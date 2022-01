Minh Vương khát khao ra sân gặp tuyển Úc

Chuyến hành quân đến Úc lần này với tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn, bởi HLV Park Hang-seo không có đội hình mạnh nhất do chấn thương, thẻ phạt và cả vì ảnh hưởng của bão Covid-19.

Trong tình thế “liệu cơm gấp mắm”, người hâm mộ chờ đợi HLV Park Hang-seo cách tân để đội tuyển Việt Nam có được sự hưng phấn với những con người mới.

Đã lâu lắm rồi, Trần Minh Vương chưa được ra sân đá chính trong màu áo tuyển Việt Nam. Một phần do anh không may gặp chấn thương và một phần do Hoàng Đức, Quang Hải đá rất tốt ở tuyến giữa.

Nhưng với lần này có thể khác bởi tuyển Việt Nam không có Tiến Linh đá cao nhất trên hàng công, HLV Park Hang-seo cần đến vị trí hộ công để có thể gây bất ngờ và giảm áp lực cho hàng phòng ngự.

Minh Vương là mẫu cầu thủ phù hợp với tuyển Việt Nam vào lúc này bởi anh chơi hộ công rất tốt và có thể gây bất ngờ bởi những pha sút xa từ tuyến hai.





Ở trận gặp UAE tại Vòng loại thứ 2 World Cup, tuyển Việt Nam bị dẫn cách biệt 3 bàn, nhưng khi Minh Vương được tung vào sân đã tạo ra làn gió mới, và anh xuất sắc với một bàn thắng cùng một pha kiến tạo giúp Việt Nam rút ngắn cách biệt 2-3.

Với đối thủ cao to như tuyển Úc, thì Minh Vương còn lợi hại bởi những pha đi bóng táo bạo và có thể băng lên tận dụng các đường chuyền tầm thấp từ hai biên do Hồng Duy, Văn Thanh tạt vào.

Nếu HLV Park Hang-seo thay đổi để đá với sơ đồ 3-5-1-1, thì Minh Vương là lựa chọn tốt nhất và anh có thể bừng sáng bởi sự khát khao sau thời gian dài không thi đấu.

Úc hẳn nhiên là mạnh vượt trội so với chúng ta, nhưng tự tin chơi tấn công, ít nhất, tuyển Việt Nam cũng có thể tìm được bàn thắng vào lưới đội bóng ở xứ sở kangaroo.