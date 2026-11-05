KKT cửa khẩu Mộc Bài được Chính phủ thành lập năm 1998. Tổng diện tích tự nhiên hơn 21.284 ha. Khu này nay thuộc địa bàn các xã Bến Cầu, Phước Chỉ và Long Thuận, tỉnh Tây Ninh.

Toàn khu có 4 cửa khẩu. Mộc Bài là cửa khẩu quốc tế, cùng ba cửa khẩu phụ Phước Chỉ, Long Thuận, Cây Me. Mộc Bài cũng nằm trong 8 khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm được Nhà nước tập trung đầu tư giai đoạn 2016 - 2025.

Đến nay, KKT cửa khẩu Mộc Bài đã thu hút được 61 dự án. Trong đó, có 29 dự án FDI, vốn đăng ký 586 triệu USD. 32 dự án trong nước có vốn 8.148 tỉ đồng. Hiện 36 dự án đang hoạt động, tạo việc làm cho hơn 10.700 lao động.

Từ ngày 1.7.2025, Long An và Tây Ninh hợp nhất thành tỉnh Tây Ninh mới. Hành lang kinh tế của tỉnh giờ trải liền mạch từ biên giới Campuchia đến hạ lưu sông Soài Rạp, giáp Biển Đông. Trên hành lang ấy, Mộc Bài là điểm đầu quan trọng nhất.

Tỉnh Tây Ninh mới sở hữu hành lang logistics liền mạch từ biên giới đến biển: Sơ đồ hành lang Cửa khẩu - Cảng biển: Mộc Bài - cao tốc - Vành đai 4 - Cảng quốc tế Long An ẢNH: BẮC BÌNH

Mộc Bài là cửa khẩu quốc tế đường bộ lớn nhất trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia. Đây là nút giao chính của hành lang kinh tế Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (GMS).

Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu qua cửa khẩu đạt 850 triệu USD. Khoảng 2,4 triệu lượt khách xuất nhập cảnh qua đây.

Năm 2026, đà tăng tiếp tục:

6 tháng đầu năm, kim ngạch xuất nhập khẩu hơn 518,4 triệu USD, tăng 35,72%.

Hàng nhập quá cảnh đến giữa tháng 6 đạt hơn 2,26 tỉ USD, tăng 37,88%.

Khu kinh tế có 61 dự án, vốn FDI 586 triệu USD và vốn trong nước 8.148 tỉ đồng.

Hơn 10.700 lao động có việc làm.

Hàng quá cảnh qua Mộc Bài nửa đầu năm 2026 đạt hơn 2,26 tỉ USD ẢNH: BẮC BÌNH

Nguồn thu từ hoạt động cửa khẩu cũng quay lại phục vụ hạ tầng. Theo quy trình thu phí của tỉnh, số phí sử dụng hạ tầng nộp ngân sách được cân đối hằng năm để đầu tư nâng cấp công trình cửa khẩu. Năm 2025, khoản phí này đạt 431,5 tỉ đồng.

Cảng cạn Tân Cảng - Mộc Bài hoạt động từ tháng 12.2025, mắt xích logistics đầu tiên tại cửa khẩu ẢNH: BẮC BÌNH

Ngày 11.6.2025, Thu tướng Chính phủ ký Quyết định 1126/QĐ-TTg phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng KKT cửa khẩu Mộc Bài đến năm 2045. Quy hoạch có giai đoạn ngắn hạn đến năm 2030, dài hạn đến năm 2045. Phạm vi rộng khoảng 21.284 ha. Phía tây giáp tỉnh Svay Rieng (Campuchia), phía đông giáp sông Vàm Cỏ Đông.

Ngày 9.9.2025, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch 1130/KH-UBND để triển khai.

Lễ công bố quy hoạch chung KKT cửa khẩu Mộc Bài đến năm 2045 được công bố tháng 9.2025 ẢNH: BẮC BÌNH

Theo QĐ 1126, bốn vai trò của KKT cửa khẩu Mộc Bài được định danh. Theo đó, Mộc Bài sẽ là vùng động lực mới, cực tăng trưởng có tầm cạnh tranh khu vực và quốc tế. Là đầu mối giao thương của vùng Đông Nam bộ với Campuchia và ASEAN. Là trung tâm dịch vụ cửa khẩu, cảng trung chuyển container quốc tế và logistics. Là trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ biên giới đất liền của vùng.

Như vậy, Mộc Bài được quy hoạch để trở thành khu kinh tế tổng hợp đa ngành: công nghiệp, đô thị, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp. Hướng phát triển là công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp xanh, đô thị xanh, thông minh.

Đô thị 310.000 dân nơi biên giới. Quy mô dân số dự báo khoảng 125.000 - 155.000 người vào năm 2030. Đến năm 2045, con số này đạt 260.000 - 310.000 người.

Đất xây dựng các khu chức năng tăng từ 6.000 - 7.000 ha (2030) lên 10.000 - 12.000 ha (2045). Theo bảng sử dụng đất, tỷ lệ đất xây dựng tăng từ 27,56% lên 52,29% diện tích khu kinh tế.

Đến năm 2045, hơn một nửa diện tích KKT Mộc Bài là đất xây dựng các khu chức năng

Năm khu vực chính thuộc KKT cửa khẩu Mộc Bài gồm:

Biên giới, cửa khẩu: cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và 3 cửa khẩu phụ Cây Me, Long Thuận, Phước Chỉ. Toàn khu vực cửa khẩu khoảng 438,73 ha đến năm 2045.

cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và 3 cửa khẩu phụ Cây Me, Long Thuận, Phước Chỉ. Toàn khu vực cửa khẩu khoảng 438,73 ha đến năm 2045. Công nghiệp, kho tàng: tổng quy mô khoảng 2.900 - 3.200 ha, theo hành lang quốc lộ 14C và đường tuần tra biên giới.

tổng quy mô khoảng 2.900 - 3.200 ha, theo hành lang quốc lộ 14C và đường tuần tra biên giới. Đô thị - dịch vụ: khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ khoảng 850 - 900 ha phía nam quốc lộ 22, cùng các khu dân cư đô thị.

khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ khoảng 850 - 900 ha phía nam quốc lộ 22, cùng các khu dân cư đô thị. Du lịch: các cụm du lịch sinh thái ven sông Vàm Cỏ Đông tại Lợi Thuận, Phước Chỉ, khoảng 600 - 650 ha.

các cụm du lịch sinh thái ven sông Vàm Cỏ Đông tại Lợi Thuận, Phước Chỉ, khoảng 600 - 650 ha. Nông nghiệp và dân cư nông thôn hiện hữu: giữ hình thái nhà vườn đặc trưng Đông Nam bộ.

Mỗi ngày có 5.000 - 6.000 lượt khách, với hơn 100 quốc tịch, qua lại khu vực cửa khẩu

ẢNH: BẮC BÌNH

Khu logistics, cảng cạn và khu phi thuế quan: Quy hoạch giữ cảng cạn hiện hữu khoảng 17 ha, bổ sung khu cảng cạn khoảng 27 ha. Khu logistics 180 - 190 ha đặt tại Lợi Thuận, kết nối quốc lộ 22, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài và ga đường sắt Mộc Bài. Khu phi thuế quan 220 - 250 ha được bố trí khi có nhu cầu, trên cơ sở chuyển đổi khu sản xuất công nghiệp phía nam cửa khẩu.

Bốn khu dân cư đô thị: Phía bắc kênh Đìa Xù khoảng 1.500 - 1.900 ha, quy mô khoảng 135.000 dân. Khu trung tâm cửa khẩu Mộc Bài 800 - 900 ha, khoảng 66.000 dân. Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ 150-200 ha, khoảng 15.000 dân. Khu vực phía nam khoảng 1.000 ha, khoảng 94.000 dân. Quy hoạch ưu tiên nhà ở xã hội, nhà ở cho người lao động.

Hệ thống trung tâm: Trung tâm hành chính khu kinh tế khoảng 30 ha tại khu vực cửa khẩu. Trung tâm hội chợ, triển lãm, xúc tiến thương mại biên mậu 20 - 25 ha tại nút giao cao tốc - quốc lộ 22. Trung tâm y tế 15 - 20 ha hướng tới cung ứng dịch vụ y tế quốc tế. Trung tâm văn hóa, thể dục thể thao Bến Cầu 7 - 10 ha.

Sông Vàm Cỏ Đông sẽ là trục giao thông thủy vận chuyển hàng hóa giao thương với KKT Mộc Bài và cũng là hành lang khu đô thị và du lịch ven sông ẢNH: BẮC BÌNH

Về giao thông sẽ đa phương thức gồm đường bộ, đường thủy, đường sắt gồm quốc lộ 14C, quốc lộ 22 và cao tốc TP.HCM - Mộc Bài được nâng cấp, hoàn thiện. Quy hoạch có cảng thủy nội địa Mộc Bài 32 ha tiếp nối với sông Vàm Cỏ Đông và ga đường sắt Mộc Bài 70 ha cho cả hành khách, hàng hóa. Tương lai, ray sẽ kết nối sang Campuchia; tuyến Mộc Bài - Bàu Bàng được nghiên cứu. Bốn cây cầu mới sẽ vượt sông Vàm Cỏ Đông.

Hạ tầng xanh, gồm Nhà máy nước An Thạnh đạt 65.000 m³/ngày đêm vào năm 2045, lấy nước từ hồ Dầu Tiếng. Công suất điện mặt trời dự kiến khoảng 700 MVA năm 2045. Nước thải sinh hoạt và công nghiệp được xử lý riêng, đạt chuẩn trước khi ra môi trường.

Theo Kế hoạch 1130 của tỉnh Tây Ninh dự kiến sơ bộ khoảng 72.039 tỉ đồng đầu tư hạ tầng giai đoạn đến năm 2030. Các quy hoạch phân khu cho khu cửa khẩu, 8 khu công nghiệp, 8 khu đô thị và 2 khu du lịch được lập trong giai đoạn 2025 - 2026.

Ngày 16.10.2026, UBND tỉnh phê duyệt Đề án nghiên cứu thực trạng, cơ chế quản lý, giải pháp phát triển dịch vụ logistics tỉnh Tây Ninh (QĐ 19298/QĐ-UBND). Đây là lần đầu tỉnh mới có một chiến lược logistics thống nhất sau hợp nhất.

Đề án đã chỉ ra lợi thế hiếm có của ngành logistics tại tỉnh Tây Ninh. Theo đó, Tây Ninh mới không còn là tỉnh biên giới nội địa đơn thuần. Tỉnh trở thành thực thể kinh tế "biển - cạn" tích hợp. Ít địa phương nào có được logistics đa phương thức bộ - thủy - biển như vậy.

Cảng quốc tế Long An (ở hạ lưu sông Soài Rạp) là cửa ngõ biển, Mộc Bài là cửa ngõ đường bộ của hành lang logistics tỉnh Tây Ninh ẢNH: BẮC BÌNH

Hai trung tâm logistics cấp vùng. Đến năm 2030, tỉnh ưu tiên hình thành 2 trung tâm logistics cấp vùng: tại khu vực Mộc Bài và khu vực Cảng quốc tế Long An. Mộc Bài sẽ phát triển kho ngoại quan, khu bảo thuế và dịch vụ giá trị gia tăng. Cảng Long An đảm nhận trung chuyển container, kết nối đa phương thức. BQL KKT tỉnh Tây Ninh được giao chủ trì chuẩn bị đầu tư trung tâm tại Mộc Bài trong giai đoạn 2026 - 2030.

Đây là phần lõi của mạng lưới 17 trung tâm logistics, tổng diện tích khoảng 1.246 ha theo quy hoạch tỉnh điều chỉnh.

Bản đồ mạng lưới 17 trung tâm logistics tỉnh Tây Ninh, tổng diện tích khoảng 1.246 ha (theo đề án)

Hàng hóa từ Campuchia và ASEAN được thu gom tại cửa khẩu. Hàng đi theo các trục giao thông, rồi xuất thẳng qua cảng biển nước sâu ở hạ lưu sông Soài Rạp. Mô hình này giảm áp lực cho cảng TP.HCM và giảm chi phí trung chuyển cho doanh nghiệp.

Thương mại điện tử xuyên biên giới. Đề án định hướng xây dựng trung tâm hoàn tất đơn hàng tại Mộc Bài. Trung tâm sẽ phân loại, đóng gói, dán nhãn, kết hợp hải quan điện tử.

Tỉnh phấn đấu đến năm 2035, logistics đóng góp trực tiếp khoảng 5 - 7% GRDP, tăng trưởng bình quân 12 - 15%/năm. Tỷ lệ doanh nghiệp thuê ngoài dịch vụ logistics trên 60% vào năm 2030, 70 - 80% vào năm 2035. Tỉnh đặt mục tiêu thu hút ít nhất 5 tập đoàn logistics chuyên nghiệp (3PL, 4PL).

Mộc Bài được định hướng thành trung tâm logistics cấp vùng đến năm 2030 ẢNH: BẮC BÌNH

Theo Đề án logistics, Mộc Bài được ưu tiên thí điểm lộ trình cửa khẩu thông minh giai đoạn 2027 - 2030. Hệ thống sẽ tích hợp thu phí số, camera thông minh, nhận dạng tự động, seal điện tử và chia sẻ dữ liệu giữa các lực lượng.

Tỉnh tham khảo mô hình cửa khẩu Bằng Tường (Quảng Tây, Trung Quốc). Nơi đây ứng dụng AI, nhận diện tự động và thông quan không giấy tờ, rút thời gian thông quan xuống chỉ còn 15 - 30 giây.

Tây Ninh đang lên phương án mở rộng Trạm kiểm soát liên hợp, làm nền tảng cho cửa khẩu thông minh ẢNH: BẮC BÌNH

Dự án phát triển hạ tầng Mộc Bài đến năm 2030 sẽ được đầu tư quy mô lớn, bài bản về hạ tầng. Trong đó, bao gồm các tuyến đường dài khoảng 4,45 km nối thẳng cao tốc vào cửa khẩu. Trạm kiểm soát liên hợp mở rộng lên khoảng 3.400 m². Luồng hành khách và hàng hóa sẽ tách riêng.

Cao tốc TP.HCM - Mộc Bài dài 51 km đang thi công khẩn trương. Theo Đề án logistics, tuyến này giúp rút ngắn khoảng 50% thời gian vận chuyển từ biên giới về vùng kinh tế trọng điểm phía nam. Bộ Xây dựng đã đề xuất lộ trình nối tuyến này với cao tốc Phnom Penh - Bavet của Campuchia.

Cao tốc TP.HCM - Mộc Bài khi hoàn thành sẽ là trục xương sống của hành lang logistics Xuyên Á ẢNH: BẮC BÌNH

Đề án của tỉnh Tây Ninh đã đặt mục tiêu phối hợp thường xuyên với các tỉnh Campuchia, thống nhất quy trình thông quan, kiểm dịch. Tỉnh sẽ từng bước triển khai mô hình kiểm tra "một cửa, một điểm dừng" và Hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN (ACTS).

Ở cấp Trung ương, ngày 28.9.2026, Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì họp về Đề án thí điểm cơ chế, chính sách cho KKT Mộc Bài. Bộ Tài chính thống nhất sự cần thiết phát triển Mộc Bài để mở thêm không gian kinh tế. Tây Ninh đề nghị nghiên cứu hình thành khu thương mại tự do trên nền các khu chức năng đã quy hoạch.

Cột mốc 171 và khu vực giáp cửa khẩu Bavet - nơi sẽ triển khai Mô hình "một cửa, một điểm dừng" được kỳ vọng rút ngắn thời gian thông quan Mộc Bài - Bavet ẢNH: BẮC BÌNH

Khi cao tốc thông xe, cửa khẩu thông minh vận hành, hai trung tâm logistics cấp vùng thành hình, Mộc Bài sẽ đổi vai. Từ một cửa khẩu biên giới, nơi đây trở thành điểm đầu của chuỗi cung ứng nối ASEAN lục địa với biển lớn. Những khu đất quy hoạch hôm nay sẽ thành nhà xưởng, kho bãi, khu đô thị hiện đại.

Cửa khẩu Mộc Bài trên trục trên trục Xuyên Á sẵn sàng bước vào vận hội mới cùng tỉnh Tây Ninh ẢNH: BẮC BÌNH

Trong kỷ nguyên vươn mình của tỉnh Tây Ninh sau hợp nhất, Mộc Bài đang đứng trước vận hội chưa từng có. Một cực tăng trưởng mới đang dần thành hình nơi biên giới tây nam.