Miley Cyrus 'chữa cháy' khi tuột áo ngay trên sân khấu đêm giao thừa

Theo The Hollywood Reporter, sau khi chúc mừng năm mới với người đồng dẫn dắt chương trình Pete Davidson trong sự kiện đặc biệt đêm giao thừa của đài NBC - Miley’s New Year’s Eve Party, Miley Cyrus bắt đầu biểu diễn hai bản hit We Can't Stop và Party in the USA. Nữ ca sĩ xuất hiện trên sân khấu với phong cách táo bạo, nổi loạn như mọi khi. Cô diện kiểu áo yếm xẻ “tơi tả” cùng chân váy siêu ngắn khoe triệt để vóc dáng nóng bỏng của mình.

Tuy nhiên, phần dây áo mỏng manh đã nhanh chóng bị tuột khi giọng ca 9X đang say xưa biểu diễn. May mắn là người đẹp kịp dùng tay giữ phần áo trên ngực để tránh sự cố “lộ hàng”. Thấy tình hình không ổn, Miley vội vàng quay lưng về phía khán giả, thả chiếc áo rơi xuống và lui vào cánh gà. Tiết mục vẫn tiếp tục với sự hỗ trợ của ban nhạc và nhóm bè. Không để khán giả đợi quá lâu, chưa đầy một phút sau, cô quay lại sân khấu khi đã khoác một chiếc blazer đỏ. Ngôi sao 29 tuổi châm biếm bản thân: “Chắc chắn ánh mắt của mọi người bây giờ đang đổ dồn vào tôi” và đùa rằng đây là một trong những trang phục "nhiều vải" nhất mà mình mặc lên sân khấu.

Đoạn video ghi lại sự cố trang phục của Miley Cyrus sau đó đã được một số người dùng Twitter chia sẻ lên mạng. Tác giả nổi tiếng Dave Quinn cũng đăng tải khoảnh khắc đặc biệt này lên trang cá nhân kèm dòng mô tả: “Miley Cyrus bắt đầu năm 2022 bằng một sự cố về trang phục”. Phần lớn khán giả không khỏi phấn khích, thích thú trước pha xử lý nhanh, gọn và đầy tự nhiên của nữ ca sĩ 9X đồng thời đánh giá cao sự chuyên nghiệp và bản lĩnh sân khấu của người đẹp.





Trước đó, khi bắt đầu buổi diễn đêm giao thừa của NBC, Miley Cyrus cho biết chương trình khác xa so với kế hoạch ban đầu do sự gia tăng đột biến của biến thể Omicron. Những khán giả tham gia trực tiếp đã được tiêm phòng đầy đủ và xét nghiệm Covid-19.

Cuối sự kiện, chủ nhân hit Wrecking Ball chia sẻ: “Buổi biểu diễn tối nay thể hiện sự linh hoạt khi đối mặt với những khó khăn và việc cố gắng hết sức mình trong tình huống tệ nhất. Sự kiên cường ấy không nên chấm dứt ở đây mà chúng ta hãy cùng mang nó bên mình để bước sang năm mới”.