Microsoft Edge bắt đầu tích hợp dịch vụ VPN

Theo Neowin, Microsoft Edge Secure Network là một VPN đơn giản hóa không yêu cầu cài đặt phần mềm hoặc tiện ích mở rộng của bên thứ ba. Tính năng này nhằm cung cấp cho người dùng Microsoft Edge một kết nối an toàn khi làm việc trong các mạng công cộng thường thiếu quyền riêng tư. Sử dụng Secure Network cho phép người dùng ẩn địa chỉ IP, mã hóa dữ liệu và định tuyến lưu lượng truy cập thông qua mạng an toàn do Cloudflare cung cấp.

Không giống như các dịch vụ VPN truyền thống cho phép chọn máy chủ ở các quốc gia cụ thể, Secure Network trong Microsoft Edge tự động chọn máy chủ trong khu vực địa phương của người dùng, vì vậy người dùng có thể tiếp tục nhận nội dung có liên quan dựa trên vị trí địa lý.

Microsoft không cho biết liệu họ có kế hoạch kiếm tiền từ Secure Network trong trình duyệt Edge hay không, tuy nhiên hiện tại công ty chỉ cung cấp một lượng nhỏ dữ liệu (1 GB) miễn phí mỗi tháng cho người thử nghiệm trong giai đoạn xem trước. Điều đó sẽ không đủ để phát trực tuyến video hoặc chơi game, nhưng đủ để kiểm tra cách tính năng hoạt động trong các điều kiện nhất định.





Để thử nghiệm Secure Network, người dùng cần tải xuống Microsoft Edge Canary từ trang web chính thức của trình duyệt và đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của mình. Sau đó mở menu trình duyệt và chọn Secure Network trước khi bật nó lên.

Lưu ý rằng việc sử dụng Secure Network trong thời gian xem trước yêu cầu phải có tài khoản Microsoft. Công ty giải thích yêu cầu đăng nhập để theo dõi việc sử dụng dữ liệu miễn phí và sẽ tự động xóa tất cả thông tin liên quan khi người dùng đóng cửa sổ dịch vụ.