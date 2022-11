‘Mẹ rơm’ tập 13: Vì cứu Hồng mà Mô ‘gù’ bị đánh suýt bỏ mạng?

Mẹ rơm tập 12 có những tình tiết cho thấy cuối cùng vợ của trưởng thôn cũng biết được việc chồng mình từng có mối quan hệ với Loan và đứa con Loan sinh ra chính là của Hào. Liễu đã không giữ được bình tĩnh và ngất xỉu. Cô được đưa vào bệnh viện và bị sảy thai. Nguyên nhân chuyện này bị lộ là do Mô đến nhà Liễu nhờ bán giùm trứng gà thì phát hiện chiếc quẹt mà Mô nhặt trong nhà hoang cùng cái kẹp của Loan mà anh từng đưa cho Hào để báo công an. Mô đã kể lại cho Liễu nghe. Hơn ai hết Liễu thừa biết chiếc hộp quẹt đó là của chồng mình và chuyện anh ở nhà hoang với Loan để làm gì thì như Liễu bán tín bán nghi từ lâu… Dù Hào đã quanh co chối nhưng chiếc kẹp tóc và chiếc hộp quẹt đã tố cáo anh ta.

Một vài diễn biến khác trong tập này hé lộ Hồng từng lên thành phố làm gái và cô từng vay tiền của một người tên Hải. Một người bạn vừa ra tù của Khoản đã nhìn thấy Hồng ở làng Mô và nhận diện. Hiện tại Hồng phụ Mô “gù” chăm bé Hạt Dẻ. Cái tên Hạt Dẻ là Mô nhờ Hồng đặt cho đứa nhỏ.

Mẹ rơm tập 13 tối nay 22.11 lúc 21 giờ trên VTV1 hé lộ cảnh Hồng bị hai tên côn đồ về tận làng Mô bắt cóc lên ô tô. Mô “gù” nhìn thấy đã đuổi theo cứu Hồng và bị đánh tơi tả.





Một cảnh cũng rất cảm động trong tập này là hình ảnh Mô “gù” đang đùa giỡn với bé Hạt Dẻ đang nằm trong nôi. Mô rất vui và thể hiện niềm hạnh phúc của người cha. Bà Năm và Hồng cũng vui theo Mô.

Mẹ rơm tập 13: Mô “gù” có giải cứu được cho Hồng?