‘Mẹ rơm’ tập 3: Loan có bầu với Mô gù hay trưởng thôn Hào?

Mẹ rơm tập 2 có những diễn biến gây cấn khi bà Lành nghi ngờ Loan đã mang thai nên nhờ một bà lang trong thôn lén đến khám cho Loan nhân lúc vợ chồng Khoản không có nhà. Nhưng ai ngờ sau khi bà lang báo tin Loan chắc chắn đang có bầu thì bà Lành đã khóc ngất, gặng hỏi Loan về cái thai. Đúng lúc ấy, Khoản vừa về tới. Vậy là Loan bị Khoản tra hỏi, bóp cổ mặc cho bà Lành và Xuân can ngăn.

Ở một vài tình tiết khác cho thấy Khoản lúc trước đi tù là do đi săn trong rừng tối và bắn nhầm vào một người đi cùng khiến anh này chết. Sau đó Khoản bị mời lên công an nhưng vẫn quanh co không nhận. Cuối cùng người chỉ điểm Khoản chính là Mô gù. Thật ra Mô gù chỉ đến công an báo tin rằng có nhìn thấy bóng người chạy ra từ chỗ có án mạng nhưng không biết đó là ai. Khoản vì hoảng sợ nên cuối cùng khai nhận hết và đi tù. Giờ ra tù Khoản thù Mô gù nên đến tận nhà hăm dọa, phá đám, còn lấy rổ trứng gà mà Mô gù chuẩn bị đem ra chợ bán. Thêm chuyện Khoản nghi ngờ Mô gù có tình ý với Loan nên càng ghét…

Mẹ rơm tập 2 còn có cảnh trưởng thôn Hào đang mong mỏi có con nhưng vợ Hào lại mắc chứng vô sinh sau khi khám bác sĩ. Hào chưa biết chuyện này vì vợ anh ta giấu chồng.

Mẹ rơm tập 3 tối nay 7.11 lúc 21 giờ trên VTV1 hé lộ những diễn biến căng thẳng. Mô gù sửng sốt khi nghe bà Năm trong thôn cho hay Loan chửa hoang.





Trong một tình tiết khác, trưởng thôn Hào cũng giật mình khi biết tin trong thôn văn hóa do mình quản lý có người chửa hoang chính là Loan và Loan đang bị Khoản đánh thừa sống thiếu chết…

Mẹ rơm tập 3 còn có cảnh Khoản đến tìm Mô gù, đánh Mô gù vì cho rằng Mô gù đang giấu Loan. Vậy là Loan đã trốn khỏi nhà và được Mô gù cưu mang?

Mẹ rơm tập 3: Mô gù hay trưởng thôn Hào là “tác giả” cái thai trong bụng Loan?