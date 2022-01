MC nổi tiếng gốc Việt sinh con đầu lòng ở tuổi 43

Trên Instagram cá nhân cách đây ít giờ, Jeannie Mai thông báo tin vui đến người hâm mộ khi chia sẻ bức ảnh chụp tấm khăn quấn dành cho trẻ sơ sinh bên cạnh chiếc bảng tên in chữ “Jenkins” (họ của Jeezy). Sao nữ 43 tuổi chú thích: “Tôi cầu xin Chúa cho tôi một cuộc sống đầy yêu thương và hạnh phúc. Ngài đã gửi đến cho tôi một gia đình. Em bé Jenkins đến rồi”. MC chương trình The Real không chia sẻ thêm bất kỳ thông tin nào về em bé vừa chào đời, bao gồm cả tên lẫn giới tính của con. Bài đăng của người đẹp gốc Việt ngập tràn những lời chúc tốt đẹp được bạn bè, đồng nghiệp và đông đảo người hâm mộ.

Dù đã ngoài 40 tuổi và từng hai lần lên xe hoa nhưng đây là lần đầu Jeannie Mai làm mẹ. Trước khi cưới rapper Jeezy vào tháng 3.2021, người đẹp từng trải qua cuộc hôn nhân 10 năm với Freddy Harteis rồi đổ vỡ hồi 2017. Trớ trêu thay, cả hai “đường ai nấy đi” là vì cô không muốn có con với nam diễn viên. Tuy nhiên, quá trình yêu rồi kết hôn với Jeezy đã khiến nữ MC gốc Việt thay đổi quan niệm về việc làm mẹ. Jeannie Mai mong muốn tổ ấm nhỏ của họ có thêm thành viên mới nên bắt đầu tìm đến phương pháp thụ tinh ống nghiệm. Tuy nhiên, không lâu sau cô được bác sĩ thông báo đã mang thai tự nhiên.





Chia sẻ trên Women’s Health vào tháng 9 năm ngoái, Jeannie Mai cho biết việc phát hiện mình mang thai là tín hiệu đẹp nhất, cho thấy bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. “Làm mẹ là vai trò khó nhất trên đời và bây giờ chúng tôi đang mong chờ một em bé của nhà Jenkins”, sao nữ 7X chia sẻ. Nói về Jeezy - người đã có con riêng trước khi kết hôn với Jeannie Mai, cô cho biết ông xã là một người cha tuyệt vời và luôn tràn đầy tình yêu thương.

Jeannie Mai sinh năm 1979 trong gia đình người Mỹ gốc Việt. Cô khởi nghiệp từ công việc trang điểm rồi dần chuyển sang việc dẫn dắt chương trình truyền hình và được biết đến qua các show: How Do I Look?, USA's Character Fantasy, The Real... Sau một lần đổ vỡ, cô gặp gỡ rồi hẹn hò nam rapper nổi tiếng Jeezy vào năm 2018. Người đẹp được bạn trai cầu hôn trong bữa tiệc đậm chất Việt Nam hồi tháng 3.2020 và tổ chức đám cưới lãng mạn tại nhà riêng ở Atlanta (Mỹ) một năm sau đó.