Microsoft lặng lẽ ngừng sản xuất Xbox One

Theo Pocket-lint, trước khi ra mắt Xbox Series X và Series S, Microsoft cho biết họ sẽ tiếp tục sản xuất máy chơi game Xbox One S nhưng ngừng sản xuất Xbox One X và One S All-Digital Edition. Tuy nhiên, thông báo mới cho thấy công ty cũng làm điều này với Xbox One S.

Phát biểu với The Verge, Giám đốc cấp cao của bộ phận tiếp thị sản phẩm Xbox Cindy Walker cho biết, hãng đã lặng lẽ ngừng mọi hoạt động sản xuất thế hệ cuối cùng của Xbox One hơn một năm trước, mà cụ thể vào cuối năm 2020.





Với thông báo này, bất kỳ máy Xbox One S nào người dùng có thể đã thấy được bán trực tuyến hoặc tại các cửa hàng đều là sản phẩm tồn kho. Đó cũng là lý do tại sao có rất ít giao dịch bảng điều khiển có sẵn trong đợt bán hàng Black Friday vào năm ngoái. Cả Xbox và PlayStation thường giảm giá khá nhiều cho máy chơi game hiện tại hoặc thế hệ mới nhất của họ vào Black Friday, nhưng cả hai đều tập trung vào trò chơi và một số phụ kiện thay thế vào năm 2021.

Mặt khác, báo cáo mới đây cho thấy Sony đang tiếp tục sản xuất máy chơi game PS4 để bù đắp cho việc thiếu hụt PS5 trong kho hàng của công ty.