thư hậu môn, ung thư cổ tử cung, ung thư dương vật, ung thư hầu họng. Người bệnh cần chủ động đến các cơ sở y tế để thăm khám và điều trị sùi mào gà đúng cách, an toàn", PGS Quang lưu ý.

Theo các bác sĩ, cần quan hệ tình dục an toàn, dùng bao cao su để phòng tránh lây nhiễm HPV (vi rút gây sùi mào gà), HIV, viêm gan B, viêm gan C, giang mai…