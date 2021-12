MC Thanh Bạch cùng Sỹ Luân giới thiệu dược mỹ phẩm Brillian

Các sản phẩm của The Beauty Shop được nghiên cứu và phát triển dựa trên xu hướng mới nhất trong da liễu, ứng dụng công nghệ sản xuất tiên tiến, hiện đại, được kiểm định, quản lý bởi các chuyên gia đầu ngành với nguyên liệu nhập khẩu từ Âu Mỹ…

Trong đó Brillian là các dòng sản phẩm mỹ phẩm lành tính từ công nghệ tế bào gốc thực vật, chăm sóc đặc biệt cho da sạm nám và sau phẫu thuật thẩm mỹ, không thử nghiệm trên động vật, bao gồm:





Brillian Melashine Ampoule - Giải pháp cho làn da nám - trẻ hóa làn da.

Brillian Rejuvaskin Ampoule - 10 phút tái tạo làn da - loại bỏ tế bào da chết hiệu quả.

Brillian Aczero Ampoule - Giải pháp cho làn da mụn & làn da nhạy cảm.

Brillian 9White Ampoule - Làm sáng da, mờ thâm mụn hoàn hảo.

Sử dụng mỹ phẩm lành tính đang nhiều hơn bởi người tiêu dùng luôn có nhu cầu làm đẹp an toàn. Trong đó các sao Việt như MC Thanh Bạch, nhạc sĩ-ca sỹ Sỹ Luân… đã sử dụng và tin dùng dòng sản phẩm Brillian của The Beauty Shop vì tính hiệu quả và độ an toàn.