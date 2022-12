Messi: 'Lewandowski không nói được nhiều bằng tiếng Tây Ban Nha'

Tờ Marca cũng tường thuật, trong một khoảnh khắc ở những phút cuối trận bất ngờ Lewandowski đã có pha phạm lỗi với Messi khi đang đi bóng. Danh thủ người Ba Lan sau đó nhanh chóng tiến lại và có ý xin lỗi huyền thoại ở CLB Barcelona mà mình đang khoác áo thi đấu, nhưng siêu sao người Argentina gần như ngó lơ.

Trên thực tế, trước đây giữa Messi và Lewandowski đã nhiều lần có sự bất đồng, trong đó nổi bật nhất là sau khi danh thủ người Argentina đoạt Quả bóng vàng năm 2021 và còn đề nghị tạp chí France Football cũng nên trao 1 Quả bóng vàng (2020 bị hủy tổ chức do đại dịch) cho danh thủ người Ba Lan. Tuy nhiên, khi đó Lewandowski phản ứng: “Tôi nghĩ, anh ấy (Messi) nên nói một cách chân thành hơn chứ không phải chỉ là những lời sáo rỗng”.





Nguyên do vì Lewandowski sau đó cũng phát hiện Messi không bỏ phiếu cho mình trong cuộc bầu chọn giải The Best của FIFA trong năm 2021, sau khi danh thủ người Ba Lan này hụt Quả bóng vàng nhưng thắng được giải Cầu thủ xuất sắc trong năm của cơ quan bóng đá thế giới.

Do đó, cùng với cuộc va chạm vừa xảy ra khi 2 danh thủ này đối đầu ở trận Argentina gặp Ba Lan khiến giới truyền thông quan tâm xem họ đã nói gì, vì ngay sau khi kết thúc trận người ta cũng bắt gặp Messi và Lewandowski cùng nhau nói chuyện một lúc lâu, và kết thúc bằng cái ôm cùng nụ cười vui vẻ.

Theo đó, trong khu vực trả lời báo chí, Messi nói với kênh Onda Cero: “Hoàn toàn không có gì to tát, cậu ấy (Lewandowski) không nói được nhiều bằng tiếng Tây Ban Nha. Tuy nhiên, tôi được dạy rằng, mọi thứ diễn ra trên sân cỏ sẽ ở lại trên sân cỏ. Tương tự là những gì diễn ra trong phòng thay đồ. Mọi thứ sẽ không được tiết lộ. Tôi luôn tôn trọng tất cả mọi người, cả trong và ngoài sân cỏ. Nên sự việc không có vấn đề gì cả”.

Trong khi đó, Lewandowski cũng trả lời báo chí Ba Lan về cuộc đụng độ Messi: “Đây là cuộc so tài thú vị. Chuyện với Messi trên sân chỉ là một sự tò mò cho mọi người. Thực sự chúng tôi có trao đổi với nhau vài lời, nhưng không có gì đặc biệt cả”.