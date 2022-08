Một cán bộ Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ thuê người chặt phá rừng trái phép

Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố 4 bị can liên quan đến đường dây đánh bạc qua mạng do Phan Sào Nam cầm đầu. 4 người này đã mua bán tiền ảo cho “con bạc”, với giao dịch lên tới gần 80 tỉ đồng.