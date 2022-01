Màn hình chơi game HUAWEI MateView GT đỉnh cao với nhiều ưu đãi tại GearVN và CellphoneS

Màn hình cong siêu rộng dẫn đầu xu hướng

Lựa chọn thiết kế màn hình cong dẫn đầu xu hướng, Huawei MateView GT không quá khó khăn để ghi điểm trong mắt người dùng so với màn hình phẳng truyền thống. Kết hợp cùng kích thước 34 inch, độ phân giải 3K và tỷ lệ khung hình siêu rộng 21:9, sản phẩm mang đến cho người chơi cảm giác đắm mình tuyệt đối trong thế giới game. Theo tính toán, góc nhìn và diện tích hiển thị của MateView GT tăng lên khoảng 33% so với các màn hình 16:9 khác, tạo ra ưu thế vượt trội cho sản phẩm so với phần còn lại của thị trường.

Màu sắc chân thực giúp game thủ đắm mình trong thế giới đầy sống động

Không thể phủ nhận rằng yếu tố đồ hoạ đang ngày càng được đầu tư ở các trò chơi hiện nay. Màu sắc càng chân thực, sống động, sát với ý đồ của nhà sản xuất nhất thì trải nghiệm của game thủ sẽ càng tuyệt vời. Đây là lý do Huawei đã áp dụng gam màu P3 chuẩn điện ảnh với độ sâu 10 bit, cho khả năng tái hiện 1,07 tỉ sắc màu trên MateView GT. Nhờ đó mỗi khi mở máy lên, người chơi sẽ như bị hút vào thế giới sống động của nhân vật và cốt truyện trong game. Thế giới màu sắc sống động trên màn hình của Huawei sẽ gia tăng cảm xúc và hứng thú cho bạn xuyên suốt quá trình chơi.

Tốc độ làm mới 165Hz siêu nhạy

Chẳng game thủ nào muốn một trải nghiệm chơi game có độ trễ, nhân vật phản hồi chậm hay giật, lag liên tục trong quá trình chơi. Huawei ý thức rất rõ vấn đề này và đã đầu tư tốc độ làm mới đến 165Hz cho màn hình MateView GT. Đây là “chiến lược” một mũi tên trúng ba đích, vừa tăng cường khả năng xử lý đồ họa, vừa đảm bảo trải nghiệm hình ảnh mượt mà và hơn hết là giảm tối đa tác hại đến thị lực của người dùng.

Khả năng điều chỉnh độ sáng tạo lợi thế

Không chỉ sở hữu thông số gaming vượt trội, màn hình MateView GT còn giúp người chơi gia tăng lợi thế trong mỗi trận đấu thông qua các tính năng đặc biệt. Đó là khả năng điều chỉnh độ sáng trong các cảnh thiếu sáng hoặc thừa sáng, giúp phát hiện đối thủ dễ dàng hơn. Màn hình này cũng thiết kế tính năng Hồng Tâm (Crosshairs) chuyên dùng cho trò chơi bắn cung góc nhìn thứ nhất, cung cấp ống ngắm để người chơi thao tác chuẩn xác hơn.

Âm thanh sống động bậc nhất

Phần âm thanh là một trong những điểm độc đáo và sáng tạo bậc nhất trên màn hình Huawei MateView GT. Bằng việc tích hợp hai loa hỗ trợ âm thanh nổi vào khu vực đóng vai trò giá đỡ, Huawei đã cùng lúc giải quyết “bài toán” thẩm mỹ và âm thanh cho sản phẩm. Ngoài ra, bảng điều khiển âm thanh cảm ứng màu RGB sẽ giúp người chơi thay đổi âm lượng chỉ bằng một lần lướt ngón tay. Cùng với micro khử tiếng ồn thông minh ở đầu màn hình, MateView GT sẽ tạo ra không khí tuyệt vời cho game thủ khi song hành cùng tổ đội trong mỗi trận chiến.





Mở rộng kết nối đến mức tối đa

Huawei MateView GT có thể xem là một trong những màn hình có phong cách độc đáo nhất hiện nay. Mỗi tiểu tiết nhỏ trên thiết bị này đều mang lại cho người chơi cảm giác tiện lợi và mới mẻ. Chẳng hạn thay vì bố trí các phím bấm rườm rà, Huawei trang bị phím điều khiển 5 chiều ở cạnh dưới màn hình để giúp người dùng tương tác dễ hơn. Sản phẩm này cũng cho phép kết nối nhiều loại cổng, bao gồm giắc cắm âm thanh 3,5 mm cho tai nghe và micrô, hai cổng hiển thị HDMI 2.0, một cổng DisplayPort 1.4, một USB Type-C để sạc và cổng USB Type-C. Nhờ đó, bạn có thể tùy biến hoặc gia tăng phụ kiện chơi game mà không gặp bất cứ khó khăn gì.

Giá siêu hấp dẫn so với chất lượng công nghệ đỉnh cao

Ngoài các lý do nội tại, điều khiến Huawei MateView GT trở nên hấp dẫn chính là phạm vi phân phối rộng khắp, dễ dàng mua sắm bất cứ lúc nào. Người dùng có thể đặt mua MateView GT trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki hoặc ghé thăm các hệ thống CellphoneS, GearVN, Cửa hàng Trải nghiệm Huawei trên cả nước. Mức giá 14,99 triệu đồng của màn hình này cũng được xem là siêu cạnh tranh so với các sản phẩm khác, đặc biệt là khi cân nhắc đến tính năng, công nghệ và thiết kế.

