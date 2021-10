May - Diêm Sài Gòn nâng tầm với dự án gần 800 tỉ đồng tại Hải Phòng

Tìm nhà đầu tư theo quy định mới

Dự án Khu dân cư thị trấn Vĩnh Bảo được UBND huyện Vĩnh Bảo phê duyệt quy hoạch đồ án chi tiết tỷ lệ 1/500 từ tháng 3.2019. Theo đó, dự án được quy hoạch xây dựng khu nhà ở thương mại với hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đầy đủ tiện ích nhằm bổ sung quỹ nhà ở cho thị trấn Vĩnh Bảo và dân cư khu vực lân cận.

Dự án gồm 387 nhà ở liền kề với diện tích mặt bằng từ 90 - 120m²/căn, mặt tiền rộng từ 5 - 6m và tầng cao tối đa 5 tầng. Tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 152.890,9m².

Để tìm được chủ đầu tư đủ năng lực theo đúng quy định pháp luật, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng đã đăng tải thông tin mời thầu trên Cổng thông tin của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn/. Đây là điểm mới của luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ban hành ngày 17.6.2020, có hiệu lực từ ngày 1.1.2021. Theo đó, nhà đầu tư không mua hồ sơ mời thầu từ Sở Kế hoạch Đầu tư và nộp hồ sơ tại địa phương như trước đây mà tất cả phải thông qua cổng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch đầu tư.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng, Công ty CP May - Diêm Sài Gòn (May - Diêm Sài Gòn) hiện là nhà đầu tư duy nhất đăng ký thực hiện dự án qua Cổng thông tin của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Nhà đầu tư kinh nghiệm với nhiều dự án thành công

Thành lập năm 2004, Công ty CP May - Diêm Sài Gòn có vốn chủ sở hữu 4.700 tỉ đồng (căn cứ theo báo cáo tài chính tháng 8.2021 đã được kiểm toán). Bên cạnh đó, số liệu báo cáo tài chính 3 năm gần đây cho thấy tỷ suất lợi nhuận gộp bình quân của May - Diêm Sài Gòn khoảng 25 - 30%, doanh thu 3 năm gần nhất đạt hơn 6.000 tỉ đồng. Tổng nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu khoảng 60 - 70%, chủ yếu là nợ ngắn hạn có chi phí thấp, điều kiện vay linh hoạt, do vậy, đây là cơ cấu vốn tương đối ổn định và ít rủi ro.





Ngoài ra, trong 3 năm trở lại đây, May - Diêm Sài Gòn đã sử dụng các khoản thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh để thanh toán toàn bộ gốc và lãi vay trái phiếu phát hành năm²2018 khi thực hiện dự án TNR The GoldView và các dự án Khu đô thị phía Đông thị trấn Đồng Mỏ (huyện Chi Lăng); Khu dân cư Nam Cổ Đam; Khu đô thị Ven sông Hội… Được biết, đầu năm²2021, May – Diêm Sài Gòn đã tăng vốn chủ sở hữu thêm hơn 2.200 tỉ đồng. Việc tăng vốn chủ sở hữu, cũng như dự kiến phát hành thêm 500 - 700 tỉ đồng trái phiếu vào quý 3 - 4/2022 nằm trong kế hoạch đề ra đầu năm 2021 nhằm triển khai các dự án mà May - Diêm Sài Gòn làm chủ đầu tư, đồng thời, xây dựng cơ cấu vốn hợp lý, tối ưu chi phí tài chính và là đòn bẩy tài chính an toàn.

Dấu ấn của May - Diêm Sài Gòn thể hiện qua nhiều dự án thành công tại TP.HCM và các tỉnh thành trên cả nước, trong đó phải kể đến dự án TNR The GoldView - khu phức hợp Thương mại dịch vụ & Căn hộ cao cấp tại số 346 Bến Vân Đồn, P.1, Q.4, đã xuất sắc dành chiến thắng tại hạng mục “Dự án căn hộ cao cấp tiêu biểu tại Việt Nam” năm 2017 tại giải thưởng danh giá International Property Awards (IPA).

Thành công của May - Diêm Sài Gòn còn được biết đến trong việc bắt tay chiến lược với Nhà quản lý và phát triển bất động sản hàng đầu TNR Holdings Vietnam triển khai hàng loạt dự án tại các thị trường mới nổi như Gia Lai, Thanh Hóa, Lạng Sơn… Một số dự án tiêu biểu có thể kể đến như TNR Stars Bỉm Sơn tại phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa với quy mô 26,82ha hay TNR Stars Đak Đoa có quy mô 128ha tại huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.

Dự án Khu dân cư thị trấn Vĩnh Bảo với tổng mức đầu tư hơn 783 tỉ đồng dự kiến thực hiện trong 36 tháng. Trước đó, đơn vị này cũng là nhà đầu tư duy nhất đăng ký thực hiện dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, vui chơi giải trí, khách sạn 5 sao và văn phòng cho thuê để thực hiện chỉnh trang đô thị tại khu vực chợ Sắt (Hải Phòng) với tổng vốn đầu tư gần 6.000 tỉ đồng.