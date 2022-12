Moon Ga Young chia sẻ về ‘The Interest of Love’ - phim mới sánh đôi cùng Yoo Yeon Seok

The Interest of Love là một bộ phim tình cảm lãng mạn thực tế kể về 4 người với những sở thích khác nhau cùng làm việc tại chi nhánh Yeongpo của Ngân hàng KCU. Cùng nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, cuối cùng họ cũng hiểu được ý nghĩa thực sự của tình yêu.

Nam tài tử Yoo Yeon Seok của series đình đám Hospital Playlist sẽ đóng vai chính trong bộ phim - Ha Sang Soo, một người đàn ông tin chắc rằng một cuộc sống ổn định và bình yên là chìa khóa dẫn đến hạnh phúc. Tuy nhiên, thế giới yên bình của anh bị đảo lộn khi phải lòng Ahn Soo Young (Moon Ga Young), một đồng nghiệp nữ mạnh mẽ, luôn cố gắng giữ thái độ tích cực khi đối mặt với khó khăn, nhưng lại cảnh giác với tình yêu và coi đó là thứ không đáng tin cậy.

Nữ chính True Beauty - Moon Ga Young tiết lộ rằng lý do chính để cô chọn tham gia bộ phim là vì cô bị nhân vật Ahn Soo Young quyến rũ: “Khi tôi đọc kịch bản lần đầu tiên, bản thân bộ phim đã hấp dẫn, nhưng tôi đặc biệt bị thu hút bởi Ahn Soo Young. Cô ấy kiên định chịu đựng thực tế khắc nghiệt của mình và rất cứng rắn, nhưng cũng có điều gì đó run rẩy ở cô ấy, nghĩa là bạn không biết khi nào cô ấy sẽ gục ngã".





Cô cũng cho biết thêm: “Ấn tượng đầu tiên của tôi về Ahn Soo Young là cô ấy có vẻ như là người mà bạn cần tiếp cận một cách thận trọng, nhưng cũng là một người rất đáng quý. Đó là một phần sức hấp dẫn của Ahn Soo Young".

Về cách khắc họa nhân vật, Moon Ga Young chia sẻ: “Công việc của một diễn viên là thuyết phục người xem trong nhiều tình huống khác nhau, đồng thời khơi gợi sự đồng cảm và tôi luôn đặt trọng tâm vào mục tiêu đó. Tuy nhiên, lần này, thay vì thuyết phục người xem, tôi chỉ muốn thể hiện Ahn Soo Young đúng như con người thật của cô ấy. Ngay cả sự thiếu chắc chắn hay câu trả lời chính xác, những cử chỉ nhỏ như cách cô ấy lắc lư… – tất cả những điều đó là của Ahn Soo Young".

Dù còn nhiều tranh cãi xung quanh khả năng diễn xuất của Moon Ga Young, tuy nhiên, The Interest of Love vẫn đang nhận được nhiều sự mong chờ từ phía khán giả bởi nội dung phim khá mới lạ so với thị trường phim ảnh hiện tại.