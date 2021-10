Mồ côi cha mẹ, 4 học sinh chơi vơi

Đó là hoàn cảnh nghiệt ngã của 4 anh chị em Cao Hùng Lân (sinh 2005), Cao Quỳnh Anh (2006), Cao Quỳnh Như (2007) và Cao Hùng Long (2008), tạm trú tại ấp 6A, xã Bình Mỹ, H.Củ Chi, TP.HCM.

Sáng 2.10, chúng tôi đến thăm và chia buồn với gia đình, khi các em đang quây tròn trên nền nhà chăm chỉ học bài. Trong cảnh tang thương đến trĩu lòng, câu chuyện kể từ bà Trần Thị Thúy Hồng, bà ngoại các em, làm chúng tôi nhói lòng: “12 năm trước, mẹ các cháu là Nguyễn Thị Bích Ngọc bị tai nạn giao thông qua đời, để lại cho ba bọn trẻ là Cao Hùng Lâm (sinh năm 1967) 4 đứa con; đứa lớn nhất vừa tròn 4 tuổi, đứa nhỏ chưa đầy 2 tháng tuổi”.

Dù chịu cảnh “gà trống nuôi con” nhưng anh Lâm vẫn chí thú làm ăn, lo toan mọi bề để các con được ăn học như chúng bạn. Anh gửi con cho bà Hồng và dì ruột các cháu để làm tài xế xe tải tại một công ty ở TP.Thủ Đức, mỗi tháng đều đặn về thăm con và gửi tiền đóng học phí, chăm dưỡng. Nhờ vậy, hiện cháu Hùng Lân đang học lớp 11 và cháu Quỳnh Anh học lớp 10 Trường cao đẳng Viễn Đông, ngành điều dưỡng (hệ đào tạo 9+3+1 đối với học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở); cháu Quỳnh Như học lớp 9 và Hùng Long lớp 7 ở 2 trường gần nhà. Thế nhưng hơn 2 tuần trước, chỉ vài ngày sau khi mắc bệnh Covid-19, anh Lâm qua đời tại bệnh viện, bỏ lại 4 đứa con thơ.

Chỉ vào bức di ảnh đặt tạm ở nóc tủ, bà Hồng nói: “Từ hôm cha các cháu mất tới nay, chúng tôi buồn đau vô hạn. Cuộc sống thường ngày vốn đã khó khăn trăm bề nay bỗng chốc không chỉ mất trụ cột gia đình mà còn trực diện với bế tắc vì thiếu ăn, thiếu thiết bị học tập”. Ngồi cạnh, chị Trần Thị Kim Yến, dì ruột các cháu, cho biết hiện tại gia đình có 7 người, gồm chị, bà Hồng, 4 cháu con anh Lâm và thêm 1 cháu trai nhỏ 4 tuổi con người chị kế. Chị Yến kể trước đây chị làm công nhân cho một công ty chế biến thực phẩm, mỗi tháng thu nhập gần 5 triệu đồng; còn bà Hồng nhận hàng về may tại nhà, kiếm thêm chừng 2 triệu/tháng, coi như tạm ổn. Nhưng do dịch bệnh phải nghỉ quá lâu, một ít tiền gia đình tích lũy đã tiêu hết. Thời gian trước, địa phương có hỗ trợ 1,2 triệu đồng kèm gói an sinh là một ít gạo, dầu ăn, mì gói..., nhưng đã dùng hết sạch. Từ khi anh Lâm mất, bà Hồng và chị Yến phải cáng đáng thêm mấy đứa trẻ nên thật sự bí bách.





Ngày 1.10, nhận được sự kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp cho 4 em học sinh từ Báo Thanh Niên, chuỗi bán lẻ Di Động Việt đã lập tức hưởng ứng, tặng ngay 2 chiếc máy tính để các em có phương tiện học tập. Thanh Niên xin chân thành cảm ơn nghĩa cử của Di Động Việt, kịp thời chung tay nâng đỡ trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19.

Cũng theo chị Yến, sẻ chia với gia đình chị, bà con hàng xóm có người giúp đỡ chút ít thực phẩm, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu. Chị vừa khóc vừa nói: “Bây giờ nhà đã kiệt quệ, có ngày phải ra vườn hái rau, xin củ mì hàng xóm cho cả nhà 7 miệng ăn. Ba của các cháu mất đi, để lại chiếc điện thoại cũ, ngày ngày các cháu phải chờ nhau để học online...”.

Thấu hiểu hoàn cảnh đó, trong sáng 2.10, Báo Thanh Niên đã trao khẩn cấp 5 triệu đồng do bạn đọc đóng góp hỗ trợ gia đình chị Yến vượt qua khó khăn trước mắt, đồng thời trao tặng 2 máy tính mới, trị giá gần 12 triệu đồng do chuỗi bán lẻ Di Động Việt hỗ trợ để các em học tập.

Về lâu dài, ngoài nỗ lực vượt qua đau thương của gia đình và các em như lời xác quyết của chị Yến và bà Hồng, chúng tôi mong bạn đọc gần xa mở rộng vòng tay tiếp tục giúp đỡ, bảo bọc để cuộc đời những đứa trẻ mồ côi vơi bớt nỗi đau và không bị bỏ lại phía sau.