‘Mẹ rơm’ tập 21: Cha con Mô ‘gù’ bị chết cháy?

Mẹ rơm tập 20 tối qua có những diễn biến căng thẳng khi Khoản nhìn thấy Mô “gù” trong rừng nên đuổi đánh. Khoản cho rằng chính Mô đã báo công an việc hắn “hạ độc” cây rừng. Khoản có ý định giết chết Mô. Ai ngờ đến mỏm đá, Khoản tiếp tục dùng gậy đánh Mô, Mô né nên hắn rơi xuống vực. Mô hốt hoảng chạy về nhà kể cho bà Năm nghe. Anh sợ hãi vì dù không giết người nhưng Khoản cũng liên quan đến anh mà chết.

Một tình tiết mới trong tập này cũng cho thấy bà Thược lấy trộm tiền của Liễu rồi bỏ trốn. Liễu đã báo cho Hai Hùng bên công an xã nhưng Hào lại cho rằng nếu báo công an thì mọi thứ sẽ rắc rối thêm. Đúng lúc này, bà Thược nhắn tin dọa Hào rằng nếu báo công an thì bà sẽ nói hết bí mật của Hào…

Mẹ rơm tập 21 tối nay 6.12 lúc 21 giờ trên VTV1 hé lộ những tình tiết mới khi Hai Hùng chạy đến nhà Hào báo tin nhà của Mô “gù” bị cháy rụi. Cha con Mô cũng mất tích, không tìm thấy. Hào hốt hoảng chạy đến vì lo cho Hạt Dẻ. Ngôi nhà cháy không còn gì, còn Hạt Dẻ và Mô thì cũng không tìm thấy.





Trong tập này có cảnh thú vị là bà Thược bỏ trốn lên thành phố và cùng thuê trọ chung với Hồng. Họ sống chung phòng và Thược tiết lộ với Hồng về cha ruột của Hạt Dẻ chính là Hào.

Mẹ rơm tập 21: Cha con Mô “gù” đã bị chết cháy?