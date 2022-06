Microsoft đã tiết lộ những trò chơi của tháng 6 cho Xbox Live Gold

Theo GameRant, mặc dù được tiết lộ khá trễ, nhưng Microsoft đã đưa ra danh sách 4 trò chơi mà người đăng ký Xbox Live Gold sẽ có thể nhận được vào tháng 6.2022 như một phần của sự kiện Xbox Free Games with Gold.

Từ ngày 1.6 đến ngày 30.6, người đăng ký Xbox Live Gold trên các thiết bị Xbox One và Xbox Series X có thể nhận được Aven Colony, một trò chơi quản lý thành phố phát hành vào năm 2017. Sau đó, từ ngày 16.6 đến ngày 15.7, tựa game được cung cấp là Project Highrise: Architect's Edition. Với Xbox 360, từ ngày 1.6 đến ngày 15.6 để nhận được trò chơi Super Meat Boy, trong khi Raskulls sẽ khả dụng từ ngày 16.6 đến ngày 30.6.





Ngoài ra người chơi vẫn sẽ nhận được 1 tựa game miễn phí của tháng 5 cho tới giữa tháng 6, đó là The Inner World - The Last Wind Monk. Và cho đến ngày 1.6, những người đăng ký Xbox Live Gold vẫn sẽ có thời gian để nhận được Island Express và Viva Pinata: Party Animals.

Vẫn còn phải xem người hâm mộ phản ứng như thế nào với Xbox Free Games with Gold của tháng 6.2022, nhưng có vẻ như đây sẽ là một tháng đáng thất vọng nữa đối với dịch vụ. Trong khi Super Meat Boy và Raskulls có một phần nào đó sức hút, thì Aven Colony và Project Highrise: Architect's Edition lại là những trò chơi không quá nổi bật. Rõ ràng là Microsoft đã không còn cố gắng nhiều như trước đây với chương trình Xbox Free Games with Gold, nhưng vẫn sẽ rất thú vị khi xem những gì công ty sắp mang đến người chơi trong những tháng hè sắp tới.