Toàn cảnh

8 tuyến ưu tiên, 1 tuyến đã vận hành

Theo định hướng quy hoạch, metro sẽ trở thành xương sống của hệ thống vận tải công cộng TP.HCM, không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại mà còn góp phần tái cấu trúc đô thị theo mô hình phát triển gắn với giao thông công cộng.

Các tuyến hướng tâm, xuyên tâm và vành đai sẽ nối khu trung tâm với các đô thị mới, sân bay và những đầu mối giao thông quan trọng.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Vũ Văn Vịnh, Phó trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM, cho biết riêng giai đoạn đến năm 2030, tổng nhu cầu vốn đầu tư phát triển mạng lưới ước tính khoảng 674.000 tỉ đồng.

Tính toán sơ bộ của đơn vị tư vấn cho thấy khi hoàn thành khoảng 255 km vào năm 2030, hệ thống có thể vận chuyển 1,5 triệu lượt hành khách mỗi ngày. Con số này dự kiến tăng lên 7 – 10 triệu lượt khi toàn mạng lưới hoàn thành.