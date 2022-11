'Ông lớn' siêu thị đổi bộ nhận diện thương hiệu

Sau 5 năm ra mắt thị trường, thương hiệu này đang ngày càng được hoàn thiện và mở rộng, với sự đa dạng về danh mục sản phẩm cũng như cho phép truy xuất nguồn gốc và kiểm soát chất lượng sản phẩm ngay từ khâu nuôi trồng.

Có mặt trên thị trường từ năm 2017, thương hiệu We Are Fresh đã không còn xa lạ với khách hàng khi đến mua sắm tại hệ thống siêu thị MM Mega Market. Đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng, MM Mega Market đã không ngừng cập nhật, đa dạng danh mục sản phẩm We Are Fresh với nhiều lựa chọn từ bánh ngọt, thực phẩm tươi sống, rau củ, trái cây, đến các thực phẩm nhập khẩu trực tiếp…

Ông Bruno Jousselin - Tổng giám đốc điều hành MM Mega Market, cho biết: “Trước sự quan tâm ngày càng lớn của khách hàng về các sản phẩm an toàn, tươi ngon, bổ dưỡng, chúng tôi đã cho ra đời và không ngừng hoàn thiện, đổi mới thương hiệu We Are Fresh để mang đến những lựa chọn thực phẩm chất lượng cao, uy tín cho khách hàng. Đồng thời, khi chọn các sản phẩm của We Are Fresh, khách hàng cũng đang cùng MM Mega Market và người nông dân thúc đẩy sản xuất nông nghiệp bền vững”.





Cụ thể, thực phẩm tươi sống là thế mạnh của We Are Fresh và được chú trọng cải thiện không ngừng cả về quy mô nguồn cung lẫn chất lượng sản phẩm. Với chiến lược phát triển bền vững tại Việt Nam, MM Mega Market đã tiên phong xây dựng và phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm sạch, khép kín “từ trang trại đến bàn ăn” từ năm 2005. Đến nay, nhà bán lẻ này đang vận hành 5 trạm trung chuyển thực phẩm được đánh giá là có quy mô lớn hàng đầu tại Việt Nam.

Nhóm thực phẩm tươi sống, các sản phẩm nhập khẩu trực tiếp We Are Fresh cũng được quản lý đầu vào gắt gao, đáp ứng các tiêu chí tiên quyết về an toàn vệ sinh thực phẩm, nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo sức khỏe khi sử dụng.