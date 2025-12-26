Mẫu MPV này hướng đến việc mang lại sự tiện nghi, rộng rãi và đẳng cấp, vốn là những yếu tố mà người dùng tại các đô thị lớn như: TP.HCM hay Hà Nội đang tìm kiếm.

Tại Việt Nam, V-Class được đánh giá là dòng MPV hạng sang hiếm hoi cân bằng tốt giữa tính "sang trọng như sedan" và "đa dụng như xe doanh nghiệp". Xe có 2 phiên bản gồm V 300 Avantgarde giá 3,399 tỉ đồng và V 300 AMG giá 3,999 tỉ đồng, đều nhập khẩu nguyên chiếc. Đây được xem là mức hấp dẫn trong phân khúc.

Với thế hệ mới ra mắt, Mercedes-Benz tập trung cải tiến ở 5 phương diện chính: thiết kế, nội thất, tiện nghi, an toàn và vận hành.

V-Class thế hệ mới sở hữu diện mạo ấn tượng hơn với nhiều thay đổi nhận diện. Điểm nhấn lớn nhất là lưới tản nhiệt mở rộng, kết hợp cụm đèn MULTIBEAM LED thông minh có khả năng thích ứng theo điều kiện đường sá. Hệ thống đèn sắc nét, giúp tổng thể phần đầu xe hiện đại và sang trọng hơn so với thế hệ trước.

Về kích thước, phiên bản V 300 AMG dài hơn khi chiều dài tổng thể đạt 5.390mm cùng trục cơ sở 3.430mm. Trong khi đó, phiên bản V 300 Avantgarde chỉ dài 5.140mm, trục cơ sở 3.200mm. Ngoài ra, 2 xe đều có chiều rộng 1.928mm và cao 1.910mm.

Form xe vẫn giữ nét bề thế đặc trưng của dòng MPV, tuy nhiên các đường nét được tinh chỉnh tinh tế hơn. Cửa trượt điện hai bên, chức năng đóng/mở cốp sau bằng điện, kính cách nhiệt và mâm hợp kim 18 inch trên phiên bản V 300 Avantgarde mang đến cảm giác cân bằng giữa lịch lãm và tiện dụng.

Sự thay đổi này giúp V-Class không chỉ đẹp hơn mà còn trở nên phù hợp hơn với hình ảnh một chiếc xe dành cho doanh nhân hoặc các đơn vị dịch vụ đón khách cao cấp.

Nâng cấp đáng giá nhất trong V-Class thế hệ mới đến từ khoang nội thất, nơi Mercedes-Benz đầu tư mạnh để tạo nên "không gian di chuyển đẳng cấp" đúng nghĩa.

Nội thất là điểm cộng lớn nhất trên V-Class thế hệ mới

Mẫu xe được trang bị màn hình giải trí MBUX 12.3 inch thế hệ mới, kết hợp đồng hồ kỹ thuật số 12.3 inch, mang đến giao diện trực quan và hiện đại hơn hẳn đời trước. Các thao tác cảm ứng mượt mà, kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây giúp tối ưu tiện ích cho người dùng.

Hàng ghế thứ hai của phiên bản Avantgarde gồm hai ghế độc lập, đi kèm bệ tỳ tay rộng rãi, phù hợp cho cả nhu cầu gia đình và doanh nghiệp. Vật liệu nội thất cũng được nâng cấp, tạo cảm giác sang hơn, chất lượng hoàn thiện tốt hơn.

Có thể nói, so với thế hệ trước, khoang nội thất của V-Class 2025 đã "lột xác" rõ ràng nhất, đặc biệt ở khu vực bảng điều khiển và giao diện người dùng.

Mercedes-Benz hiểu rằng khách hàng của dòng V-Class sử dụng xe thường xuyên cho công việc hoặc chở khách VIP, vì vậy hãng tập trung cải thiện những tiện nghi phục vụ kết nối và vận hành hàng ngày.

Xe trang bị touchpad điều khiển trung tâm, điều hòa công suất cao, nhiều cổng sạc bố trí hợp lý hơn, giúp cả tài xế và hành khách sử dụng thiết bị cá nhân thuận tiện hơn. Những chi tiết nhỏ nhưng thiết thực này giúp trải nghiệm trên V-Class trở nên tiện dụng và thoải mái hơn.

Sự tiện nghi thoải mái được nâng cấp cho mọi hàng ghế

Hệ thống giải trí cho khoang sau cũng được nâng cấp, đảm bảo người ngồi hàng hai và ba có được trải nghiệm giải trí tốt hơn khi di chuyển đường dài.

V-Class thế hệ mới được Mercedes-Benz trang bị gói an toàn và hỗ trợ lái tiên tiến nhất trong phân khúc MPV sang.

Một số công nghệ nổi bật gồm: Camera 360 độ, Cảnh báo điểm mù (Blind Spot Assist), Hỗ trợ giữ khoảng cách chủ động DISTRONIC, Hỗ trợ phanh chủ động, Hỗ trợ giữ làn đường, Cảm biến áp suất lốp và hệ thống túi khí toàn diện.

Điểm đáng chú ý là các hệ thống được tinh chỉnh hoạt động mượt mà hơn, chính xác hơn so với thế hệ trước. Đây là yếu tố rất quan trọng với những ai sử dụng xe để đưa đón khách VIP hoặc di chuyển trên đường đô thị đông đúc.

Mercedes-Benz V-Class 2025 sử dụng động cơ xăng tăng áp 2.0L, sản sinh 231 mã lực và 370 Nm, kết hợp hộp số 9G-TRONIC và hệ dẫn động cầu sau.

Động cơ mới cho cảm giác bốc hơn, phản hồi nhanh hơn khi cần tăng tốc, đồng thời giữ sự êm ái vốn có của V-Class. Khi chở nhiều hành khách hoặc hành lý, độ ổn định vẫn rất tốt – điều mà người dùng MPV hạng sang luôn yêu cầu.

So với thế hệ trước, khả năng cách âm cũng được cải thiện, giúp trải nghiệm tổng thể yên tĩnh và sang trọng hơn.

Theo ghi nhận thị trường, V-Class đang được quan tâm bởi 3 nhóm khách hàng chính gồm: các doanh nhân cần phương tiện đưa đón đối tác hoặc ekip, gia đình nhiều thế hệ hoặc các đơn vị cung cấp dịch vụ limousine cao cấp.

Nhóm khách hàng này muốn một chiếc xe đa dụng chất lượng cao, an toàn, dễ sử dụng trong thành phố và đủ rộng cho các chuyến đi xa. Không chỉ phù hợp cho sự thoải mái an tâm mà còn phù hợp cho kinh doanh nhờ độ bền, tiện nghi và tính sang trọng phù hợp tiêu chuẩn 5 sao.

Với 5 nâng cấp rõ nét về thiết kế, nội thất, tiện nghi, an toàn và vận hành, Mercedes-Benz V-Class thế hệ mới không chỉ cải thiện điểm yếu của thế hệ trước mà còn vượt qua kỳ vọng của khách hàng trong phân khúc MPV hạng sang.

Nếu cần một mẫu xe vừa sang trọng, vừa đa dụng, vừa phù hợp cho cả công việc lẫn gia đình, V-Class 2025 là lựa chọn khó có đối thủ trong tầm giá hiện nay.

Nguồn: Mercedes-Benz