Ngẫm thì cũng đúng! Sở hữu khu công nghiệp (KCN) kiểu mẫu được chính phủ Việt Nam và Nhật Bản lựa chọn, suốt bao năm qua Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Thanh Bình Phú Mỹ Nguyễn Thị Thảo Nhi bận rộn đón tiếp nhiều đoàn khách tham quan. Đến rồi… mê, lãnh đạo tỉnh mời chị đầu tư, thì chị tới. Mọi chuyện nghe cứ nhẹ hều. Nhưng cách chị làm thì cần mẫn, chẳng khác nào những con ong thợ.

Tôi với chị hẹn hò cả năm nhưng rồi cứ lờ nhau đi vì quá bận rộn. Tới giữa năm, cả hai đặt quyết tâm thì chị lại tất bật với việc "đả thông tư tưởng" cho các nhà đầu tư nước ngoài trong KCN của mình. Hồi đó đầu tháng 7, chỉ 1 tuần sau khi mô hình chính quyền 2 cấp đi vào hoạt động, Công ty cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ là công ty tư nhân đầu tiên trên cả nước phối hợp tổ chức "Hội nghị triển khai một số hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp" cho các doanh nghiệp ngoại. Tôi bảo chị, chủ KCN thì cứ cho thuê đất hiệu quả là được rồi, mắc gì dài tay cho khổ. Chị gửi cho tôi bộ hồ sơ thống kê hàng loạt câu hỏi của các doanh nghiệp Nhật, EU, Mỹ… về miễn giấy phép xây dựng với dự án có quy hoạch 1/500, thủ tục khi chính quyền mới đi vào hoạt động và sơ đồ "Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp" mà công ty chị phác thảo để nhà đầu tư dễ hình dung.

Toàn những việc của chính quyền, tôi nghĩ. Nhưng dõi theo mới thấy việc chị làm thiết thực và hiệu quả thế nào. Sau khi được giải đáp mọi thắc mắc, hiểu rằng việc tinh gọn bộ máy sẽ giúp các thủ tục được giải quyết nhanh hơn, tiện lợi hơn, các nhà đầu tư nước ngoài như trút được gánh nặng. Trước đó, họ rất lo lắng. Mà chẳng riêng gì họ, ngay cả doanh nghiệp trong nước giai đoạn đầu còn lúng túng, huống hồ chi... Nhưng người vui hơn cả là chị Nhi.

Chiều đó, chị gọi cho tôi khoe toáng: "Họ mừng quá trời em ạ. Người ta từ xa tới, đầu tư hàng đống tiền nên họ ngại thay đổi lắm. Nghe giải thích xong lại cười nói rổn rảng ngay…". Rồi chị cũng nói cười rổn rảng qua... điện thoại. Quên béng cái hẹn với tôi.

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Thanh Bình Phú Mỹ Nguyễn Thị Thảo Nhi giới thiệu với Phó thủ tướng Trần Hồng Hà về Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3

Tôi thì đã quen với cái kiểu đó của chị, dù nhìn bề ngoài chị chẳng hề mang dáng vẻ của người "vác tù và hàng tổng". Chị Nhi lúc nào cũng sáng choang, chuẩn "big boss": xe sang, hàng hiệu, lịch trình dày đặc. Nhưng cái cách mà chị vận hành công việc thì lại giống một con ong thợ chăm chỉ. Ví như cái vụ đi từng doanh nghiệp hỏi có cần chất này, khí kia để "cộng sinh và tuần hoàn", chắc chỉ có chị mới bao đồng như vậy.

Trong KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 đa số là các doanh nghiệp Nhật, EU. Họ tìm đến đây vì có chung quan điểm phát triển bền vững, sinh thái. Sinh thái với họ là bất cứ cái gì thải ra cũng phải được doanh nghiệp khác sử dụng. Nên vấn đề đầu tiên họ quan tâm là "tôi sản xuất hàng này, thải ra chất đó, có thằng nào mua không?". Khi ấy, chị sẽ đi làm việc với từng doanh nghiệp xem ai có nhu cầu, rồi kết nối họ. "Làm vậy thì cả 2 bên đều có lợi vì tối ưu hiệu quả và quan trọng hơn là không thải ra môi trường cái gì. Nhưng khó lắm em ơi, phải hẹn khách hàng này khách hàng kia gặp nhau. Mà đâu chỉ có thế, chất thải đúng quy trình là phải thu gom, xử lý. Nhưng nó lại là nguyên liệu đầu vào của thằng khác nên để sử dụng thì không được ghi là chất thải mà là sản phẩm phụ. Mà muốn ghi là sản phẩm phụ thì phải xin lại Bộ Công thương. Phức tạp lắm, mình phải làm cho họ chứ họ làm sao nổi", chị giải thích còn tôi thì ù hết cả tai.

Giờ tôi hiểu vì sao chỉ sau chưa đầy 10 năm đi vào hoạt động, KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 của chị đã thu hút hơn 6 tỉ USD vốn đầu tư. Hồi tháng 5 vừa rồi, dự án sản xuất vật liệu bán dẫn đầu tiên ở Việt Nam cũng được khởi công tại đây. Hôm ấy chị Nhi gọi điện cho tôi vui như hội bởi dự án "silicon toàn cầu" này được cụ thể hóa từ Diễn đàn hợp tác Việt Nam - Nhật Bản về các ngành công nghiệp chiến lược, công nghệ cao, chuyển đổi xanh và bán dẫn do Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru đồng chủ trì. Chỉ 1 ngày sau Diễn đàn, Công ty TNHH Tokuyama Việt Nam đã chính thức tổ chức lễ khởi công dự án sản xuất polysilicon cho ngành công nghiệp bán dẫn tại KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 của chị.

Chị cứ "hữu xạ…" thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư từ sự chuyên nghiệp và chân thành của mình. Không ít lãnh đạo chính quyền khi tới tham quan, nhìn thấy hiệu quả và đặc biệt là cách làm bài bản, nghiêm túc đã mời chị về đầu tư ở địa phương mình. Bài báo này đến tay bạn đọc cũng là lúc chị đang đón tiếp đoàn khách đến thăm theo lịch trình đã lên dày đặc. Chị vẫn xe sang, hàng hiệu, đi lại như con thoi… và xua tay "đừng viết về chị" khi nói chuyện với tôi.

Cảng cạn Phú Mỹ là cảng cạn đầu tiên của Bà Rịa- Vũng Tàu (cũ)

Thực ra, năm nay tôi không có ý định viết về chị Nhi vì lâu quá không gặp, không biết có chất liệu gì mới để khai thác. Cuộc gặp giữa chúng tôi cũng để "trả nợ" những lần lỡ hẹn, đếm đã hết cả bàn tay. Nhưng những gì chị đang làm, một cách tự nhiên lại trùng khớp với chủ đề "Doanh nghiệp trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước" mà Báo Thanh Niên thực hiện. Năm nay là năm đặc biệt của các doanh nhân khi Nghị quyết 68 đặt lên họ niềm tin cũng như trao cho họ trọng trách "quan trọng nhất trong nền kinh tế" để thực hiện mục tiêu vươn mình trong kỷ nguyên mới của đất nước. Không viết về một nữ doanh nhân bản lĩnh, quyết đoán, làm ăn đàng hoàng, nghiêm túc và thành công như chị… với cá nhân tôi, sẽ là thiếu sót lớn trong ngày tôn vinh họ - ngày Doanh nhân Việt Nam. Lại càng không thể không viết khi chị vừa thành lập Trung tâm chuỗi cung ứng toàn cầu Phú Mỹ ngay sau khi Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương hợp nhất vào TP.HCM. Với con mắt tinh đời, chị Nhi nhìn thấy cơ hội lớn từ siêu đô thị với dân số gần 14 triệu dân, đóng góp 24% kinh tế cả nước.

"Chị có KCN, có cảng cạn Phú Mỹ, hệ thống kho 80.000 m², bãi logistics hiện đại lại gần cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải, chị lập trung tâm đó là tối ưu hóa hết từ sản xuất, cung cứng, tiêu dùng, phân phối cho cả vùng TP.HCM mới luôn. Ủng hộ Nghị quyết 68 và sáp nhập tỉnh thành xong là mình làm lớn luôn", chị Nhi phấn chấn.

Hiếm khi xuất hiện nhưng chị Nhi là người sở hữu khu công nghiệp chuyên sâu đầu tiên tại Việt Nam, cảng cạn đầu tiên của Bà Rịa- Vũng Tàu (cũ), mở trung tâm cung ứng đầu tiên sau khi TP.HCM sáp nhập và là doanh nghiệp đầu tiên nộp hồ sơ đăng ký KCN xanh- sinh thái tại VN

Nhưng cái sự phấn chấn ấy không phải nhờ ăn may, "chớp" cơ hội. Chị đã chờ ngày này từ nhiều năm trước, khi lên kế hoạch xây dựng kho CFS (trạm tập kết hàng lẻ từ nhiều chủ hàng, đóng chung vào một container để vận chuyển quốc tế) đầu tiên ở Bà Rịa-Vũng Tàu. Lúc đó, ai cũng bảo khu vực này không được, không nên làm, can gián đủ kiểu. Mà chị Nhi thì nhất định cứ phải làm và nhất định ở đó. Bởi chị đã quan sát thấy, các doanh nghiệp ở Bà Rịa-Vũng Tàu chở hàng tới cảng Cái Mép - Thị Vải thì thuận lợi nhưng hàng đi Cát Lái vẫn phải đường bộ. Nếu chị làm kho thì trước sau họ cũng đưa hàng về. "Thế là chị chơi lớn, quất một cái kho 57.000 m2 luôn. Phải chơi đẳng cấp thì các tập đoàn lớn mới vô", chị cười phớ lớ. Kho bãi xong xuôi, chị cho nhân viên đi đến từng doanh nghiệp đàm phán, rủ rê gom hàng về chỗ chị. "Lúc đầu vài container, từ từ một tuần mấy tàu. Giờ các doanh nghiệp ở khu vực đó người ta bắt đầu đi đường thủy lên cảng Cát Lái rồi, vừa nhanh, vừa giảm tải cho đường bộ. Hàng nội Á, một số cũng phải đi từ cảng Cát Lái nên nhu cầu ngày càng nhiều", chị Nhi kể.

Và đúng như chị tính, một tập đoàn lớn của Nhật đã đăng ký thuê 40.000 m2 vào năm 2026 và tiếp tục tăng lên 70.000 - 80.000 m2 trong những năm tới. "Chị sẽ xây dựng 200.000 m2 kho và xây thêm một khu dịch vụ hóa chất nữa để tối ưu hóa, phục vụ cho cả siêu đô thị TP.HCM mới, từ từ phát triển cả vùng đó lên", chị Nhi không giấu giếm tham vọng.

Trung tâm chuỗi cung ứng toàn cầu Phú Mỹ ra đời không chỉ nắm bắt cơ hội từ công cuộc thay đổi giang san lịch sử của đất nước mà còn hiện thực hóa tầm nhìn của "bà trùm" KCN Nguyễn Thị Thảo Nhi, người vẫn đang hào hứng vô biên: "Chị đặt cái tên đó trong cuộc họp luôn. Chị nghĩ cái tên đó nghe kêu kêu, dễ phát triển. Sau đó, chị mua sạch các tên miền liên quan đến nó luôn, đỡ ai tranh giành của mình…".

Hiện Thanh Bình Phú Mỹ đã và đang mở rộng mô hình KCN theo xu hướng xanh- sinh thái ở một số tỉnh/thành trên cả nước

Chị Nhi khoe với tôi, mới hoàn thiện bộ hồ sơ đăng ký KCN xanh sinh thái cho KCN nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 của mình. Nếu được thông qua, chị sẽ là bà chủ KCN xanh sinh thái đầu tiên của Việt Nam. Nhưng chị vẫn cẩn thận nói "để qua tuần chị gửi hồ sơ, lấy cái biên nhận rồi chụp cho em nhé". Ý là dặn tôi đừng có viết trước khi "mắt thấy" cái biên nhận chứng thực chị đã gửi hồ sơ đăng ký đi. Chưa hết, chị còn dặn đi dặn lại "em nhớ xác minh nhé"…

Rồi chị kể, mới tham dự một cuộc hội thảo do Bộ Kế hoạch - Đầu tư chủ trì liên quan đến chủ đề này, các chủ đầu tư chuỗi KCN trong và nước ngoài tham gia đều thừa nhận, chưa đáp ứng được các yêu cầu xanh sinh thái. Vướng mắc lớn nhất cũng chính là tiêu chí "cộng sinh, tuần hoàn", chất thải của ông này phải là nguyên liệu đầu vào của ông kia. Thực ra tôi hiểu, chị kể câu chuyện này, cũng nhằm "bảo hành" cho cái "hồ sơ đầu tiên" mà chị nói.

Chị Nhi rất sợ người khác nghĩ mình nói quá lên. Chị bảo chị không thích xuất hiện, không thích bon chen gây chú ý. Nhưng những gì chị đã làm, đều là đầu tiên (mà tự thân nó đã thu hút sự quan tâm của mọi người): KCN của chị là KCN chuyên sâu đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam; Kho CFS của chị là đầu tiên ở Bà Rịa-Vũng Tàu; Cuối năm 2023 chị đưa Cảng cạn Phú Mỹ đầu tiên của tỉnh này vào hoạt động; Trung tâm chuỗi cung ứng toàn cầu Phú Mỹ của chị là trung tâm logistics đầu tiên của TP.HCM mới và giờ thì chị đang tiến dần đến ngày trở thành KCN xanh sinh thái đầu tiên.

Trung tâm chuỗi cung ứng toàn cầu Phú Mỹ là trung tâm logistics đầu tiên của TP.HCM mới (sau sáp nhập)

Tôi đùa (mà thật): Chị không thích bon chen nên đi đầu luôn đúng không? Cứ mỗi lúc như vậy, chị Nhi lại xua tay, lại thanh minh rối rít. Còn tôi, thực lòng thấy ngưỡng mộ bản lĩnh, tầm nhìn, sự quyết đoán của chị - nữ doanh nhân hiếm hoi mà tôi quen biết. Chị là minh chứng rõ nhất: Cứ làm thật, làm đúng, làm nghiêm túc thì trước sau cũng gặt hái thành công.

Cũng như cái quan niệm giản dị nhưng càng ngẫm càng thấm thía: "Mình cứ làm tốt công việc mình đang làm. Ví dụ chị cứ làm tốt công việc của chị, tạo công ăn việc làm cho thật nhiều người, tạo nhiều giá trị gia tăng cho xã hội thì kinh tế đương nhiên sẽ tốt lên. Người nào cũng làm tốt bổn phận của mình là tự đất nước nó phát triển thôi. Yêu nước, không cần đao to búa lớn, cứ như thế là giúp cho đất nước rồi".

TP.HCM những ngày cuối tháng 9 mưa bão liên tục. Không hiểu tại sao, lần nào tôi và chị Nhi hẹn nhau là trời mưa. Người ta bảo sau cơn mưa vạn vật đều sinh sôi nảy nở. Ngẫm cũng đúng. Mỗi lần gặp lại tôi đều thấy chị Nhi có thêm những dự án mới. Thôi thì chị cứ bao đồng, cứ lỡ hẹn và hãy cứ đi đầu tiên… Như thế.