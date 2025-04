'MC quốc dân' Yoo Jae Suk gây tranh cãi vì quảng cáo

Theo thông báo chính thức từ Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) ngày 16.4, sản phẩm Multivitamin All in One của thương hiệu Korea Eundan do nam MC Yoo Jae Suk quảng cáo đã bị phát hiện chứa lượng i-ốt cao hơn đáng kể so với thông tin ghi trên nhãn.

Nam MC quảng cáo sai sự thật

Nhà chức trách Hàn Quốc ngay lập tức yêu cầu tất cả các điểm bán lẻ ngừng kinh doanh sản phẩm này, đồng thời kêu gọi người tiêu dùng ngừng sử dụng và hoàn trả lại hàng đã mua để đảm bảo an toàn sức khỏe ẢNH: TISTORY

Cụ thể, thay vì 60 microgam như công bố, kết quả kiểm nghiệm thực tế cho thấy sản phẩm chứa đến 129,6 microgam i-ốt (vượt 216% giới hạn được phép). Đây là mức độ có thể gây ảnh hưởng đến chức năng tuyến giáp nếu sử dụng lâu dài.

Cộng đồng mạng bày tỏ sự thất vọng về Yoo Jae Suk

Điều khiến dư luận đặc biệt quan tâm chính là việc MC Yoo Jae Suk - người được mệnh danh "MC quốc dân" với hơn 20 năm cống hiến cho ngành giải trí, từng là gương mặt đại diện chính trong chiến dịch quảng bá của sản phẩm này. Nhờ sự xuất hiện của anh, Multivitamin All in One từng đạt doanh số ấn tượng và trở thành sản phẩm vitamin tổng hợp bán chạy nhất tại Hàn Quốc trong giai đoạn 2022 - 2023. Sau khi thông tin về sự cố được công bố, hàng loạt bình luận tiêu cực từ cộng đồng mạng đã bày tỏ sự thất vọng, thậm chí phẫn nộ.

Trong khi đó, phía công ty Korea Eundan đã phát hành thông báo chính thức vào ngày 23.4, thừa nhận lỗi trong khâu kiểm tra chất lượng và xin lỗi người tiêu dùng vì sự bất tiện gây ra. Hãng khẳng định đang tạm ngừng phân phối sản phẩm liên quan và tiến hành thu hồi toàn bộ lô hàng vi phạm theo quy định.

Tính đến thời điểm hiện tại, Yoo Jae Suk vẫn chưa đưa ra bất kỳ phát ngôn chính thức nào liên quan đến sự việc ẢNH: SOOMPI

Việc nam MC hàng đầu xứ kim chi dính líu đến một sản phẩm bị đánh giá là kém chất lượng đã khiến dư luận dấy lên tranh cãi lớn về trách nhiệm của người nổi tiếng trong việc chọn lựa thương hiệu đồng hành.

Yoo Jae Suk, sinh năm 1972, là MC kỳ cựu đứng sau thành công của nhiều chương trình đình đám như Running Man, You Quiz On The Block, Hangout With Yoo và Happy Together. Anh từng nhiều lần dẫn đầu bảng xếp hạng giá trị thương hiệu nghệ sĩ giải trí tại Hàn Quốc và được công nhận là một trong những nghệ sĩ có hình ảnh tích cực, đáng tin cậy bậc nhất showbiz Hàn. Theo thống kê từ TMI News Show, thu nhập quảng cáo của Yoo Jae Suk vào cuối năm 2023 lên đến 6,3 tỉ won, chiếm phần lớn trong tổng thu nhập ước tính gần 10 tỉ won mỗi năm. Điều này cho thấy sức ảnh hưởng khổng lồ của anh đối với thị trường tiêu dùng.

Vụ việc lần này không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của Yoo Jae Suk mà còn làm dấy lên hồi chuông cảnh báo về việc người nổi tiếng cần cẩn trọng hơn trong việc quảng bá sản phẩm, đặc biệt là những sản phẩm liên quan trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.