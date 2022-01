Máy chơi game Xbox Series X/S tiếp tục bán ra với tốc độ kỷ lục

Theo VCG, Xbox Series X/S được ra mắt vào tháng 11.2020, CEO Satya Nadella của Microsoft cho biết cho đến tháng 7.2021, máy chơi game mới nhất của công ty là thiết bị bán chạy nhất từ trước đến nay.

Và trong một cuộc phỏng vấn trên tờ New York Times được công bố vào thứ hai ngày 10.1, ông chủ mảng game của Microsoft, Phil Spencer, nói rằng hiện tại điều đó vẫn đang diễn ra. Ông khẳng định tình trạng khan hiếm Xbox liên tục thực sự không phải là kết quả của việc ít máy chơi game được sản xuất hơn so với các thế hệ trước. Thay vào đó, sự khan hiếm là do nhu cầu tăng vọt kể từ khi đại dịch Covid-19 bắt đầu.

Spencer nói: “Khi nghĩ đến việc cố gắng mua một chiếc Xbox hoặc một chiếc PlayStation mới ngay bây giờ trên thị trường, chúng thực sự rất khó tìm. Và đó không phải là do nguồn cung ít hơn so với trước đây. Nguồn cung thực sự vẫn lớn nhưng do nhu cầu đang vượt quá nguồn cung cấp. Tại thời điểm này, chúng tôi đã bán được thế hệ Xbox Series X và S nhiều hơn so với bất kỳ phiên bản Xbox nào trước đó. Vì vậy, nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo có được nguồn cung để đáp ứng nhu cầu tăng mạnh từ phía người dùng.”





Về phía PlayStation, Sony tuyên bố vào mùa hè năm ngoái rằng PS5 đã trở thành máy chơi game bán chạy nhất từ trước đến nay sau khi đứng đầu doanh số 10 triệu máy trên toàn cầu chỉ nhanh hơn PS4 chưa đầy một tháng. Tuy nhiên, PS5 sau đó đã tụt lại so với tốc độ bán hàng của người tiền nhiệm.

Vào tháng 10, Sony cho biết các vấn đề về nguồn cung PS5 đang ảnh hưởng tiêu cực đến doanh số bán phần cứng nhưng hãng vẫn hy vọng đạt được mục tiêu xuất xưởng hàng năm là 14,8 triệu chiếc.