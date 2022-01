Mách bạn cách ngăn ngừa sẹo rỗ khi bị mụn

Sẹo rỗ/sẹo lõm là gì, có những loại nào?

Sẹo rỗ hay còn gọi là sẹo lõm là những vết lõm xuất hiện sâu hơn so với bề mặt da xung quanh vết thương. Nó tồn tại ở rất nhiều hình dạng và kích thước khác nhau. Trong các loại tổn thương da, sẹo rỗ tuy không gây hiện tượng ngứa rát nhưng nó là tình trạng tổn thương sâu và nặng nề của cấu trúc da. Đặc biệt nó gây mất thẩm mỹ cao vì rất dễ xuất hiện ở vùng da mặt sau khi điều trị mụn không đúng cách.

Cách phân loại sẹo rỗ là phân loại dựa theo hình dạng của sẹo, thường thấy sẹo rỗ (sẹo lõm) có các loại như sau: Sẹo rỗ/lõm chân đá nhọn (tam giác), sẹo rỗ/lõm chân hố vuông, sẹo rỗ/lõm chân tròn lượn sóng, sẹo rỗ hỗn hợp (bao gồm cả 3 loại sẹo rỗ trên).

Nguyên nhân hình thành sẹo rỗ (sẹo lõm)

Có rất nhiều nguyên nhân gây nên sẹo rỗ xuất hiện trên khuôn mặt, trong đó phổ biến nhất là những nguyên nhân sau đây:

● Sẹo rỗ do nặn mụn sai cách: Có rất nhiều loại mụn trứng cá, nhưng các loại mụn đều có thể để lại sẹo rỗ trên da, do quá trình nặn mụn gây ra viêm và khiến vùng da đó bị hoại tử nang lông. Dạng sẹo lõm do mụn này có bề mặt tròn đều, hõm sâu, kích thước sẹo và mật độ sẹo không cố định. Sẹo lõm do mụn thường kèm theo vết thâm đỏ hoặc thâm nâu rất khó chữa trị bằng những cách thông thường vì mối liên kết dưới da bị đứt gãy, gây nên tổn thương nặng cho làn da.

● Sẹo rỗ do mụn đầu đen: Thường xuất hiện ở vùng da nhiều dầu như mũi, vùng má xung quanh mũi, dưới cằm… Chúng xuất hiện với mật độ dày đặc, thường bị nhầm lẫn với hiện tượng lỗ chân lông to. Loại sẹo rỗ này còn gọi là bị rỗ mặt, chúng khiến cho làn da trở nên thô nhám, sần sùi, rất khó để che giấu đi kể cả khi chúng ta trang điểm.

● Sẹo rỗ do thủy đậu: Tùy theo kích thước của vết thủy đậu, loại sẹo do căn bệnh này gây ra có bề mặt rộng 3 - 8mm, kích thước lớn hơn sẹo do mụn trứng cá để lại nhưng lại nông và mọc ngẫu nhiên trên mặt. Mặc dù sẹo lõm do thủy đậu không quá lõm sâu vào da nhưng với số lượng nhiều và khó điều trị nó cũng là nỗi ám ảnh của rất nhiều người cả trẻ nhỏ lẫn người lớn.

Khám phá bí quyết ngăn ngừa sẹo rỗ

Mỗi loại sẹo rỗ đều có thể được ngăn ngừa nếu xác định đúng cách và chữa trị kịp thời. Cùng tìm hiểu một số bí quyết dưới đây, giúp bạn ngăn ngừa sẹo rỗ nhé!

1. Không nên tự ý nặn, lấy nhân mụn

Khi da gặp tình trạng bị mụn, cần chú trọng làm sạch sâu da mặt nhất là sau khi đi ngoài đường, tiếp xúc nhiều với khói bụi ô nhiễm, để da luôn được khô thoáng và giảm thiểu tình trạng nhờn, bí da. Đặc biệt, lưu ý không được tự nặn/ lấy nhân mụn khi mụn chưa già, không cố lấy hết tất cả các mụn trên mặt. Ngoài ra, nên bỏ thói quen sờ tay lên mặt, cũng như không nặn mụn khi chưa vệ sinh tay hoặc dùng dụng cụ chưa được sát trùng để nặn mụn.





Đối với những loại mụn viêm, sưng, đau, đỏ tuyệt đối không nên tự ý nặn mụn vì có thể làm cho mụn lây lan, viêm nhiễm thành mụn dạng nang và sau khi khỏi dễ để lại sẹo.

2. Thăm khám chuyên gia, bác sĩ da liễu ngay khi gặp phải tình trạng mụn nặng

Khi gặp phải mụn dạng nặng, cần đến gặp chuyên gia hoặc bác sĩ da liễu để được tư vấn theo từng tình trạng da và có phác đồ điều trị đúng cách. Tránh để mụn nặng quá lâu gây viêm sâu vào da và gây sẹo rỗ. Đặc biệt không nên cắt chích mụn hoặc đi lấy nhân mụn, rạch mụn lấy máu mủ tại nhà hoặc các spa kém uy tín, không đảm bảo về kỹ thuật và vệ sinh.

3. Không nên sử dụng các loại thuốc bôi mụn trôi nổi

Hiện nay trên thị trường xuất hiện nhiều loại kem mụn trôi nổi không nhãn mác tại các chợ, tiệm uốn tóc, spa không chính quy chính là căn nguyên khiến tình trạng mụn của bạn càng thêm nặng và rất dễ để lại sẹo lõm. Tuyệt đối không được sử dụng các loại thuốc trị mụn khi không có chỉ định của bác sĩ nhất là các loại thuốc tự pha chế, thương hiệu trôi nổi, không có đầy đủ giấy tờ kiểm định.

4. Duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, khoa học

Duy trì chế độ ăn uống khỏe mạnh, bổ sung nhiều rau xanh, vitamin C từ cam, chanh ổi, Kiwi... và các loại thực phẩm giàu chất chống oxy hóa giàu vitamin A như ớt chuông, cà rốt, súp lơ xanh, các loại hạt, ngũ cốc… để da luôn được tươi trẻ. Uống đủ nước để thanh lọc cơ thể, cho làn da mịn màng, căng mọng hơn.

Hạn chế các loại đồ ăn, đồ uống nhiều dầu mỡ, đường, caffeine… đây là những nguyên nhân chính gây nên bệnh nóng trong người, nổi mụn trứng cá, mụn nhọt…