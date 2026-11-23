Theo định hướng trong đồ án, mạng đường sắt đô thị có thể mở rộng thêm khoảng 350 km sau năm 2050, đạt quy mô khoảng 1.100 km. Trọng tâm là đường sắt nhẹ nội vùng và các hành lang kết nối đô thị vệ tinh. Gồm 2 nhóm:
Nhóm 1
Gom khách công suất vừa: LRT, tramway
Nhóm thứ nhất là các hệ thống gom khách công suất vừa (LRT, tramway): mạng đường sắt nhẹ khoảng 50 km ở khu vực trung tâm và hành lang ven sông Sài Gòn, kết nối bán đảo Thanh Đa, Bến Thành, Chợ Lớn và Hiệp Bình Phước; hệ thống LRT nội vùng ở Bình Dương nối Thành phố mới Bình Dương lên Bàu Bàng, Phú Giáo; mạng LRT ở Bà Rịa – Vũng Tàu (tuyến vòng đô thị Vũng Tàu, tuyến ven biển Long Hải – Hồ Tràm) và khu vực đô thị sân bay Long Thành.
Nhóm 2
Kéo dài các hành lang liên vùng
Nhóm thứ hai là kéo dài các hành lang liên vùng: tuyến 7 từ ga Tân Kiên và tuyến nhánh 5S, tuyến 2 từ Củ Chi nối vào mạng đường sắt đô thị Tây Ninh (Mộc Bài, Trảng Bàng); tuyến 7 từ Phước Thiện vượt sông Đồng Nai nối ga đường sắt Biên Hòa và hệ thống metro Đồng Nai; tuyến 9 kéo dài thẳng về sân bay Long Thành; bổ sung các tuyến xuyên tâm và vành đai ngoài phục vụ Bàu Bàng, Chơn Thành và các đô thị vệ tinh khi mật độ dân cư đạt ngưỡng yêu cầu.
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