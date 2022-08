Mất 7,5 triệu đồng vì ‘comment dạo’ trên Facebook công an huyện

Sáng 28.8, lãnh đạo Công an H.Sơn Động (Bắc Giang) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với anh N.V.P (35 tuổi, trú H.Sơn Động) vì thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm lực lượng công an trên mạng xã hội.

Trước đó, trang Facebook của Công an H.Sơn Động đăng tải bài viết “Triệt phá tụ điểm mại dâm núp bóng karaoke” nhằm cảnh báo, tuyên truyền đến nhân dân và xã hội. Tuy nhiên, tài khoản Facebook P.R đã vào bình luận với nội dung “Còn đầy, bắt mô hình thôi. Khéo mấy thằng công an đi hát còn nhiều hơn”.

Qua xác minh, Công an H.Sơn Động xác định anh P. là chủ tài khoản Facebook P.R và là người đã bình luận nội dung trên vào bài đăng, đã mời lên làm việc.





Tại trụ sở công an, anh P. thừa nhận hành vi của mình, bình luận vào bài viết của Công an H.Sơn Động với mục đích bôi xấu, vu khống lực lượng công an để được mọi người chú ý. Tuy nhiên, bình luận của anh P. chỉ nhận được 3 lượt like.

Công an H.Sơn Động đã xử phạt anh P. 7,5 triệu đồng về hành vi “cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”, quy định tại điểm a, khoản 1, điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP.